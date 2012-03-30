Реконструкция московских ДК начнется с ЗИЛа Как стало известно The Village, дворец культуры ЗИЛ выбрали в качестве пилотного проекта для реорганизации оставшихся с советских времен ДК — работы там уже начались.
Столичный департамент культуры намерен провести реорганизацию ДК и превратить их в современные культурные центры. Как стало известно The Village, пробный проект уже стартовал на площадке ДК ЗИЛ. Там собрали новую команду, возглавляет которую директор агентства «Творческие индустрии» Елена Зеленцова.
ДК ЗИЛ станет экспериментальной творческой площадкой, которая будет ориентирована на негосударственные культурные проекты. Как рассказал The Village один из участников проекта, основная задача, поставленная перед командой, — привлечь в ДК новую аудиторию. «Дворцы культуры устарели и морально, и технически. Сейчас их посещают в основном социально незащищенные слои, которые за очень небольшие деньги могут занять детей; есть тут какие-то программы для стариков и молодежи. Наша задача — привлечь сюда активное население. Попробовать соединить на этой площадке государственные и негосударственные проекты, сделать ДК коммерчески успешным».
В ДК ЗИЛ уже провели финансовый аудит, привели в порядок все договоры аренды и разрабатывают программу реорганизации, утверждать которую будет лично мэр Собянин. Во дворце работает больше ста кружков и студий, но посещаемость у них небольшая. Также на территории есть кафе «Маэстро».
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Глава департамента культуры Сергей Капков с самого начала говорил, что хочет оживить спальные районы: «Если людей с „Красного Октября“ пустить в дома культуры, которыми пронизана вся Москва, или найти хорошего куратора для галереи на окраинах — там будет другая жизнь. В спальных районах очень молодая публика. Там должен быть акцент на детей, на дополнительное образование и на другие вещи, связанные с личностным развитием». Согласно целевой программе «Культура Москвы 2012–2016», в городе создадут 6 экспериментальных площадок на базе старых концертных залов и ДК. Вслед за ЗИЛом реорганизуют культурный центр «Москвич» на Волгоградском проспекте, «Меридиан» на Профсоюзной улице, ДК «Капотня», «Салют» и «Зеленоград».
Михаил Угаров, руководитель «Театра.doc»: «Я думаю, такой проект был бы очень интересен молодым творческим коллективам. Найти площадку под какую-то инициативу практически невозможно: прежде всего, конечно, из-за цены. В то же время, если играть спектакли где-то на окраине, то не всегда просто найти своего зрителя, а если ДК в районах будут превращать в центры притяжения активных молодых людей, если тут будет происходить сразу много всего интересного, то эта проблема снимается. Пока мы не знаем, на каких коммерческих условиях ДК будут предоставлять места новым коллективам, но если условия будут продуманными, проект действительно может стать очень успешным».
Комментарии
Земля - это кладбище как таковое. Так что это нытьё даже не смешно. Во все века так же с кладбищами старыми поступали. И это - нормально, если, конечно, в голове нет расстройств вида "куда катится мир?".
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