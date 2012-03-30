Столичный департамент культуры намерен провести реорганизацию ДК и превратить их в современные культурные центры. Как стало известно The Village, пробный проект уже стартовал на площадке ДК ЗИЛ. Там собрали новую команду, возглавляет которую директор агентства «Творческие индустрии» Елена Зеленцова.

ДК ЗИЛ станет экспериментальной творческой площадкой, которая будет ориентирована на негосударственные культурные проекты. Как рассказал The Village один из участников проекта, основная задача, поставленная перед командой, — привлечь в ДК новую аудиторию. «Дворцы культуры устарели и морально, и технически. Сейчас их посещают в основном социально незащищенные слои, которые за очень небольшие деньги могут занять детей; есть тут какие-то программы для стариков и молодежи. Наша задача — привлечь сюда активное население. Попробовать соединить на этой площадке государственные и негосударственные проекты, сделать ДК коммерчески успешным».

В ДК ЗИЛ уже провели финансовый аудит, привели в порядок все договоры аренды и разрабатывают программу реорганизации, утверждать которую будет лично мэр Собянин. Во дворце работает больше ста кружков и студий, но посещаемость у них небольшая. Также на территории есть кафе «Маэстро».