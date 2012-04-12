В трамвайном парке на 18-й линии В. О. через три года планируют открыть современный выставочный комплекс и обновленный музей железнодорожного транспорта «Депо-300». С такой инициативой выступил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Авторы проекта, компания «Телеград», отказались от первоначальной идеи строительства гостиницы на бывшей промышленной территории. Вместо этого в депо появится большой культурный центр, пешеходная зона, кафе и сувенирный магазин. Часть трамвайного парка займёт политехнический музей, другую отдадут под независимые арт-проекты и выставки современных художников. Чиновники считают, что реконструированные площади должны стать центром культурной жизни Васильевского острова.

Депо на 18-й линии является старейшим в Петербурге. Первые уличные поезда стали отправляться оттуда в 1907 году. Спустя 60 лет в его южной части открыли Музей городского электрического транспорта. В 2007-м по предложению Валентины Матвиенко на территории трамвайного парка хотели построить Дворец искусств, состоящий из концертного зала, конгресс-центра и нескольких гостиниц. Конкурс на строительство выиграла компания «Телеград». Но новый губернатор Георгий Полтавченко посчитал, что территории лучше приспособить под политехнический музей, которого в городе нет. Часть комплекса по-прежнему будет занимать музей трамваев, но уже обновленный.

