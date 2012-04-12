В трамвайном парке на 18-й линии В. О. через три года планируют открыть современный выставочный комплекс и обновленный музей железнодорожного транспорта «Депо-300». С такой инициативой выступил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Авторы проекта, компания «Телеград», отказались от первоначальной идеи строительства гостиницы на бывшей промышленной территории. Вместо этого в депо появится большой культурный центр, пешеходная зона, кафе и сувенирный магазин. Часть трамвайного парка займёт политехнический музей, другую отдадут под независимые арт-проекты и выставки современных художников. Чиновники считают, что реконструированные площади должны стать центром культурной жизни Васильевского острова.  
 

Депо на 18-й линии является старейшим в Петербурге. Первые уличные поезда стали отправляться оттуда в 1907 году. Спустя 60 лет в его южной части открыли Музей городского электрического транспорта. В 2007-м по предложению Валентины Матвиенко на территории трамвайного парка хотели построить Дворец искусств, состоящий из концертного зала, конгресс-центра и нескольких гостиниц. Конкурс на строительство выиграла компания «Телеград». Но новый губернатор Георгий Полтавченко посчитал, что территории лучше приспособить под политехнический музей, которого в городе нет. Часть комплекса по-прежнему будет занимать музей трамваев, но уже обновленный.  

 

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Семён Краснов, исполнительный директор ЗАО «Санкт-Петербургский центр мультимедийных проектов „Телеград“»: «Сейчас это не самое популярное место в городе. В музей приходит семь человек в месяц, и интерес к нему просыпается только во время Ночи музеев“, когда люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы прокатиться на старом трамвае. И больше о нём не вспоминают. Наша задача — не просто отреставрировать экспонаты и открыть музей городского транспорта, но сделать его современным и интерактивным, чтобы вам захотелось остаться там дольше, чем на 15 минут. Например, там можно будет посмотреть старые модели трамвайных вагонов: дореволюционные „бреши“, советские „стиляги“ и „американки“ — и почувствовать себя пассажиром трамвая из прошлого. Скажем, человек заходит в вагон, выбирает один из исторических сценариев, нажимает кнопку, и за окнами начинают мелькать пейзажи дореволюционного Петербурга или блокадного Ленинграда».
Справка: Василеостровский трамвайный парк начали строить в 1905 году. Спустя два года сдали в эксплуатацию «Полусарай № 1», откуда и вышли первые трамвайные вагоны. Проектировал здания депо архитектор Л. Б. Горенберг вместе с инженерами Ф. О. Тейманом и А. Г. Коганом. Это первый в стране парк, построенный специально для электрического трамвая, а не переоборудованный из ангара для конок. Сегодня все три корпуса депо признаны объектами культурного наследия регионального значения. 

Фотография на обложке: www.foto-tramway.livejournal.com