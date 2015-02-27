«Новую Голландию» реконструируют не к 2017 году, как собирались, а к 2025-му. Это следует из приложения к постановлению правительства Петербурга, опубликованного в четверг, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в Комитете по строительству Петербурга.

Перенос сроков связан с изменениями Федерального закона об объектах культурного наследия. За дополнительные восемь лет инвестор перечислит в бюджет Петербурга 33,65 миллиона рублей.

Реконструкция острова, согласно документу, пройдёт в пять этапов. Последняя очередь работ завершится в 2025-м. За 10 лет реконструируют корпуса, укрепят берега, перестроят два существующих моста и возведут один новый. Главной составляющей проекта будет парк площадью 25 тысяч квадратных метров вдоль Адмиралтейского канала. В корпусах разместят выставочные и лекционные залы, магазины, мастерские, кафе и рестораны, отель.