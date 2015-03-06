Летом 2015 года начнётся капитальный ремонт фонтана «Шар» на Малой Садовой улице. После ремонта у фонтана появится новая функция – он будет показывать время. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал».

Ремонт, как ожидается, продлится до октября. За это время отремонтируют внутреннюю инженерную систему фонтана, наладят подачу воды через насадки, восстановят электромагнитные клапаны.

Что касается функции часов, то она была заложена в проект фонтана изначально, однако её не реализовали. Обновлённый фонтан сможет показывать время благодаря специальной системе подаче воды на ступени лестницы. Точное время узнать с помощью фонтана не удастся (минутная «стрелка» не предусмотрена), но сориентироваться, который сейчас час, прохожие смогут.

Также в 2015 году «Водоканал» начнёт готовиться к капитальному ремонту фонтанов «Лебединое озеро» на Каменноостровском проспекте, 5; «Рыбки» в Кронштадте на проспекте Ленина, 5; «Жемчужина» в Кронштадте на Ленинградской улице, 2; «Водовоз» в Кронштадте на Ленинградской улице, 2. Все эти фонтаны в 2015 году работать будут.