Десятый ужин The Village и бара Strelka был посвящён имиджу Москвы. Илья Рудерман, Илья Ценципер, Денис Визгалов и другие гости вечера говорили о том, какая всё-таки Москва в головах у туристов, почему после Лужкова собянинской администрации проще нас удивить, какой бренд нужен Москве и откуда должна идти инициатива его создания. А также о том, кому все-таки нужен бренд — горожанам или туристам? Подробную версию беседы можно прочитать здесь. The Village выбрал несколько высказываний гостей ужина и предлагает читателям проголосовать за лучшие из них.

 

Grey Goose поддерживает проект «Ужины в баре Strelka» в рамках проекта INSPIRED.
Проект INSPIRED — истории о вещах, местах и людях, которые делают мир вокруг нас лучше, о тех, кто вдохновляет своим успехом, ценит настоящий момент и остаётся собой.

 

Раньше Москва была более душевной. Сейчас она превратилась в какую-то смесь всего на свете, не всегда в хорошем смысле.

— Александр Эльзессер

 

 

 

Когда иностранцы видят собор Василия Блаженного, они думают: «Ага, 1917 год, коммунисты, всё понятно». Покажите им что-то новое!

— Джонни О'Рейли

 

 

 

И москвичам, и гостям столицы продают не тот город, который они знают и любят. Нам продают то, чем мы не жили и чем не являлись: кокошники, купола и духовность.

— Василий Эсманов

 

 

 

Москва переходит от статуса «столицы нашей Родины» к статусу «мировой столицы». Раньше мы предлагали ассоциировать Москву с якорными цеплялками для глаз, а теперь у нас появились амбиции.

— Илья Рудерман

 

 

 

Предлагаю создать какой-нибудь «Центральный комитет терапевтических воздействий», который бы занимался нормализацией восприятия Москвы ее собственными жителями.

— Илья Ценципер

 

 

 

С точки зрения известности у Москвы всё в порядке, а вот с любовью большие проблемы. Люди мечтают попасть сюда, но по приезде их ждет страшное разочарование.

— Денис Визгалов

 

 

 

Поскольку до Собянина городом правил реальный сатана, уровень наших ожиданий настолько низкий, что, чего ни сделай новый мэр, мы придем в полный восторг. 

— Илья Ценципер

 

 

 

В качестве сувенира иностранцам нужно вручать «Энтеросгель» в дизайнерском тюбике. Получаешь и понимаешь: в этом городе тебя ждет веселье. 

— Роман Мазуренко

 

 

 

Если на какую-то инициативу нет общественного запроса, если общество ею не беременно, то власть и не соберется ничего делать. 

— Николай Переслегин

 

 