На цитаты: Гости десятого ужина об имидже Москвы The Village приводит высказывания Ильи Рудермана, Ильи Ценципера, Николая Переслегина и других гостей ужина, посвященного имиджу Москвы, и предлагает читателям выбрать лучшие.
Десятый ужин The Village и бара Strelka был посвящён имиджу Москвы. Илья Рудерман, Илья Ценципер, Денис Визгалов и другие гости вечера говорили о том, какая всё-таки Москва в головах у туристов, почему после Лужкова собянинской администрации проще нас удивить, какой бренд нужен Москве и откуда должна идти инициатива его создания. А также о том, кому все-таки нужен бренд — горожанам или туристам? Подробную версию беседы можно прочитать здесь. The Village выбрал несколько высказываний гостей ужина и предлагает читателям проголосовать за лучшие из них.
Grey Goose поддерживает проект «Ужины в баре Strelka» в рамках проекта INSPIRED.
Раньше Москва была более душевной. Сейчас она превратилась в какую-то смесь всего на свете, не всегда в хорошем смысле.
— Александр Эльзессер
Когда иностранцы видят собор Василия Блаженного, они думают: «Ага, 1917 год, коммунисты, всё понятно». Покажите им что-то новое!
— Джонни О'Рейли
И москвичам, и гостям столицы продают не тот город, который они знают и любят. Нам продают то, чем мы не жили и чем не являлись: кокошники, купола и духовность.
— Василий Эсманов
Москва переходит от статуса «столицы нашей Родины» к статусу «мировой столицы». Раньше мы предлагали ассоциировать Москву с якорными цеплялками для глаз, а теперь у нас появились амбиции.
— Илья Рудерман
Предлагаю создать какой-нибудь «Центральный комитет терапевтических воздействий», который бы занимался нормализацией восприятия Москвы ее собственными жителями.
— Илья Ценципер
С точки зрения известности у Москвы всё в порядке, а вот с любовью большие проблемы. Люди мечтают попасть сюда, но по приезде их ждет страшное разочарование.
— Денис Визгалов
Поскольку до Собянина городом правил реальный сатана, уровень наших ожиданий настолько низкий, что, чего ни сделай новый мэр, мы придем в полный восторг.
— Илья Ценципер
В качестве сувенира иностранцам нужно вручать «Энтеросгель» в дизайнерском тюбике. Получаешь и понимаешь: в этом городе тебя ждет веселье.
— Роман Мазуренко
Если на какую-то инициативу нет общественного запроса, если общество ею не беременно, то власть и не соберется ничего делать.
— Николай Переслегин
Комментарии
люблю Москву не только за купола/6 кокошники и духовность, но и за это тоже. хочу видеть этот город именно не застроенный современными зданиями, а с золотыми куполами церквей и с купеческими домиками. хотя, безусловно, Красный Октябрь мне тоже по вкусу ;) Категорически не согласна с Васили
ем Эсмановым. хотя, возможно, высказывание вырвано из контекста. Но то, что я прочитала, меня очень озадачило и расстроило. Это наша история, культура и имидж, над которым, конечно, не мешало бы поработать. Но не надо делать плохих копий. Нужно быть оригиналом. а это и есть наш оригинал
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