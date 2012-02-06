На цитаты: Гости ужина о моде на спорт The Village приводит высказывания Дмитрия Навоши, Георгия Черданцева, Ирины Кутьиной и других гостей ужина, посвященного спорту, и предлагает выбрать лучшие.
Одиннадцатый ужин The Village и бара Strelka был посвящён моде на спорт. Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша, фитнес-директор сети World Class Ирина Кутьина, спортивный комментатор Георгий Черданцев и другие гости вечера говорили о том, почему бегающих людей в Москве по-прежнему считают фриками, можно ли сделать спорт модным и что нужно поменять в инфраструктуре города, чтобы регулярные занятия спортом стали сродни походу по магазинам. Подробную версию беседы можно прочитать здесь. The Village выбрал несколько высказываний гостей ужина и предлагает вам проголосовать за лучшие.
Grey Goose поддерживает проект «Ужины в баре Strelka» в рамках проекта INSPIRED.
40 миллионов россиян имеют доступ в интернет. Если человек может купить компьютер, он что, не может купить кроссовки?
— Дмитрий Навоша
Массовые занятия спортом не совсем в нашей культуре. Да и погода не всегда располагает.
— Екатерина Кушнер
Спортивная культура зарождается, но мы сами же ее рушим. Например, весь центр замостили плиткой — это полный провал для роллеров и скейтбордистов.
— Влад Есаулков
В Америке есть Усэйн Болт, на которого все молятся. У нас по телевизору показывают Романа Павлюченко в леопардовой рубашке, с барсеткой и женой. Это не сексуально.
— Евгения Куйда
Спорт — это необходимость. Мы обязаны вырастить своих детей, хотим увидеть своих внуков и должны сохранить для этого свое здоровье.
— Ирина Кутьина
Одно дело — бегать в Лужниках или вдоль набережной, но я с трудом представляю себе бег в Капотне вокруг ТЭЦ.
— Георгий Черданцев
Мы живем в среде, где модно быть красивым и здоровым. А человеку с зарплатой 25 тысяч рублей возможность поддерживать свое здоровье должно дать государство.
— Елена Малова
Придумывать отговорки можно до бесконечности, но если просто пойти на улицу и начать бегать, то понимаешь, что всё прекрасно для этого приспособлено.
— Александра Боярская-Уэйтт
Спортивная культура погибла в 90-е, когда никто не знал, что будет завтра. Зачем заниматься спортом, если завтра выйдешь на улицу и тебе дадут по голове?
— Максим Кушнер
Если государство хочет, чтобы население было здоровым, у спортивных клубов не должно быть арендной ставки как у офисов нефтяных компаний.
— Елена Малова
Комментарии
Главное. чтобы мода не ограничилась покупкой новой сезонной коллекции кроссов и худиков..
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