Одиннадцатый ужин The Village и бара Strelka был посвящён моде на спорт. Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша, фитнес-директор сети World Class Ирина Кутьина, спортивный комментатор Георгий Черданцев и другие гости вечера говорили о том, почему бегающих людей в Москве по-прежнему считают фриками, можно ли сделать спорт модным и что нужно поменять в инфраструктуре города, чтобы регулярные занятия спортом стали сродни походу по магазинам. Подробную версию беседы можно прочитать здесь. The Village выбрал несколько высказываний гостей ужина и предлагает вам проголосовать за лучшие.

 

Grey Goose поддерживает проект «Ужины в баре Strelka» в рамках проекта INSPIRED.
Проект INSPIRED — истории о вещах, местах и людях, которые делают мир вокруг нас лучше, о тех, кто вдохновляет своим успехом, ценит настоящий момент и остаётся собой.

 

40 миллионов россиян имеют доступ в интернет. Если человек может купить компьютер, он что, не может купить кроссовки?

Дмитрий Навоша

 

 

 

Массовые занятия спортом не совсем в нашей культуре. Да и погода не всегда располагает. 

— Екатерина Кушнер

 

 

 

Спортивная культура зарождается, но мы сами же ее рушим. Например, весь центр замостили плиткой — это полный провал для роллеров и скейтбордистов. 

— Влад Есаулков

 

 

 

В Америке есть Усэйн Болт, на которого все молятся. У нас по телевизору показывают Романа Павлюченко в леопардовой рубашке, с барсеткой и женой. Это не сексуально. 

— Евгения Куйда

 

 

 

Спорт — это необходимость. Мы обязаны вырастить своих детей, хотим увидеть своих внуков и должны сохранить для этого свое здоровье. 

— Ирина Кутьина

 

 

 

Одно дело — бегать в Лужниках или вдоль набережной, но я с трудом представляю себе бег в Капотне вокруг ТЭЦ. 

— Георгий Черданцев

 

 

 

Мы живем в среде, где модно быть красивым и здоровым. А человеку с зарплатой 25 тысяч рублей возможность поддерживать свое здоровье должно дать государство. 

— Елена Малова

 

 

 

Придумывать отговорки можно до бесконечности, но если просто пойти на улицу и начать бегать, то понимаешь, что всё прекрасно для этого приспособлено. 

— Александра Боярская-Уэйтт

 

 

 

Спортивная культура погибла в 90-е, когда никто не знал, что будет завтра. Зачем заниматься спортом, если завтра выйдешь на улицу и тебе дадут по голове? 

— Максим Кушнер

 

 

 

Если государство хочет, чтобы население было здоровым, у спортивных клубов не должно быть арендной ставки как у офисов нефтяных компаний. 

— Елена Малова

 

 

 

 

РАЗГОВОРЫ НА СПОРТИВНОМ УЖИНЕ﻿