Одиннадцатый ужин The Village и бара Strelka был посвящён моде на спорт. Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша, фитнес-директор сети World Class Ирина Кутьина, спортивный комментатор Георгий Черданцев и другие гости вечера говорили о том, почему бегающих людей в Москве по-прежнему считают фриками, можно ли сделать спорт модным и что нужно поменять в инфраструктуре города, чтобы регулярные занятия спортом стали сродни походу по магазинам. Подробную версию беседы можно прочитать здесь. The Village выбрал несколько высказываний гостей ужина и предлагает вам проголосовать за лучшие.