Последний ужин The Village и бара Strelka был посвящён эмиграции. Владимир Сорокин, Николай Фоменко, Антон Севидов, Данила Антоновский и другие гости вечера говорили о том, стоит ли ждать перемен к лучшему или всё-таки нужно уезжать? Но можно ли стать своим в чужой культуре, какие профессии нельзя конвертировать за границей и почему пропасть между Москвой и Екатеринбургом больше, чем между Москвой и Лондоном. Подробную версию беседы можно прочитать здесь. The Village выбрал несколько высказываний гостей ужина и предлагает читателям проголосовать за лучшие из них.