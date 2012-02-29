Последний ужин The Village и бара Strelka был посвящён эмиграции. Владимир Сорокин, Николай Фоменко, Антон Севидов, Данила Антоновский и другие гости вечера говорили о том, стоит ли ждать перемен к лучшему или всё-таки нужно уезжать? Но можно ли стать своим в чужой культуре, какие профессии нельзя конвертировать за границей и почему пропасть между Москвой и Екатеринбургом больше, чем между Москвой и Лондоном. Подробную версию беседы можно прочитать здесь. The Village выбрал несколько высказываний гостей ужина и предлагает читателям проголосовать за лучшие из них.

 

Grey Goose поддерживает проект «Ужины в баре Strelka» в рамках проекта INSPIRED.
Проект INSPIRED — истории о вещах, местах и людях, которые делают мир вокруг нас лучше, о тех, кто вдохновляет своим успехом, ценит настоящий момент и остаётся собой.

 

Эмиграция — это трагедия. Это ситуация, когда выбор делается помимо тебя. Я никогда не хотел уезжать, но всегда был к этому готов.

Владимир Сорокин

 

 


 

За последние пять лет здесь изменилось очень многое, и вопрос эмиграции абсолютно устарел.

Антон Севидов

 

 


 

Ни в одной другой стране нельзя сделать себя легче, чем в России. 

Николай Фоменко

 

 


 

В слове «отъезд» больше нет ничего фатального. Переехать в Лондон — это чуть дальше, чем на Новую Ригу.

Данила Антоновский

 

 


 

Из Екатеринбурга в Москву переехать можно, а из деревни — уже нет. Там же интернет появился два года назад и то на почте.

Илья Ценципер

 

 

 

Для писателя здесь Эльдорадо. А на Западе всё слишком чисто и правильно, не хватает русской гнильцы, грязи.

Владимир Сорокин

 

 


 

У русских напрочь отсутствует логическая связь между успехом и трудом. Мы везде ищем «нет», а западный человек везде ищет «да».

Данила Антоновский

 

 


 

В тот момент, когда мы поймем, что пора отсюда уезжать, уезжать будет уже поздно.

Николай Фоменко

 

 