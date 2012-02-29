На цитаты: Гости последнего ужина об эмиграции The Village приводит высказывания Николая Фоменко, Владимира Сорокина, Антона Севидова и других гостей ужина, посвященного эмиграции, и предлагает читателям выбрать лучшие.
Последний ужин The Village и бара Strelka был посвящён эмиграции. Владимир Сорокин, Николай Фоменко, Антон Севидов, Данила Антоновский и другие гости вечера говорили о том, стоит ли ждать перемен к лучшему или всё-таки нужно уезжать? Но можно ли стать своим в чужой культуре, какие профессии нельзя конвертировать за границей и почему пропасть между Москвой и Екатеринбургом больше, чем между Москвой и Лондоном. Подробную версию беседы можно прочитать здесь. The Village выбрал несколько высказываний гостей ужина и предлагает читателям проголосовать за лучшие из них.
Grey Goose поддерживает проект «Ужины в баре Strelka» в рамках проекта INSPIRED.
Эмиграция — это трагедия. Это ситуация, когда выбор делается помимо тебя. Я никогда не хотел уезжать, но всегда был к этому готов.
— Владимир Сорокин
За последние пять лет здесь изменилось очень многое, и вопрос эмиграции абсолютно устарел.
— Антон Севидов
Ни в одной другой стране нельзя сделать себя легче, чем в России.
— Николай Фоменко
В слове «отъезд» больше нет ничего фатального. Переехать в Лондон — это чуть дальше, чем на Новую Ригу.
— Данила Антоновский
Из Екатеринбурга в Москву переехать можно, а из деревни — уже нет. Там же интернет появился два года назад и то на почте.
— Илья Ценципер
Для писателя здесь Эльдорадо. А на Западе всё слишком чисто и правильно, не хватает русской гнильцы, грязи.
— Владимир Сорокин
У русских напрочь отсутствует логическая связь между успехом и трудом. Мы везде ищем «нет», а западный человек везде ищет «да».
— Данила Антоновский
В тот момент, когда мы поймем, что пора отсюда уезжать, уезжать будет уже поздно.
— Николай Фоменко
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