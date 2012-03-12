Разговоры на ужине: Лучшие цитаты The Village вспоминает самые яркие и интересные цитаты гостей ужинов в баре Strelka об архитектуре, общественных пространствах, новых развлечениях, имидже Москвы и других актуальных темах.
Первый ужин совместного проекта The Village и бара Strelka прошел в минувшем августе и собрал за одним столом людей, которые начали собственное дело в Москве и добились успеха. Последний, двенадцатый был посвящен эмиграции. За это время мы говорили о самом разном: современном образовании и красоте, новых развлечениях и гражданских инициативах, общественных пространствах, имидже Москвы. Смысл этого проекта в том и состояла, чтобы проговорить те вещи, которые витают в воздухе и действительно волнуют горожан. Прочитать эти беседы можно в потоке «Ужины в баре Strelka», а в заключение напомним лишь самые яркие и интересные цитаты гостей.
Grey Goose поддерживает проект «Ужины в баре Strelka» в рамках проекта INSPIRED.
Сложно найти города с таким сочетанием мещанства, уродства и красоты, как Москва. Одному кажется, что здесь задыхаешься, глаза слезятся и надо скорее уезжать, а другой воет от тоски, отсутствуя три месяца.
— Алена Долецкая
У русских напрочь отсутствует логическая связь между успехом и трудом. Мы везде ищем «нет», а западный человек везде ищет «да».
— Данила Антоновский
Тротуарная плитка — не градостроительная проблема, а сакральная. Нужно похоронить Лужкова, и, если для этого придётся застелить всю Москву плиткой или ковролином, мы её застелем.
— Игорь Гурович
Поскольку до Собянина городом правил реальный сатана, уровень наших ожиданий настолько низкий, что, чего ни сделай новый мэр, мы придем в полный восторг.
— Илья Ценципер
В обществе должен быть заказ на современное образование, на создание технологической базы. Иначе Россия так и останется страной торговцев и чиновников.
— Владимир Морыженков
Мы живем в среде, где модно быть красивым и здоровым. А человеку с зарплатой 25 тысяч рублей возможность поддерживать свое здоровье должно дать государство.
— Елена Малова
Eсли человек живет в Москве и он не ленивая скотина, прокормить одного ребенка вообще не проблема.
— Дмитрий Борисов
Мы долго глотали нарушения молчаливого договора со стороны государства. До тех пор, пока это не стало унижением, которое уже нельзя терпеть.
— Михаил Шац
Недавнее объявление Путина президентом приведёт к тому, что развлечение снова станет смысловым. Начинается застой, и мы идём вверх по пирамиде потребностей, от физических к интеллектуальным.
— Эдуард Бояков
Раньше для мэрии людей от 20 до 40 лет вообще не было, Юрий Михайлович ориентировался на пенсионеров. Сейчас Москва увидела, что существуют и другие люди.
— Сергей Капков
Нет более старомодной позиции, чем «съ*бать отсюда нах*й».
— Роман Мазуренко
Комментарии
согласитесь, ленивых все-таки очень и очень много
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