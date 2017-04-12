Политик отмечает, что Усманов расширил свои владения, купив несколько участков у двух компаний — ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист Инвест». При этом усадьбу в Знаменском бизнесмен передал не компаниям, которым принадлежали эти участки, а фонду «Соцгоспроект».

UPD (19:19): В пресс-службе Усманова RNS заявили, что выводы Навального о сделке Усманова некомпетентны.

«Господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы. В очередной раз он показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи, а может, просто проблемы со зрением», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Усманов рассказал, что передал особняк на Рублевке в обмен на принадлежавшую фонду «Соцгоспроект» землю рядом с другим своим участком. Также он пообещал подать в суд на Навального в связи с публикацией скандального расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам бизнесмена, у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку тот ведет свои дела «прозрачно и законно», а его расходы на благотворительность превышают 100 миллионов долларов в год.