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Реакция12 апреля 2017

Алексей Навальный — об ответе Усманова на обвинения в подкупе Медведева (обновлено) По словам политика, данные Росреестра опровергают слова бизнесмена

РедакторРоман Чернянский

Обновлено: добавлен комментарий пресс-службы Усманова

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в своем блоге прокомментировал ответ Алишера Усманова на обвинения из-за передачи особняка на Рублевке фонду «Соцгоспроект» Ильи Елисеева — однокурсника Дмитрия Медведева.

Усманов лжет как сивый мерин. Лжет, глядя в глаза. Лжет, несмотря на то, что его вранье разоблачается за две минуты любым человеком

Алексей Навальный, политик

По словам Навального, данные Росреестра опровергают наличие у фонда «Соцгоспроект» участка размером 12 гектаров на Рублевке, на который Усманов, по собственному заявлению, обменял свою усадьбу в Знаменском.

Политик отмечает, что Усманов расширил свои владения, купив несколько участков у двух компаний — ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист Инвест». При этом усадьбу в Знаменском бизнесмен передал не компаниям, которым принадлежали эти участки, а фонду «Соцгоспроект».

UPD (19:19): В пресс-службе Усманова RNS заявили, что выводы Навального о сделке Усманова некомпетентны.

«Господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы. В очередной раз он показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи, а может, просто проблемы со зрением», — рассказали в пресс-службе.

 Ранее Усманов рассказал, что передал особняк на Рублевке в обмен на принадлежавшую фонду «Соцгоспроект» землю рядом с другим своим участком. Также он пообещал подать в суд на Навального в связи с публикацией скандального расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам бизнесмена, у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку тот ведет свои дела «прозрачно и законно», а его расходы на благотворительность превышают 100 миллионов долларов в год.

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Комментарии

2 комментария
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ААлекса

ответка усмановская в стиле "Сам дурак", лол

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