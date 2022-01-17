«Печально и провинциально»: Как в соцсетях реагируют на повреждение картины ученицы Малевича в Ельцин Центре

В Ельцин Центре неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах двух абстрактных фигур с полотна ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Эту картину из коллекции Третьяковской галереи привезли на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства».

Повреждение картины заметили посетители выставки вечером 7 декабря, после чего «Три фигуры» сняли с экспозиции и вернули в Третьяковскую галерею. Там стоимость реставрации оценили в 250 тысяч рублей. Перед выставкой полотно было застраховано на 74,9 миллиона рублей, поэтому компания оплатит все работы.

Общественности о ситуации стало известно только 13 января, и на следующий день команда Ельцин Центра объяснила, почему не комментировала ситуацию по горячим следам: шло внутреннее расследование инцидента, взаимодействие с правоохранительными органами, подтверждение страхового случая.

Ранее Ельцин Центр обратился с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Согласно постановлению УМВД по Екатеринбургу, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 167 УК, так как картина своих свойств не утратила. В связи с этим Министерство культуры РФ направило жалобу в Генпрокуратуру с просьбой отменить отказ в возбуждении дела, а также переквалифицировать дело на статью 243 УК.

Сейчас картину реставрируют, и, по словам команды Ельцин Центра, ее восстановят без последствий для произведения. The Village Екатеринбург собрал в социальных сетях комментарии о рисунке неизвестного на картине: одни возмущены и расстроены, а другие считают, что работа стала даже лучше.