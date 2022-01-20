Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?
Тротуарная плитка в Москве не выдержала сильных морозов и снегоуборочной техники. Горожане жалуются на плохое состояние плитки, особенно «вздулись» пешеходные дороги в Басманном районе.
В частности, редакторы The Village заметили треснувшую плитку на Чистых прудах, вдоль Покровского бульвара и в районе «Китай-города». Например, по улице Маросейка тяжело пройти из-за неровного и обледеневшего тротуара. На состояние плитки пожаловался и журналист Илья Азар:
А политик Илья Яшин записал видео о том, как московские чиновники украли бюджетные деньги, выделенные на перекладку тротуара.
Депутат Мосгордумы по Басманному району Магомет Яндиев назвал разбитую плитку «грандиозной проблемой» и отметил, что из-за некачественной замены тротуаров улицы города перекрывают каждые несколько месяцев для ремонта, а Москва покрывается строительным мусором и грязью.
Магомет Яндиев
Депутат Мосгордумы
Может инициировать создание специального органа власти — Департамент ремонта тротуарной плитки Правительства Москвы?
The Village направил запрос о состоянии тротуарной плитки в Департамент ЖКХ Москвы и Префектуру ЦАО, однако ответа пока не получил.
Фотографии: The Village