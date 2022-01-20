Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?

Тротуарная плитка в Москве не выдержала сильных морозов и снегоуборочной техники. Горожане жалуются на плохое состояние плитки, особенно «вздулись» пешеходные дороги в Басманном районе.

В частности, редакторы The Village заметили треснувшую плитку на Чистых прудах, вдоль Покровского бульвара и в районе «Китай-города». Например, по улице Маросейка тяжело пройти из-за неровного и обледеневшего тротуара. На состояние плитки пожаловался и журналист Илья Азар:

А политик Илья Яшин записал видео о том, как московские чиновники украли бюджетные деньги, выделенные на перекладку тротуара.