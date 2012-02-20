Название: усадьба Соколовых-Сибиряковых

Адрес: Вознесенский переулок, д. 11, стр. 3

Год постройки: начало ХХ века

Что планируется: неизвестно

За последние семь лет Вознесенский переулок, соединяющий Большую Никитскую улицу с Тверской, практически полностью изменился. Из усадебного комплекса в стиле модерн он постепенно превращается в стеклянно-бетонный офисный постмодернизм, который, впрочем, чаще называют «лужковским евроремонтом». Сейчас борьба развернулась вокруг третьего строения дома № 11 — части городской усадьбы промышленника В. Г. Сибирякова. Построена усадьба в стиле модерн, что большая редкость, поэтому даже рядовые модернистские постройки нужно беречь. Но дом в Вознесенском переулке отнюдь не рядовой. Это необычное четырехэтажное здание, построенное в 1908 году по проекту Василия Мясникова — архитектора, который специализировался именно на модерне. Фасад дома украшают рельефы и скульптурные изображения с характерными мотивами этого стиля: карнавальными масками и грифонами.

Весь прошлый век дом стоял нетронутым. Но с середины 1990-х Вознесенский переулок лишился многого: превосходный фасад одного из строений усадебного комплекса теперь встроен в здание офиса «Спасских ворот», а строение № 2 затянуто сеткой и готовится к сносу. В 2007 году те же «Спасские ворота» организовали компании «Арка» и «Суперфиций», которые и начали заниматься «перепланировкой» строения № 3.

В итоге перепланировка превратилась в снос, и в январе прошлого года здесь начали разбирать межэтажные перекрытия и перегородки, вскрывать полы и стены. Этого никто не разрешал, и Москомнаследие при помощи полиции вручило перепланировщикам предписание приостановить работы, а также направило обращение в прокуратуру Москвы. Теперь судьба усадьбы снова под вопросом: на ограде появилась табличка о «проведении работ», а с фасада здания потихоньку исчезают фрагменты лепнины. Кто на этот раз затеял перепланировку, пока не известно.