В зоне риска: Усадьба Соколовых-Сибиряковых The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — усадьба Соколовых-Сибиряковых в центре Москвы, которую однажды уже удалось спасти от сноса.
Название: усадьба Соколовых-Сибиряковых
Адрес: Вознесенский переулок, д. 11, стр. 3
Год постройки: начало ХХ века
Что планируется: неизвестно
За последние семь лет Вознесенский переулок, соединяющий Большую Никитскую улицу с Тверской, практически полностью изменился. Из усадебного комплекса в стиле модерн он постепенно превращается в стеклянно-бетонный офисный постмодернизм, который, впрочем, чаще называют «лужковским евроремонтом». Сейчас борьба развернулась вокруг третьего строения дома № 11 — части городской усадьбы промышленника В. Г. Сибирякова. Построена усадьба в стиле модерн, что большая редкость, поэтому даже рядовые модернистские постройки нужно беречь. Но дом в Вознесенском переулке отнюдь не рядовой. Это необычное четырехэтажное здание, построенное в 1908 году по проекту Василия Мясникова — архитектора, который специализировался именно на модерне. Фасад дома украшают рельефы и скульптурные изображения с характерными мотивами этого стиля: карнавальными масками и грифонами.
Весь прошлый век дом стоял нетронутым. Но с середины 1990-х Вознесенский переулок лишился многого: превосходный фасад одного из строений усадебного комплекса теперь встроен в здание офиса «Спасских ворот», а строение № 2 затянуто сеткой и готовится к сносу. В 2007 году те же «Спасские ворота» организовали компании «Арка» и «Суперфиций», которые и начали заниматься «перепланировкой» строения № 3.
В итоге перепланировка превратилась в снос, и в январе прошлого года здесь начали разбирать межэтажные перекрытия и перегородки, вскрывать полы и стены. Этого никто не разрешал, и Москомнаследие при помощи полиции вручило перепланировщикам предписание приостановить работы, а также направило обращение в прокуратуру Москвы. Теперь судьба усадьбы снова под вопросом: на ограде появилась табличка о «проведении работ», а с фасада здания потихоньку исчезают фрагменты лепнины. Кто на этот раз затеял перепланировку, пока не известно.
Константин Михайлов, координатор движения «Архнадзор»: «К сожалению, первое строение усадьбы Соколовых-Сибиряковых уже подверглось в минувшие годы серьезной реконструкции, там осталась одна фасадная стена и офисные сооружения в стиле лужковской Москвы. Строение 3 оставалось нетронутым, но всё время девелоперы хотели его снести, и его судьбу неоднократно обсуждали на заседаниях ресинской комиссии по сносу. А совсем недавно, буквально две или три недели назад, раздались настоящие сигналы бедствия: в здание пришли рабочие и без всяких разрешений начали пробивать отверстия в перекрытиях, делать какие-то работы. Туда выехали и активисты „Архнадзора“, и оперативная инспекция Мосгорнаследия, так как усадьбу уже рекомендовали к включению в список памятников. Работы удалось остановить. Когда здание наконец-то включат в официальный список памятников, тогда, я думаю, оно будет более-менее в безопасности, хотя сегодня в Москве даже такой статус порой не может повлиять на участь здания».
В ЗОНЕ РИСКА: СТАДИОН «ДИНАМО»
В ЗОНЕ РИСКА: «ГЛАВКОНСЕРВ» НА ВДНХ
Комментарии
Очень тупо не сносить здание, которое крошится на голову (если оно не подлежить реставрации), но еще тупее - не уметь строить не менее прекрасные здания на том же месте. (хотя Балтику-Москву скопировали же!!!). Жаль, что не умеем... Точно не умеем?
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