Весна — сезон обострения аллергических заболеваний. Как правило, первые симптомы и жалобы у пациентов появляются, «как только сходит снег» (это фраза, которую мне приходится часто слышать). В этом году весна ранняя, и мы видим большое количество пыли и грязи на улицах Петербурга, хотя обычно в середине марта ещё лежит снег.

Я чувствую раннюю весну по увеличившемуся потоку больных. В основном пациенты жалуются на кашель, заложенность носа, чихание; много больных приходит с обострением бронхиальной астмы.

Пыль на улицах города, безусловно, опасна для здоровья. Экология Петербурга оставляет желать лучшего. Нам приходится расплачиваться своим здоровьем за блага большого города. В городской пыли собрана, пожалуй, практически вся таблица Менделеева, сконцентрирована пыльца растений, содержатся различные микроорганизмы (вирусы, бактерии). Вопросом о том, как влияют на здоровье реагенты, которые в последние годы в городе активно применяют для зимней уборки, я сама часто задаюсь. Чёткой и статистически значимой разницы пока не вижу, но я думаю, что полезного в этих реагентах мало.

Безусловно, загрязнение атмосферы увеличивает риск развития острых и хронических заболеваний респираторного тракта у здоровых людей и утяжеляет состояние больных с бронхиальной астмой и респираторной аллергией.

Самый надёжный способ обезопасить себя от воздействия пыли — жить за городом. В городе же можно носить маску, особенно в сухую и ветреную погоду. И не забывайте промывать нос морской водой после посещения улицы. Ей заставлены все аптеки, а проще самим дома ложку соли в стакане воды развести. Действие морской воды заключается в механическом удалении со слизистой полости носа аллергенов, вирусов, бактерий.