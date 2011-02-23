Власти Подмосковья собираются строить платную автодорогу от Москвы до Орехово-Зуево. Фактически она станет дублером Горьковского шоссе и в будущем дойдет до Нижнего Новгорода. Об этом 22 февраля заявил РИА Новости первый заместитель министра транспорта Московской области Александр Митусов.

По словам министра, проектирование рассчитано на 2011–2012 годы. Шоссе протянется от Новокосино до Ногинска, Орехово-Зуево и далее до Нижнего Новгорода. Сроки строительства трассы зависят от результатов экспертизы, которая проверит возможность строительства шоссе на данном участке. Раннее сообщалось: Иностранные компании помогут Москве со строительством

Если экспертиза пройдет успешно, строительство автодороги начнут уже в 2013 году. Новое шоссе должно будет разгрузить трассы от Москвы до Нижнего Новгорода, часть Егорьевского шоссе, подъезды к городам Реутов, Люберцы, а также к новым районам Москвы, которые будут строиться на Люберецких полях аэрации.

В ближайшее время, добавил Митусов, также возможно строительство платного участка до Казани.