Ситуация22 марта 2011
При галерее Марата Гельмана открылся магазин В «Шалтай-Болтае» представлены дизайнерская одежда, украшения, посуда и сувениры
Юлия Гельман и Валерия Роднянская открыли магазин «Шалтай-Болтай» на антресоли галереи Марата и Юлии Гельман 15 марта.
В «Шалтай-Болтае» можно найти авторскую одежду, украшения, посуду и сувениры, которые, по мнению создателей магазина, воплощают в себе современное искусство. Например, бижутерия от арт-группы Recycle, магниты для холодильника от «Синих носов», коллекция дизайнерской одежды WTFC, минималистичные блюда и вазы из дерева ARCHPOLE и многое другое.
Юлия Гельман, создатель магазина «Шалтай-Болтай»: «Наша галерея существует уже 20 лет, за это время вокруг нас собралось количество огромных образов от художников и дизайнеров, с которыми мы работали. Идея museum-shop, то есть магазина при музее, существовала у нас давно. Мы попытались воплотить образы современного искусства в предметы, которые можно использовать в быту. То есть перенести образы на футболки, шелковые платки, кружки. При выборе мы ориентировались исключительно на собственные вкусы, которые бы не противоречили общей двадцатилетней концепции галереи. Цены на предметы совершенно разные: что-то есть и за сто рублей, а что-то и за десять тысяч. Через несколько недель заработает Интернет-магазин»
На обложке поста колье группы Recycle (Андрей Блохин, Георгий Кузнецов). Фото: 1. Андрей Люблинский. Сharacters. Значки, 2. Юрий Шабельников. На костях. Платок, 3. Андрей Люблинский. Ангелы. Чашки
Арт/дизайн магазин «Шалтай-Болтай»
Галерея Марата и Юлии Гельман, ЦСИ «Винзавод»
4-й Сыромятнический переулок, дом 1, стр. 6
+7495 2281159
с 12:00 до 20:00 www.shaltai-boltai.ru
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