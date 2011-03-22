Юлия Гельман, создатель магазина «Шалтай-Болтай»: «Наша галерея существует уже 20 лет, за это время вокруг нас собралось количество огромных образов от художников и дизайнеров, с которыми мы работали. Идея museum-shop, то есть магазина при музее, существовала у нас давно. Мы попытались воплотить образы современного искусства в предметы, которые можно использовать в быту. То есть перенести образы на футболки, шелковые платки, кружки. При выборе мы ориентировались исключительно на собственные вкусы, которые бы не противоречили общей двадцатилетней концепции галереи. Цены на предметы совершенно разные: что-то есть и за сто рублей, а что-то и за десять тысяч. Через несколько недель заработает Интернет-магазин»