В 2012 году от Арсенальной набережной до Зеленогорска можно будет добраться на аквабусе. Между городами пустят новый катамаран «Меркурий» на 70 человек. Стоимость проезда составит около 120 рублей. Аквабус также сможет сделать остановку в Кронштадте, куда до сегодняшнего дня ходили только «Метеоры».

Новый катамаран не только продлит маршрут Курортной линии речного такси до Зеленогорска, но и превзойдёт «Метеор» по скорости. «Меркурий» станет первым судном такого размера на линиях общественного транспорта. Пластиковый корпус нового катамарана сделан во Владивостоке, а собран на петербургском заводе «Алмаз». Внутри установлены кресла самолётного типа. Стоит такое судно 1 млн евро.