Эстонская железнодорожная компания планирует открыть прямой маршрут Петербург — Таллин: дата первого рейса назначена на майские праздники. Об этом сообщает газета Eesti Paevaleht. Время в пути на поезде составит 6 часов 20 минут, а если будет достигнута договоренность о более оперативном досмотре на границе, оно может снизиться до 4 часов. Для сравнения: сейчас, чтобы доехать до столицы Эстонии на автобусе, требуется от 7 до 9 часов, стоит это от 630 до 2 500 рублей, а на пароме 13 часов и от 25 до 2450 евро. В течение суток автобусы курсируют по маршруту пять-шесть раз, а паром отправляется только по понедельникам. Поезд с вагонами первого и второго класса рассчитан на 200 пассажиров, а если маршрут будет пользоваться популярностью, количество мест увеличат до 400. Информации о стоимости билетов пока нет. Кстати, это уже вторая попытка открыть железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Таллином, предыдущая закончилась отменой поезда по причине низкой рентабельности маршрута. Тогда билет на поезд стоил от 650 до 2 000 рублей в зависимости от класса вагона и дня недели.