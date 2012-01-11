Эстонская железнодорожная компания планирует открыть прямой маршрут Петербург — Таллин: дата первого рейса назначена на майские праздники. Об этом сообщает газета Eesti Paevaleht. Время в пути на поезде составит 6 часов 20 минут, а если будет достигнута договоренность о более оперативном досмотре на границе, оно может снизиться до 4 часов. Для сравнения: сейчас, чтобы доехать до столицы Эстонии на автобусе, требуется от 7 до 9 часов, стоит это от 630 до 2 500 рублей, а на пароме 13 часов и от 25 до 2450 евро. В течение суток автобусы курсируют по маршруту пять-шесть раз, а паром отправляется только по понедельникам.

Поезд с вагонами первого и второго класса рассчитан на 200 пассажиров, а если маршрут будет пользоваться популярностью, количество мест увеличат до 400. Информации о стоимости билетов пока нет. Кстати, это уже вторая попытка открыть железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Таллином, предыдущая закончилась отменой поезда по причине низкой рентабельности маршрута. Тогда билет на поезд стоил от 650 до 2 000 рублей в зависимости от класса вагона и дня недели.

 

Из Петербурга до Таллина открыли регулярное паромное сообщение
Иностранный опыт: 9 городов с картами гостя


 


Екатерина Фалдина, исполнительный директор «Чиптрип Петербург»: «Стоимость будет зависеть от уровня поезда: если он будет скоростной, то цена составит примерно 3 000 рублей, если обычный, то от 2 000. Основное преимущество поездов — сокращение времени, проведенного на границе. Маршрут Петербург — Таллин пользуется популярностью. Недавно произошло упрощение визового режима с прибалтийскими странами, также город Хельсинки поднадоел, людям хочется чего-то нового. Поэтому в последнее время поездки в Таллин участились. В Таллин, Ригу, Вильнюс люди едут именно посмотреть старый город, погулять, вкусно поесть, а не просто на шопинг, как в Финляндию. Я думаю, что поездом будут пользоваться те, кто раньше путешествовал в Таллин на машине. Люди, которые захотят сэкономить и лишние несколько часов провести в автобусе, будут продолжать пользоваться этим видом транспорта. Поезд — быстро и комфортно, думаю, что он будет пользоваться особенной популярностью в праздничные дни».

Фотография на обложке: www.photosight.ru