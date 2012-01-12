В Петербурге появился передвижной фургон, в котором перевозят бездомных кошек и собак из приюта, чтобы отдать в новые семьи. По инициативе Центра помощи бездомным животным «Потеряшка» несколько раз в неделю зверей возят по улицам города в специальном светлом прицепе с клетками и обогревом. Здесь можно взять питомца, а также помочь приюту вещами или денежными средствами. Обычно в рейс берут около 5 кошек и 15–20 щенков и взрослых собак. За 12 выездов удалось найти дом 20 животным.

Пока акции проводят в спальных районах Петербурга. По словам организаторов, там больше шансов привлечь внимание семейных людей, пенсионеров, которые чаще берут животных. Выезды приюта на колесах станут ежедневными, за исключением слишком морозных, дождливых или жарких дней.

Следующий выезд состоится в пятницу, 13 января, фургон будет стоять у станции метро «Пионерская» с 11:30 до 18:00. За расписанием и маршрутами поездок можно следить на сайте акции.