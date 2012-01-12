В Петербурге появился передвижной фургон, в котором перевозят бездомных кошек и собак из приюта, чтобы отдать в новые семьи. По инициативе Центра помощи бездомным животным «Потеряшка» несколько раз в неделю зверей возят по улицам города в специальном светлом прицепе с клетками и обогревом. Здесь можно взять питомца, а также помочь приюту вещами или денежными средствами. Обычно в рейс берут около 5 кошек и 15–20 щенков и взрослых собак. За 12 выездов удалось найти дом 20 животным. 

Пока акции проводят в спальных районах Петербурга. По словам организаторов, там больше шансов привлечь внимание семейных людей, пенсионеров, которые чаще берут животных. Выезды приюта на колесах станут ежедневными, за исключением слишком морозных, дождливых или жарких дней.

Следующий выезд состоится в пятницу, 13 января, фургон будет стоять у станции метро «Пионерская» с 11:30 до 18:00. За расписанием и маршрутами поездок можно следить на сайте акции.

 

В субботу кошкам и собакам из приютов найдут хозяев
За нами хвост: Собачье бешенство и новый приют для бездомных животных


 


Марина Пушенкоруководитель Центра помощи бездомным животным «Потеряшка»: «Сейчас у нас в приюте 140 собак. Каждый день в фургоне мы можем вывозить по 20 животных. Таким образом, за неделю получится показать в городе всех питомцев приюта. Такого еще не делал никто. Выбросить животное на улицу или покалечить его — дело одной минуты. Чтобы потом вылечить его и найти новый дом, может потребоваться несколько лет. Мы надеемся, что эта инициатива в разы повысит эффективность нашей работы по поиску хозяев для бездомных животных».
Справка: раздача бездомных животных из передвижных фургонов уже несколько лет широко распространена в Канаде. Машина с питомцами также регулярно курсирует по центральным улицам Лондона.

Фотография на обложке: kotopes-bf.ru