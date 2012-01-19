Молочная ферма Бенуа станет культурно-образовательным центром Дачу и молочную ферму Юлия Бенуа на Тихорецком пр., 17 отреставрируют и превратят в культурно-образовательный центр к 2015 году.
Заброшенный комплекс зданий в Калининском районе площадью 5 000 кв. м, где находилась дача Бенуа и его молочное хозяйство, выкупила девелоперская компания и собирается превратить его в крупный рекреационный центр. В помещениях дачи будут проводить детские образовательные мероприятия, а в коровнике, силосной башне и административном здании собираются организовывать выставки и другие культурные события. Здесь в 2015 году откроют языковой центр, художественные мастерские, танцевальные и театральные студии.
В начале прошлого века архитектор Юлий Бенуа взял в аренду земельный участок для строительства дачи и фермы. Здесь были коровники на две сотни животных, сараи, ветряная водокачка, собственная лаборатория для обработки молока. Рядом с дачей стояла эстрада для летних театральных представлений. В 20-е годы территорию национализировали под совхоз «Лесное». А в 80-х близ фермы построили башню ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.
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Нынешний проект центра пока находится в разработке, архитекторы изучают архивы, ведут переговоры с КГИОПом и готовят предложение по строительству и реконструкции. Здания являются памятниками архитектуры, но большинство из них сильно пострадали при пожарах. Консервировать их, скорее всего, не будут: арендаторы намерены воссоздать дачу и корпуса по оригинальным чертежам.
Комментарии
Хочется уточнить на какой стадии находится сегодня подготовка проекта КДЦ "Бенуа1890"? Будет ли очищена прилегающая территория от мусора, будет ли установлен информационный стенд, указывающий на собственника и организацию, осуществляющую подготовку и проведение реставрационных работ? Будет ли ограничен несанкционированный доступ внутрь разваливающихся зданий? Или пока не будет полностью подготовлен проект на бумаге, здания могут продолжать рушиться и загрязняться, создавая опасность для окружающих и показывая своим текущим состоянием уровень отношения к историческим памятникам со стороны бизнеса... Не совсем понятны действия организации, заранее планировавшей приобрести данный комплекс под создание культурно-досугового центра, и не совершившей пока ни одного культурного действия кроме голословных заявлений о намерениях их совершать в течение семи месяцев... Надеюсь, что ситуация в корне изменится когда растает снег. Пока это единственное оправдание для "Бест-групп" и руководителя проекта Марии Лушниковой в нерасторопности
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