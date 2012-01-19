Заброшенный комплекс зданий в Калининском районе площадью 5 000 кв. м, где находилась дача Бенуа и его молочное хозяйство, выкупила девелоперская компания и собирается превратить его в крупный рекреационный центр. В помещениях дачи будут проводить детские образовательные мероприятия, а в коровнике, силосной башне и административном здании собираются организовывать выставки и другие культурные события. Здесь в 2015 году откроют языковой центр, художественные мастерские, танцевальные и театральные студии.

В начале прошлого века архитектор Юлий Бенуа взял в аренду земельный участок для строительства дачи и фермы. Здесь были коровники на две сотни животных, сараи, ветряная водокачка, собственная лаборатория для обработки молока. Рядом с дачей стояла эстрада для летних театральных представлений. В 20-е годы территорию национализировали под совхоз «Лесное». А в 80-х близ фермы построили башню ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.