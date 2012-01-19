Заброшенный комплекс зданий в Калининском районе площадью 5 000 кв. м, где находилась дача Бенуа и его молочное хозяйство, выкупила девелоперская компания и собирается превратить его в крупный рекреационный центр. В помещениях дачи будут проводить детские образовательные мероприятия, а в коровнике, силосной башне и административном здании собираются организовывать выставки и другие культурные события. Здесь в 2015 году откроют языковой центр, художественные мастерские, танцевальные и театральные студии.

В начале прошлого века архитектор Юлий Бенуа взял в аренду земельный участок для строительства дачи и фермы. Здесь были коровники на две сотни животных, сараи, ветряная водокачка, собственная лаборатория для обработки молока. Рядом с дачей стояла эстрада для летних театральных представлений. В 20-е годы территорию национализировали под совхоз «Лесное». А в 80-х близ фермы построили башню ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. 

 

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Нынешний проект центра пока находится в разработке, архитекторы изучают архивы, ведут переговоры с КГИОПом и готовят предложение по строительству и реконструкции. Здания являются памятниками архитектуры, но большинство из них сильно пострадали при пожарах. Консервировать их, скорее всего, не будут: арендаторы намерены воссоздать дачу и корпуса по оригинальным чертежам. 


 


Мария Лушникова, руководитель проекта «Бенуа 1890»: «Этот комплекс зданий мы купили недавно, в сентябре 2011-го. Его назначение — культурно-образовательное, с таким условием мы его получили, так и планируем использовать. Сейчас наши архитекторы собирают информацию о том, как выглядели здания на этой территории в разное время. Мы будем полностью воссоздавать архитектурный образ комплекса и подстраивать к существующим запросам. До культурной программы пока далеко, но мы не собираемся нанимать подрядчиков: нам самим интересно заниматься развитием комплекса».
Справка: В 1890-х годах территорию от Муринского ручья до окраины Петербурга взял в аренду на 50 лет архитектор Ю. Ю. Бенуа. К 1904 году по его собственным чертежам была построена ферма. Главным зданием был деревянный двухэтажный дом с башней, которая служила пожарной каланчой. В марте 2001 года в деревянном здании дачи произошёл пожар, до сих пор от сгоревшего дома остаются одни руины. С 2006 года этот участок официально получил название «Сад Бенуа». В 2008 году произошёл пожар в здании коровника, с тех пор здание не восстанавливалось.

Фотография на обложке: www.lord-darior.livejournal.com