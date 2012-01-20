Проблему нетрезвых передвижений решили владельцы ныне закрытого Bubble Bar. Новый сервис для посетителей баров и ночных клубов работает каждую пятницу и субботу, а также в праздничные дни. Пока на линии только один автобус вместимостью 8 человек, но к лету должны запустить еще два. По пути между заведениями веселье можно продолжить: в автобусе играет фанк и диско, однако выпивать и курить здесь нельзя.

Автобус начинает движение в 23:00 и до 06:00 с интервалом в 45 минут объезжает все заявленные в маршруте места.