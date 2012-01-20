Между барами в Петербурге начал ездить автобус В Петербурге появился ночной автобус, который курсирует между ночными клубами и барами. Пока маршрут включает 10 остановок, но в будущем его собираются расширить.
Проблему нетрезвых передвижений решили владельцы ныне закрытого Bubble Bar. Новый сервис для посетителей баров и ночных клубов работает каждую пятницу и субботу, а также в праздничные дни. Пока на линии только один автобус вместимостью 8 человек, но к лету должны запустить еще два. По пути между заведениями веселье можно продолжить: в автобусе играет фанк и диско, однако выпивать и курить здесь нельзя.
Автобус начинает движение в 23:00 и до 06:00 с интервалом в 45 минут объезжает все заявленные в маршруте места.
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Список остановок
Для одного человека поездка обойдется в 100 рублей, для компании от 3 друзей — по 50 рублей с человека. Также за 250 рублей можно приобрести абонемент для путешествия по клубам на всю ночь. Уточнить информацию о маршруте можно на сайте или по телефону 935-84-94.
Комментарии
особенно зимой. ох уж этот свежий питерский ветер!
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