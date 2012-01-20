Проблему нетрезвых передвижений решили владельцы ныне закрытого Bubble Bar. Новый сервис для посетителей баров и ночных клубов работает каждую пятницу и субботу, а также в праздничные дни. Пока на линии только один автобус вместимостью 8 человек, но к лету должны запустить еще два. По пути между заведениями веселье можно продолжить: в автобусе играет фанк и диско, однако выпивать и курить здесь нельзя. 

Автобус начинает движение в 23:00 и до 06:00 с интервалом в 45 минут объезжает все заявленные в маршруте места.

     

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    Список остановок

    • Dacha
    • «Дом Быта»
    • «Грибоедов»
    • Jesus, «Дюны»
    • «Игратека»

     

    • Bar 812
    • Mishka
    • Efir
    • Music Hall
    • Конюшенная площадь («Копен», Barakobamabar, «22.13»)

    Для одного человека поездка обойдется в 100 рублей, для компании от 3 друзей — по 50 рублей с человека. Также за 250 рублей можно приобрести абонемент для путешествия по клубам на всю ночь. Уточнить информацию о маршруте можно на сайте или по телефону 935-84-94.


     


    Стас Корнеев, соорганизатор проекта Night Lines:     «Мы хотели сделать проект, связанный с ночными клубами, но при этом не открывать новое заведение. Взамен бара решили сделать ночной автобусный маршрут между барами и клубами, в которых работают наши друзья и знакомые. То есть те места, куда бы мы сами пошли. Мы общались на тему передвижения между ночными заведениями и решили, что именно такого автобуса в городе недостает. Договорились с владельцами баров, разместили информацию о маршруте. Проехать в автобусе может любой человек, если он не слишком пьяный, страшный или агрессивный».

    Фотография на обложке: www.flickriver.com