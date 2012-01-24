Выставка Хаима Сокола в галерее Anna Nova﻿ состоит из нескольких постановочных видео, в которых главные роли исполняют рабочие-мигранты из Кыргызстана. Под руководством автора они клянутся в верности супрематизму, разучивают революционный гимн «Смело, товарищи, в ногу» и воспроизводят сцену восставших рабов из фильма Кубрика 1960 года «Спартак». 

Хаим Сокол, чьи выставки проходят в России, Англии, США и Израиле, живёт в Москве с израильским паспортом, то есть, по сути, является гастарбайтером. Идея снять рабочих из Кыргызстана родилась в результате случайного уличного знакомства с одним из представителей диаспоры. В видеоинсталляциях мигранты сыграли самих себя в сюрреалистических ситуациях, воссозданных автором.

Название выставки, термин «амбивалентность», Хаим взял из психиатрии. Оно обозначает чувство раздвоенности, одновременно противоположного отношения к чему-либо. Художник показывает неоднозначность отношения к гастарбайтерам среди коренного населения и их самих к своему положению.

 


Планы на зиму: Выставки, фестивали, концерты, кино (Часть 2)
Планы комитета по культуре 2012: Международный кинофорум, фестиваль фейерверков и музейная премия

Темы миграции и идентичности становятся весьма популярными в работах актуальных художников. В частности, они стали ключевыми на прошедших Венецианской и Московской биеннале современного искусства.  


 


Хаим Сокол, автор проекта «Амбивалентность»: «Все мигранты-участники проекта получили деньги за свою работу. И к проекту в целом они относились как к работе. Некоторые идеи им даже нравились, они задавали вопросы, пытались понять, действительно старались всё выполнить. Я решил сделать подобный проект, потому что отношение к мигрантам в стране ужасающее, даже среди тех, кто не разделяет идей расизма. По телевизору постоянно мы видим ксенофобские шуточки, санитарные власти используют медицину для решения политических вопросов, Путин предлагает ужесточить правила регистрации. Повсеместно нарушается трудовое законодательство, гражданские права, унижается человеческое достоинство. Всё это происходит на фоне абсолютного равнодушия или даже откровенной поддержки со стороны простых граждан. Большинство людей просто не понимает, что ситуация с миграцией — лишь отражение состояния общества в целом».  


Галерея Anna Nova
ул. Жуковского, 28
28 января — 25 февраля
Вт-Сб: 12:00–19:00
Вход: свободный 

Фотография на обложке: Галерея Anna Nova