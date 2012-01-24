Выставка Хаима Сокола в галерее Anna Nova﻿ состоит из нескольких постановочных видео, в которых главные роли исполняют рабочие-мигранты из Кыргызстана. Под руководством автора они клянутся в верности супрематизму, разучивают революционный гимн «Смело, товарищи, в ногу» и воспроизводят сцену восставших рабов из фильма Кубрика 1960 года «Спартак».

Хаим Сокол, чьи выставки проходят в России, Англии, США и Израиле, живёт в Москве с израильским паспортом, то есть, по сути, является гастарбайтером. Идея снять рабочих из Кыргызстана родилась в результате случайного уличного знакомства с одним из представителей диаспоры. В видеоинсталляциях мигранты сыграли самих себя в сюрреалистических ситуациях, воссозданных автором.

Название выставки, термин «амбивалентность», Хаим взял из психиатрии. Оно обозначает чувство раздвоенности, одновременно противоположного отношения к чему-либо. Художник показывает неоднозначность отношения к гастарбайтерам среди коренного населения и их самих к своему положению.