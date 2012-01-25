Петербург теперь можно рассматривать не только на статичных картах со спутника, но и в круговой панораме с высоты птичьего полета. «Яндекс» отснял с воздуха историческую часть Петербурга, Гатчину, Павловск, Пушкин и Шлиссельбург. Проект адресован в первую очередь туристам, для него выбрали 165 достопримечательностей. Панорамы делали на высоте 150–200 метров, поэтому фотографии получились очень четкие, на них видны даже самые мелкие детали зданий. Изображения можно приближать и отдалять, как на стандартной карте.

Для проведения съемок на летательный аппарат крепят блок с фотоаппаратами, объективы которых направлены в разные стороны. Кроме того, на вертолет — обычно это Ми-2 —устанавливают специальное устройство для подавления вибрации, чтобы снимки получались более четкими.

Напомним, сервис «Яндекс.Панорамы» существует больше двух лет и позволяет совершать виртуальные прогулки по улицам городов. Такие съемки ведутся камерами, закрепленными на крыше движущегося автомобиля.