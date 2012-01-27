«Подорожником» можно будет оплатить маршрутку, электричку и парковку Карта оплаты транспорта «Подорожник» вскоре начнёт действовать в маршрутных такси, пригородных поездах, на перехватывающих парковках и Западном скоростном диаметре.
Транспортной картой «Подорожник» смогут расплачиваться пассажиры маршруток и пригородных электричек, а также автомобилисты на перехватывающих парковках и Западном скоростном диаметре. Универсальный проездной введен в Петербурге в 2011 году и представляет собой электронный кошелёк, с помощью которого можно оплатить проезд. Расширить возможности «Подорожника» комитет по транспорту собирается в течение года.
БУДЕТ:
МАРШРУТКИ
Уже с марта проездной будет работать в маршрутках. В коммерческом транспорте устанавливают валидаторы — специальные считывающие устройства, которые программируются на нужную стоимость проезда. Все водители, занятые в коммерческих маршрутных перевозках, пройдут обучение.
ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ
Летом «Подорожник» заработает в пригородных электричках. Карты оплаты будут действовать на всех направлениях в пределах Ленинградский области.
ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПАРКОВКИ
В планах комитета ввести «Подорожник» в систему оплаты перехватывающих парковок, которые с увеличением количества личного транспорта становятся всё более востребованными. Сейчас в городе существует девять таких стоянок: у метро «Ладожская», «Волковская», «Проспект Просвещения», «Парнас», «Площадь Александра Невского», «Обухово», «Ленинский проспект», «Купчино», «Политехническая» и у Синопской набережной. Созданы они для того, чтобы во время пробок водитель смог оставить свой автомобиль на парковке и продолжить путь на общественном транспорте. Внедрить систему оплаты собираются к концу года.
С помощью «Яндекс.Денег» можно оплатить проезд на общественном транспорте
ЗСД
Комитет по транспорту ведет переговоры о возможности оплатить «Подорожником» проезд по Западному скоростному диаметру, который является внутригородской платной дорогой, связывающей основные транспортные комплексы города с выездами в Балтийские и Скандинавские страны и регионы России. Сроки и механизмы оплаты пока не оговорены.
ЕСТЬ:
НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ И МЕТРО
Уже несколько месяцев проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях можно оплатить с помощью электронной карты. Для пассажиров, которые часто пользуются «Подорожником», предусмотрена гибкая тарифная политика и система скидок.
РЕЧНОЕ ТАКСИ
С сентября 2011 года в период навигации транспортной картой можно расплатиться в речном такси. Стоимость проезда составляет от 42 до 160 рублей в зависимости от направления.
ОПЛАТА ПРОЕЗДА
Носитель стоимостью 51 рубль продается в кассах метрополитена. Пополнить счёт можно в тех же кассах, а также через «Яндекс.Деньги» и сайт www.oplatatransporta.ru с помощью банковской карты. Для владельцев iPhone доступно приложение «Бриз-транспорт» для внесения денег на проездной. Положить деньги на карту также можно со счёта мобильного телефона с помощью СМС. При удалённом способе оплаты деньги на «Подорожнике» нужно активировать на специальном аппарате в метрополитене.
Дмитрий Игнатьев, пресс-секретарь Комитета по транспорту: «Для коммерческих маршруток уже готово оборудование, в феврале будут окончательно утверждены новые правила перевозки с использованием „Подорожника“. С одной стороны, это сделано для удобства пассажиров, потому что, по статистике, число людей, использующих транспортные электронные носители, выросло до 75 процентов. С другой стороны, это позволяет лучше следить за водителями. Ведь никто из них не даёт билеты, а это приводит к тому, что либо водитель утаивает от перевозчика реальное число проезжающих, либо перевозчик не совсем честно предоставляет сведения».
Комментарии
Все круто) только до электричек инициатива пока не дошла)
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