Транспортной картой «Подорожник» смогут расплачиваться пассажиры маршруток и пригородных электричек, а также автомобилисты на перехватывающих парковках и Западном скоростном диаметре. Универсальный проездной введен в Петербурге в 2011 году и представляет собой электронный кошелёк, с помощью которого можно оплатить проезд. Расширить возможности «Подорожника» комитет по транспорту собирается в течение года.

БУДЕТ:



МАРШРУТКИ

Уже с марта проездной будет работать в маршрутках. В коммерческом транспорте устанавливают валидаторы — специальные считывающие устройства, которые программируются на нужную стоимость проезда. Все водители, занятые в коммерческих маршрутных перевозках, пройдут обучение.



ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ

Летом «Подорожник» заработает в пригородных электричках. Карты оплаты будут действовать на всех направлениях в пределах Ленинградский области.



ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПАРКОВКИ

В планах комитета ввести «Подорожник» в систему оплаты перехватывающих парковок, которые с увеличением количества личного транспорта становятся всё более востребованными. Сейчас в городе существует девять таких стоянок: у метро «Ладожская», «Волковская», «Проспект Просвещения», «Парнас», «Площадь Александра Невского», «Обухово», «Ленинский проспект», «Купчино», «Политехническая» и у Синопской набережной. Созданы они для того, чтобы во время пробок водитель смог оставить свой автомобиль на парковке и продолжить путь на общественном транспорте. Внедрить систему оплаты собираются к концу года. С помощью «Яндекс.Денег» можно оплатить проезд на общественном транспорте



ЗСД

Комитет по транспорту ведет переговоры о возможности оплатить «Подорожником» проезд по Западному скоростному диаметру, который является внутригородской платной дорогой, связывающей основные транспортные комплексы города с выездами в Балтийские и Скандинавские страны и регионы России. Сроки и механизмы оплаты пока не оговорены.

ЕСТЬ:



НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ И МЕТРО

Уже несколько месяцев проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях можно оплатить с помощью электронной карты. Для пассажиров, которые часто пользуются «Подорожником», предусмотрена гибкая тарифная политика и система скидок.



РЕЧНОЕ ТАКСИ

С сентября 2011 года в период навигации транспортной картой можно расплатиться в речном такси. Стоимость проезда составляет от 42 до 160 рублей в зависимости от направления.



ОПЛАТА ПРОЕЗДА

Носитель стоимостью 51 рубль продается в кассах метрополитена. Пополнить счёт можно в тех же кассах, а также через «Яндекс.Деньги» и сайт www.oplatatransporta.ru с помощью банковской карты. Для владельцев iPhone доступно приложение «Бриз-транспорт» для внесения денег на проездной. Положить деньги на карту также можно со счёта мобильного телефона с помощью СМС. При удалённом способе оплаты деньги на «Подорожнике» нужно активировать на специальном аппарате в метрополитене.