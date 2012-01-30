Центр современной культуры «Гараж» привозит в Петербург фотовыставку «Альтернативная мода до прихода глянца, 1985–1995». В середине 80-х западный глянец уже существовал в СССР неформально, но достать его было довольно трудно. Поэтому панки, рокеры, ньювейверы и другие неформалы союзных республик придумывали собственную моду, неподконтрольную директивам ЦК, на стыке рок-сцены и клубно-сквоттерского движения. Альтернативные показы перестроечного времени, больше похожие на перформансы, проходили в Доме моделей на Кузнецком Мосту, на «Популярной механике» Сергея Курехина, в сквотах, концертных залах и просто на улицах. 

До повсеместного распространения глянца, когда индустрия всё еще производила одинаково безликие вещи, у неформальных художников, актеров, литераторов, музыкантов появлялись идеи, ставшие визитной карточкой перестроечного СССР на Западе. Они шили юбки из занавесок, кринолины из альпийских одеял, гимнастёрки с вырезами на спине и платья из пакетов. Такие дизайнеры, как Пако Рабан, Эндрю Логан, Зандра Роудс, стали приезжать на рижскую «Ассамблею неукрощенной моды», объединявшую всех альтернативных дизайнеров из бывшего СССР. Отдельные показы на Петровском бульваре устраивали для всемирно известного японского дизайнера Йоджи Ямамото. Наряды тех лет, благодаря своей откровенной фриковости, отметила даже Вивьенн Вествуд, которая прежде заявляла, что «в стране серпов и молотков никакой моды быть не может». 

Выставка впервые была представлена в московском Центре современной культуры «Гараж» в 2011 году. Петербург стал вторым городом, где экспонируется почти неизвестная история развития российского дизайна, созданная Катей Филипповой, Гошей Острецовым, Александром Петлюрой, Андреем Бартеневым, Катей Микульской-Мосиной, Катей Рыжиковой, Ирэн Бурмистровой, дуэтом Ла-Ре и Бруно Бирманисом.

 

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Михаил Бастер, куратор выставки: «﻿Мода вообще интересна любая, как актуальная, так и прошедших лет. Если говорить о моде, то мы показываем более сложное явление — творческую самодеятельность и поиск альтернативных решений во времена, когда серость и безвкусица вокруг откровенно утомили. Насколько это было долго и ужасно в середине 80-х, с обывательским индейским макияжем и кооперативными поделками, настолько же в 90-х, с малиновыми пиджаками, цепями и „турецко-китайским кутюром“. Так что эта выставка и про необходимость и предчувствие новой моды, и про людей, и про ситуацию. Как говорят моряки, идем широким тралом. Исторический контекст у нас неизменен и определен многими фактами, включая и тот, что до нынешнего года это явление мало кто видел даже в России.
Практически все фотографы, представленные на выставке, известны. Но всё это вдвойне интересно потому, что это их молодость и начало фотоэкспериментов. Мало кто знал в 80-е, что такое fashion-съемка, но всё равно получалось забавно: сама фактура к этому располагала. Впрочем, есть кадры и настоящих fashion-съемок, как у Глеба Косорукова для журнала i-D или Sunday Times, приуроченного к приезду Изабеллы Блоу в Россию. Есть и классные кадры Ильи Пиганова, которые попали одновременно и в нашу „Театральную жизнь“, и в The Face, Actuel, Tempo. Тогда это была одна компания, покупавшая слайды нашего инсайда у Сергея Борисова чуть ли не пачками»﻿.

Фотография на обложке: «Лофт Проект Этажи»

 

 

Выставка «Альтернативная мода до прихода глянца, 1985–1995»﻿
«Лофт Проект Этажи»
Галерея «Формула», 4-й этаж﻿
Лиговский пр., 74
3 февраля — 11 марта
Стоимость входа: 100 рублей
Событие на Look At Me