Нашумевшую выставку «Гаража» о моде советских неформалов привезли в «Этажи» Платья из пакетов, кринолины из одеял, юбки из занавесок и другие модные идеи советских неформалов перестроечного периода покажут на выставке в «Лофт Проект Этажи».
Центр современной культуры «Гараж» привозит в Петербург фотовыставку «Альтернативная мода до прихода глянца, 1985–1995». В середине 80-х западный глянец уже существовал в СССР неформально, но достать его было довольно трудно. Поэтому панки, рокеры, ньювейверы и другие неформалы союзных республик придумывали собственную моду, неподконтрольную директивам ЦК, на стыке рок-сцены и клубно-сквоттерского движения. Альтернативные показы перестроечного времени, больше похожие на перформансы, проходили в Доме моделей на Кузнецком Мосту, на «Популярной механике» Сергея Курехина, в сквотах, концертных залах и просто на улицах.
До повсеместного распространения глянца, когда индустрия всё еще производила одинаково безликие вещи, у неформальных художников, актеров, литераторов, музыкантов появлялись идеи, ставшие визитной карточкой перестроечного СССР на Западе. Они шили юбки из занавесок, кринолины из альпийских одеял, гимнастёрки с вырезами на спине и платья из пакетов. Такие дизайнеры, как Пако Рабан, Эндрю Логан, Зандра Роудс, стали приезжать на рижскую «Ассамблею неукрощенной моды», объединявшую всех альтернативных дизайнеров из бывшего СССР. Отдельные показы на Петровском бульваре устраивали для всемирно известного японского дизайнера Йоджи Ямамото. Наряды тех лет, благодаря своей откровенной фриковости, отметила даже Вивьенн Вествуд, которая прежде заявляла, что «в стране серпов и молотков никакой моды быть не может».
Выставка впервые была представлена в московском Центре современной культуры «Гараж» в 2011 году. Петербург стал вторым городом, где экспонируется почти неизвестная история развития российского дизайна, созданная Катей Филипповой, Гошей Острецовым, Александром Петлюрой, Андреем Бартеневым, Катей Микульской-Мосиной, Катей Рыжиковой, Ирэн Бурмистровой, дуэтом Ла-Ре и Бруно Бирманисом.
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Фотография на обложке: «Лофт Проект Этажи»
Комментарии
уже в моём календаре! Очень хочется посетить!!!
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