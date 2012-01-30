





Михаил Бастер, куратор выставки: «﻿Мода вообще интересна любая, как актуальная, так и прошедших лет. Если говорить о моде, то мы показываем более сложное явление — творческую самодеятельность и поиск альтернативных решений во времена, когда серость и безвкусица вокруг откровенно утомили. Насколько это было долго и ужасно в середине 80-х, с обывательским индейским макияжем и кооперативными поделками, настолько же в 90-х, с малиновыми пиджаками, цепями и „турецко-китайским кутюром“. Так что эта выставка и про необходимость и предчувствие новой моды, и про людей, и про ситуацию. Как говорят моряки, идем широким тралом. Исторический контекст у нас неизменен и определен многими фактами, включая и тот, что до нынешнего года это явление мало кто видел даже в России. Практически все фотографы, представленные на выставке, известны. Но всё это вдвойне интересно потому, что это их молодость и начало фотоэкспериментов. Мало кто знал в 80-е, что такое fashion-съемка, но всё равно получалось забавно: сама фактура к этому располагала. Впрочем, есть кадры и настоящих fashion-съемок, как у Глеба Косорукова для журнала i-D или Sunday Times, приуроченного к приезду Изабеллы Блоу в Россию. Есть и классные кадры Ильи Пиганова, которые попали одновременно и в нашу „Театральную жизнь“, и в The Face, Actuel, Tempo. Тогда это была одна компания, покупавшая слайды нашего инсайда у Сергея Борисова чуть ли не пачками»﻿.