Ненужные газеты, журналы и пластик можно сдать на переработку в эту субботу В эту субботу макулатуру и пластик на переработку будут принимать в Центральном, Василеостровском и Адмиралтейском районах. С марта точки сбора мусора появятся во всех районах города.
Экологическая акция по сбору макулатуры и пластика, организованная активистами экологического движения «Мусора. Больше. Нет» и проекта «Спасибо!», состоится в Петербурге 4 февраля. На переработку примут пластиковые бутылки, стаканчики, флаконы, пакеты, коробки из-под тортов и другую упаковку. Из макулатуры можно привезти книги, картон, журналы, газеты и рекламные проспекты.
Опасные отходы можно сдать в экомобили у станций метро
Собранное сырьё развозят в разные организации. Макулатуру направляют в компанию «ЮВИ СПб», которая не первый год занимается переработкой и экспортом вторсырья. С пластиком всё сложнее: организаторы сами сортируют отходы и сдают в разные компании.
Подобные акции начались в Петербурге в апреле 2010 года. Но активисты Адмиралтейского и Василеостровского районов присоединились впервые. Следующий сбор мусора пройдёт 3 марта. Организаторы обещают сделать пункт приёма отходов в каждом районе.
АДРЕСА ПУНКТОВ ПРИЕМА МУСОРА
с 12:00 до 17:00
с 12:00 до 18:00
Комментарии
У меня появился вопрос на тему приема макулатуры. Я недавно прочитал в статье http://pointmetal.ru/29-zhurnaly-sdat-v-punkt-priema-luchshe-chem-vybrosit.html#kakie-zhurnaly-mozhno-sdat что в пункте можно получить больше прибыли, если макулатуру рассортировать на виды (отдельно бумага, журналы, газеты) и перевязать веревкой в стопки. Это правда так? Стоит потратить на это время или все-таки никаких дополнительных денег не заплатят?
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