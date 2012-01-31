Экологическая акция по сбору макулатуры и пластика, организованная активистами экологического движения «Мусора. Больше. Нет» и проекта «Спасибо!», состоится в Петербурге 4 февраля. На переработку примут пластиковые бутылки, стаканчики, флаконы, пакеты, коробки из-под тортов и другую упаковку. Из макулатуры можно привезти книги, картон, журналы, газеты и рекламные проспекты. Опасные отходы можно сдать в экомобили у станций метро

Собранное сырьё развозят в разные организации. Макулатуру направляют в компанию «ЮВИ СПб», которая не первый год занимается переработкой и экспортом вторсырья. С пластиком всё сложнее: организаторы сами сортируют отходы и сдают в разные компании.

Подобные акции начались в Петербурге в апреле 2010 года. Но активисты Адмиралтейского и Василеостровского районов присоединились впервые. Следующий сбор мусора пройдёт 3 марта. Организаторы обещают сделать пункт приёма отходов в каждом районе.﻿

АДРЕСА ПУНКТОВ ПРИЕМА МУСОРА

с 12:00 до 17:00 у метро «Приморская», на углу Наличной улицы и Беринга у метро «Нарвская», в сквере на углу Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала с 12:00 до 18:00 9-я Советская, 24









Юлия Титова, координатор проекта «Спасибо»: «У нас в городе вся система переработки развалилась. Если раньше пионеры сдавали макулатуру, была традиция, была ответственность, то сейчас ничего нет. С макулатурой всё просто, а вот с пластиком просто беда. Компании, куда можно сдать такое вторсырьё, не работают с физическими лицами, принимают только крупные заказы и только по категориям. Поэтому ребятам приходится хранить собранное у себя, у друзей, затем сортировать (на каждом пластиковом изделии в треугольнике указан его тип) и сдавать каждый тип отдельно: бутылки в одну организацию, коробки в другую. Но и здесь возникают проблемы. Например, зачастую люди не беспокоятся и приносят грязные пакеты, а компании отказываются их принимать. Это сложно, но мы хотим действовать, сделать разделение мусора повседневной культурой. А в итоге пролоббировать создание системы сортировки мусора, как в других странах».



Фотография на обложке: www.bashvest.ru