Небольшой магазин Books & More площадью 37 кв. метров специализируется на недавно вышедших и редких книгах по архитектуре, фотографии, дизайну, типографике, моде. Большинство изданий привозят в 1–2 экземплярах. Кроме этого, здесь всегда можно найти свежие номера профильных журналов: Elephant, Mark, Metal, A10, Grafik, Acne Paper, The World of Interiors, OE, Hercules Universal, IDN, V Magazine, The Kit и другие. Скоро появится раздел с путеводителями.

В подборе изданий владельцы ориентируются на свой вкус и советы профессионалов — арендаторов «Тайги». Часть книг и журналов привозят именно для них, под заказ. Кстати, заказ книг — это отдельный сервис, который предлагают в Books & More. Совсем скоро в магазине появится каталог с наиболее востребованными изданиями. 

За отдельной перегородкой — игральные карты и канцелярия почти недоступных в России марок: Muji﻿, Scout Books, ﻿O-Check Design﻿, RHodia, Field Notes и других. Ее привозят из США, Кореи, Японии, Германии, Чехии, Австралии небольшими тиражами. Из массовых марок продают только канцелярию Koh-i-Noor, которую доставляют прямо с завода. 

 

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В планах магазина — сотрудничество с небольшими российскими издательствами и дизайнерами, производящими авторскую канцелярию. 


 


Алина Селезнева, владелица магазина Books & More: «Этот магазин — наш первый проект. Мы хотим, чтобы ассортимент был интересным, новым и редким. В выборе отталкиваемся от мнения профессионалов, резиденты „Тайги“ сами заказывают у нас книги и журналы. У нас будут постоянные обновления. Я самостоятельно привожу книги из Европы, поэтому выискиваю нечто совсем новое. И обязательно смотрю, чтобы ассортимент отличался от всего, что можно достать у Петербурге. Некоторые книги попадаются в каталоге Ozon, но их, как правило, нет в наличии». 

 

Магазин Books & More
Пространство «Тайга», 1 этаж
Дворцовая наб., 20 
Пн.-Вс.: 13:00 – 20:00 
Фотографии: Дмитрий Цыренщиков