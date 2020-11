Небольшой магазин Books & More площадью 37 кв. метров специализируется на недавно вышедших и редких книгах по архитектуре, фотографии, дизайну, типографике, моде. Большинство изданий привозят в 1–2 экземплярах. Кроме этого, здесь всегда можно найти свежие номера профильных журналов: Elephant, Mark, Metal, A10, Grafik, Acne Paper, The World of Interiors, OE, Hercules Universal, IDN, V Magazine, The Kit и другие. Скоро появится раздел с путеводителями. В подборе изданий владельцы ориентируются на свой вкус и советы профессионалов — арендаторов «Тайги». Часть книг и журналов привозят именно для них, под заказ. Кстати, заказ книг — это отдельный сервис, который предлагают в Books & More. Совсем скоро в магазине появится каталог с наиболее востребованными изданиями.

За отдельной перегородкой — игральные карты и канцелярия почти недоступных в России марок: Muji, Scout Books, O-Check Design, RHodia, Field Notes и других. Ее привозят из США, Кореи, Японии, Германии, Чехии, Австралии небольшими тиражами. Из массовых марок продают только канцелярию Koh-i-Noor, которую доставляют прямо с завода.