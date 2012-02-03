Шествие Сбор людей начнется в 12:00 у станции «Октябрьская», а колонны людей двинутся час спустя. Для обеспечения безопасности на Якиманке около выходов из метро установят 32 рамки металлоискателей, через которые должны будут пройти все участники шествия. Попасть другим путем будет невозможно: полиция перекроет все соседние переулки. Проход на митинг Тем, кто не захочет маршировать в мороз, предлагают прийти сразу на Болотную площадь — будет работать отдельный вход со стороны Большого каменного моста. Там установят пять рамок и еще два металлодетектора на самой набережной. Митингующим, которые будут идти от станции метро «Третьяковская», попасть на площадь можно через Малый каменный мост, а вот Лужков мост перекроют. Запрещено Синоптики обещают, что на улице будет пасмурно, а столбик термометра опустится до минус 18 градусов. Однако полиция запретила приносить с собой термосы с горячими напитками. Нежелательно брать также бумажные и пластиковые стаканчики. Как обычно, на митинг нельзя проносить колющие и режущие предметы, стеклянную тару, большие сумки, пакеты, фаеры, хлопушки и другие потенциально опасные предметы. Магазинам и кафе в районе Болотной площади власти рекомендовали не продавать алкоголь. Регламент На митинге выступят журналист Леонид Парфенов, писательница Людмила Улицкая, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, представители парламентской оппозиции и по одному активисту от либералов, националистов и левых. Несколько песен обещает спеть лидер «ДДТ» Юрий Шевчук. Выступающих будут жестко ограничивать по времени, чтобы митинг не затянулся дольше 40 минут. Перекрытые дороги Как сообщает ГИБДД, с 9:00 и до 16:00 будет перекрыто движение по Большой Якиманке, Кадашевской набережной, Болотной улице и Большой Полянке. Кроме того, с обеда и до четырех часов перекроют проспект Сахарова — там ожидается еще один митинг. Общественный транспорт в этих районах будет ходить по сокращенным маршрутам. А вот движение по Ленинскому проспекту, Большому Каменному мосту и Кутузовскому проспекту перекрываться не будет.