12:47

Передает наш корреспондент. На вход со стороны «Октябрьской» довольно большая очередь, но двигается она быстро. За рамками формируются колонны, первая и самая большая — «Лига избирателей» и примкнувшие к ним либералы, все с белыми шариками и плакатами. Их около тысячи человек. За ней идут колонны различных партий и движений: «Яблоко», КПРФ, «Солидарность». Все рестораны, кафе и магазины на Якиманке открыты. Местные жители, преимущественно пожилого возраста, фотографируют идущую толпу с балконов.



