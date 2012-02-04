Согласованное властями шествие «За честные выборы» назначено на 13:00 и пройдет по Большой Якиманке, а в конечной точке маршрута, на Болотной площади, состоится короткий митинг. Следят за порядком в центре 9 тысяч полицейских, а организаторы, несмотря на сильный мороз, ожидают 50 тысяч участников. Одновременно на Поклонной горе проходит митинг сторонников Владимира Путина против «оранжевых настроений» — там заявлено 15 тысяч человек. The Village следит за развитием событий и сообщает актуальную информацию о происходящем в городе.

 

Прямая трансляция: Митинг на проспекте академика Сахарова

 

 

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THE VILLAGE

 

 

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14:34

 

Митинг завершился. Организаторы по традиции приняли резолюцию, потребовали освободить всех политзаключенных и заявили, что в шествии приняли участие 120 тысяч человек. Полиция, конечно, насчитает на порядок меньше. Значит истина где-то между.

 

14:34

 

Поет Юрий Шевчук — звук как на настоящем концерте. Вот эту песню.

 

14:27

 

Последним выступает Леонид Парфенов: «Общество дремало все нулевые годы. За это время украли все его права. Надо просыпаться, надо уже что-то делать. И на этот раз мы не забудем и не проспим».

 

13:58

 

Очевидно, что люди на этот раз подготовились к морозам и вообще учатся ходить на митинги: чтобы не нести плакаты в руках, многие прикрепили их к спине на скотч или веревку. Некоторые все-таки умудрились пронести термосы, кто-то пришел с бутербродами.

 

13:58

 

На Болотной начался митинг. Всё как прежде: честные выборы, Путина в отставку. Всех выступающих будут жестко ограничивать по времени, чтобы не заморозить людей. Потом споет Юрий Шевчук.

 

13:49

 

 

13:36

 

В «Кофе Хауз» стоит огромная очередь за кофе, а «Азбука вкуса» на Якиманке заполнена митингующими, люди наблюдают за шествием через витрину. По сообщениям газеты «Коммерсант», в очереди в «Шоколадницу» заметили даже экс-министра финансов Алексея Кудрина, одного и без охраны.

 

13:27

 

 

13:20

 

Тем временем на Поклонной горе люди требуют стабильности. Полиция утверждает, что там собралось чуть ли не 100 тысяч человек. А вот митинг Жириновского на Пушкинской уже закончился.

 

13:15

 

В начале шествия организаторы раздают значки «За честные выборы». Всего их было сделано 10 тысяч, столько же белых шариков и еще 80 тысяч листовок. Полицейские при входе внимательно читают все большие плакаты, чтобы не пропустить экстремистских высказываний или призывов к насилию. Плакаты на древках отнимают: они запрещены в целях безопасности.

 

13:10

 

На Болотной площади вот-вот начнется митинг. На воде, вернее на льду, дежурят катера на воздушных подушках.

 

13:05

 

Наш корреспондент поговорила с волонтером из службы безопасности Надеждой. Надежда рассказала, что всего таких волонтеров 30–40 человек, их главная задача — следить за тем, чтобы не было провокаций. Если сотрудник безопасности увидит, что появились «нашисты» или скинхеды, он обязан сообщить об этом старшему руководителю, а тот по рации вызывает полицию.

 

12:59

 

Уже знаменитый человек-танк с лозунгом «Танки мрази не боятся» раздает интервью: «Это моя наноброня. Картонный танк, так же как и бумажный солдат или жестяные доспехи Дон Кихота, — это готовность к самопожертвованию и отваге. У меня серьезные намерения».

 

12:55

 

На входе стоят парни и кричат в мегафон: «Люди волнуются раз, люди волнуются два, люди волнуются три — Путин суши сухари!» Кто-то раздает игрушечные доллары со словами «получайте свою зарплату, берите-берите». У магазина «Терволина» некий мужчина раздает лозунги всем желающим. «Дадим нобелевку The Beatles», «Эпоха нравственности — начало», «Нам нужен тандем президента и правды». В толпе много людей, которые последовали советам СМИ и купили валенки.

 

12:47

 

Передает наш корреспондент. На вход со стороны «Октябрьской» довольно большая очередь, но двигается она быстро. За рамками формируются колонны, первая и самая большая — «Лига избирателей» и примкнувшие к ним либералы, все с белыми шариками и плакатами. Их около тысячи человек. За ней идут колонны различных партий и движений: «Яблоко», КПРФ, «Солидарность». Все рестораны, кафе и магазины на Якиманке открыты. Местные жители, преимущественно пожилого возраста, фотографируют идущую толпу с балконов.



 

12:40

 

Первые официальные данные ГУВД: на Поклонной горе собралось около 35 тысяч человек, на Якиманке — 11 тысяч. Люди продолжают прибывать.

 

12:31

 

Холодно на улице, холодно. Люди утепляются, кто как может.

 

12:20

 

 

На Якиманке формируются колонны. Журналист Маша Гессен раздает мегафоны, Алексей Навальный раздает интервью. Тысячи, а может, десятки тысяч человек, многие сами идут в сторону Болотной. Молодые люди на манер футбольных речовок кричат «Москва без Чурова». Странная группа буддистов бьет в барабаны, у кого-то в руках плакат «За честные амфоры — археологи». В небе кружит вертолет.

 

12:04

 

 

Журналист и «гражданин поэт» Дмитрий Быков пришел на шествие с таким вот плакатом. У метро «Октябрьская», откуда стартует шествие, уже несколько тысяч человек, многие с флагами и транспарантами. Раздают белые ленты. У рамок очередь.


 

11:56

 

 

Доброе утро! За окном минус 17, а мы начинаем трансляцию сегодняшних событий в Москве. Участники шествия «За честные выборы» уже собираются у метро «Октябрьская». Полиция просит всех не стоять на платформе, а подниматься на улицу: греться, мол, дома надо. На Болотной площади, на одном из домов, ночью появился огромный баннер «Путин — наш президент». Видимо, прокремлевские активисты решили передать привет митингующим, а заодно ответить за плакат «Путин, уходи!», который повесили на этой неделе напротив Кремля.