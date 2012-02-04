Онлайн-трансляция: Шествие и митинг «За честные выборы» Сегодня в Москве проходит шествие и митинг «За честные выборы» — весь день The Village следит за развитием событий, сообщает актуальную информацию и ведет прямую трансляцию с Болотной площади.
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14:34
Митинг завершился. Организаторы по традиции приняли резолюцию, потребовали освободить всех политзаключенных и заявили, что в шествии приняли участие 120 тысяч человек. Полиция, конечно, насчитает на порядок меньше. Значит истина где-то между.
14:34
Поет Юрий Шевчук — звук как на настоящем концерте. Вот эту песню.
14:27
Последним выступает Леонид Парфенов: «Общество дремало все нулевые годы. За это время украли все его права. Надо просыпаться, надо уже что-то делать. И на этот раз мы не забудем и не проспим».
13:58
Очевидно, что люди на этот раз подготовились к морозам и вообще учатся ходить на митинги: чтобы не нести плакаты в руках, многие прикрепили их к спине на скотч или веревку. Некоторые все-таки умудрились пронести термосы, кто-то пришел с бутербродами.
13:58
На Болотной начался митинг. Всё как прежде: честные выборы, Путина в отставку. Всех выступающих будут жестко ограничивать по времени, чтобы не заморозить людей. Потом споет Юрий Шевчук.
13:49
13:36
В «Кофе Хауз» стоит огромная очередь за кофе, а «Азбука вкуса» на Якиманке заполнена митингующими, люди наблюдают за шествием через витрину. По сообщениям газеты «Коммерсант», в очереди в «Шоколадницу» заметили даже экс-министра финансов Алексея Кудрина, одного и без охраны.
13:27
13:20
Тем временем на Поклонной горе люди требуют стабильности. Полиция утверждает, что там собралось чуть ли не 100 тысяч человек. А вот митинг Жириновского на Пушкинской уже закончился.
13:15
В начале шествия организаторы раздают значки «За честные выборы». Всего их было сделано 10 тысяч, столько же белых шариков и еще 80 тысяч листовок. Полицейские при входе внимательно читают все большие плакаты, чтобы не пропустить экстремистских высказываний или призывов к насилию. Плакаты на древках отнимают: они запрещены в целях безопасности.
13:10
На Болотной площади вот-вот начнется митинг. На воде, вернее на льду, дежурят катера на воздушных подушках.
13:05
Наш корреспондент поговорила с волонтером из службы безопасности Надеждой. Надежда рассказала, что всего таких волонтеров 30–40 человек, их главная задача — следить за тем, чтобы не было провокаций. Если сотрудник безопасности увидит, что появились «нашисты» или скинхеды, он обязан сообщить об этом старшему руководителю, а тот по рации вызывает полицию.
12:59
Уже знаменитый человек-танк с лозунгом «Танки мрази не боятся» раздает интервью: «Это моя наноброня. Картонный танк, так же как и бумажный солдат или жестяные доспехи Дон Кихота, — это готовность к самопожертвованию и отваге. У меня серьезные намерения».
12:55
На входе стоят парни и кричат в мегафон: «Люди волнуются раз, люди волнуются два, люди волнуются три — Путин суши сухари!» Кто-то раздает игрушечные доллары со словами «получайте свою зарплату, берите-берите». У магазина «Терволина» некий мужчина раздает лозунги всем желающим. «Дадим нобелевку The Beatles», «Эпоха нравственности — начало», «Нам нужен тандем президента и правды». В толпе много людей, которые последовали советам СМИ и купили валенки.
12:47
Передает наш корреспондент. На вход со стороны «Октябрьской» довольно большая очередь, но двигается она быстро. За рамками формируются колонны, первая и самая большая — «Лига избирателей» и примкнувшие к ним либералы, все с белыми шариками и плакатами. Их около тысячи человек. За ней идут колонны различных партий и движений: «Яблоко», КПРФ, «Солидарность». Все рестораны, кафе и магазины на Якиманке открыты. Местные жители, преимущественно пожилого возраста, фотографируют идущую толпу с балконов.
12:40
Первые официальные данные ГУВД: на Поклонной горе собралось около 35 тысяч человек, на Якиманке — 11 тысяч. Люди продолжают прибывать.
12:31
Холодно на улице, холодно. Люди утепляются, кто как может.
12:20
На Якиманке формируются колонны. Журналист Маша Гессен раздает мегафоны, Алексей Навальный раздает интервью. Тысячи, а может, десятки тысяч человек, многие сами идут в сторону Болотной. Молодые люди на манер футбольных речовок кричат «Москва без Чурова». Странная группа буддистов бьет в барабаны, у кого-то в руках плакат «За честные амфоры — археологи». В небе кружит вертолет.
12:04
Журналист и «гражданин поэт» Дмитрий Быков пришел на шествие с таким вот плакатом. У метро «Октябрьская», откуда стартует шествие, уже несколько тысяч человек, многие с флагами и транспарантами. Раздают белые ленты. У рамок очередь.
11:56
Доброе утро! За окном минус 17, а мы начинаем трансляцию сегодняшних событий в Москве. Участники шествия «За честные выборы» уже собираются у метро «Октябрьская». Полиция просит всех не стоять на платформе, а подниматься на улицу: греться, мол, дома надо. На Болотной площади, на одном из домов, ночью появился огромный баннер «Путин — наш президент». Видимо, прокремлевские активисты решили передать привет митингующим, а заодно ответить за плакат «Путин, уходи!», который повесили на этой неделе напротив Кремля.
Комментарии
А мне печально, что люди выходя на митинг "за честные выборы", не утруждают себя самыми элементарными вопросами. Спросите себя - а почему, те партии, которые заявляют о фальсификации - по телевизору, на митингах - не обращались в суд???
Вы, наверное, скажите - "а какой смысл? у нас суды "купленные"" и т.п. Но я, вот, что думаю - все это отговорки, удобная ширма, для того, чтобы скрыть свою слабость и некомпетентность, а может, просто, политическая игра - способ ослабить противника.
Не собираюсь спорить. Даже соглашусь с тем, что у исполнительной власти есть определенные рычаги воздействия на мнение судей (как, в принципе, и в любой стране мира, даже в самой развитой). Но все же, почему? По закону, результаты выборов могут отменить только избирательная комиссия или суд, причем, только по заявлению лиц, за которых голосовали, т.е. тех, которые напрямую заинтересованы.
Мое мнение такое - вначале обратись в суд и предъяви доказательства, потребуй пересчёта. А когда тебя необоснованно пошлют к чёрту, то, тогда, выходи на улицу и требуй там справедливости. Просто, получается, что они делают людей, которые ни разу в жизни не открывали Конституцию, закона о гарантии избирательных прав, и закона о выборах в государственную думу, инструментом своей игры, пешками, которыми, в случае чего, не жалко пожертвовать.
П.С. Извините за эту громадину))
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