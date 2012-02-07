200 остановок оборудуют автоматами с кофе, терминалами оплаты и картой города В марте на остановках общественного транспорта появятся автоматы с кофе, картой города, информационным табло, а также с возможностью оплатить мобильную связь и связаться с полицией.
Пассажирские остановки с автоматами по продаже напитков, терминалами для оплаты связи и интерактивной картой города появятся в марте на Кантемировской и Тульской улицах. Проект новых павильонов, призванных заменить исчезнувшие в 2000-х ларьки, принадлежит НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга». Всего за ближайшие полтора года предприниматели планируют установить в городе около 200 остановок-павильонов.
Коробка передач: 13 торговых автоматов
В отличие от снесённых киосков, в автоматах не будет продаваться алкогольная и табачная продукция. В летнее время на остановках можно будет купить мороженое и прохладительные напитки, в зимнее — кофе и чай. Здесь же пассажир сможет пополнить счёт мобильного телефона, узнать обо всех маршрутах и видах пассажирского транспорта, проходящих поблизости, или воспользоваться интерактивной картой. В дальнейшем планируют ввести продажу билетов и кнопку связи с полицией. Каждый такой автомат обойдётся предпринимателям в 500 тыс. рублей, предполагаемый срок окупаемости — три года.
Комментарии
"В будущем, возможно, введём систему, при которой пассажир сможет узнать, сколько времени ему нужно ждать того или иного автобуса, троллейбуса, трамвая" - когда уже это будущее настанет?? В Европе это повсеместно..
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