





Владимир Меньшиков, исполнительный директор «Союза малых предприятий Санкт-Петербурга»: «Для аппаратов используются специальные антивандальные материалы. Конечно, при особом желании и их можно сломать. Но, в принципе, от обычных вандальских действий на автоматах не будет оставаться даже царапин. К нашим погодным условиям они также приспособлены. Выдерживают температуру от –25 до +35 градусов Цельсия. Опять-таки можно предположить, что за всю зиму выдадутся два-три дня, когда температура опустится ниже –25, но тогда и будем искать выход из ситуации, дополнительно прогревать. Что касается транспорта, то автоматы будут показывать движение по графику, все изменения по причине аварий или ремонта будут оперативно вноситься. В будущем, возможно, введём систему, при которой пассажир сможет узнать, сколько времени ему нужно ждать того или иного автобуса, троллейбуса, трамвая».