Пассажирские остановки с автоматами по продаже напитков, терминалами для оплаты связи и интерактивной картой города появятся в марте на Кантемировской и Тульской улицах. Проект новых павильонов, призванных заменить исчезнувшие в 2000-х ларьки, принадлежит НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга». Всего за ближайшие полтора года предприниматели планируют установить в городе около 200 остановок-павильонов.

 

Коробка передач: 13 торговых автоматов

В отличие от снесённых киосков, в автоматах не будет продаваться алкогольная и табачная продукция. В летнее время на остановках можно будет купить мороженое и прохладительные напитки, в зимнее — кофе и чай. Здесь же пассажир сможет пополнить счёт мобильного телефона, узнать обо всех маршрутах и видах пассажирского транспорта, проходящих поблизости, или воспользоваться интерактивной картой. В дальнейшем планируют ввести продажу билетов и кнопку связи с полицией. Каждый такой автомат обойдётся предпринимателям в 500 тыс. рублей, предполагаемый срок окупаемости — три года. 


 


Владимир Меньшиков, исполнительный директор «Союза малых предприятий Санкт-Петербурга»: «Для аппаратов используются специальные антивандальные материалы. Конечно, при особом желании и их можно сломать. Но, в принципе, от обычных вандальских действий на автоматах не будет оставаться даже царапин. К нашим погодным условиям они также приспособлены. Выдерживают температуру от –25 до +35 градусов Цельсия. Опять-таки можно предположить, что за всю зиму выдадутся два-три дня, когда температура опустится ниже –25, но тогда и будем искать выход из ситуации, дополнительно прогревать. Что касается транспорта, то автоматы будут показывать движение по графику, все изменения по причине аварий или ремонта будут оперативно вноситься. В будущем, возможно, введём систему, при которой пассажир сможет узнать, сколько времени ему нужно ждать того или иного автобуса, троллейбуса, трамвая». 

Фотография на обложке: «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга»