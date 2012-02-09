Схему велодорожек в Петербурге отправят на рассмотрение в Смольный Обладателей велосипедов в Петербурге больше, чем тех, у кого есть собственная машина. К 2015 году двухколесный транспорт может стать альтернативой и четырехколесному, и общественному.
Комитет по транспортно-транзитной политике опубликовал отчет о современном состоянии велотранспорта в Петербурге и международном опыте велосипедного движения. Помимо исследовательской информации, в документе есть планы дорожек, стоянок и перехватывающих парковок.
Количество владельцев велосипедов в Петербурге, по результатам соцопросов, — более 1,5 миллиона человек, а зарегистрированных в ГИБДД легковых автомобилей — 1,38 миллиона. При должных условиях пятая часть городского населения в теплое время года готова передвигаться на велосипеде.
Сейчас, согласно исследованию, велодвижение находится на начальном уровне развития: в общем пассажирском трафике его доля составляет менее 10 %. Так что о развитии инфраструктуры говорить рано. Сначала надо ее создать. К 2015 году планируют организовать полосы и дорожки, парковки и гаражи для двухколесного транспорта, зоны ограничения скоростного режима машин.
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Результаты исследования и план мероприятий по развитию велосети после дополнений от каждого района отправят в Правительство Санкт-Петербурга. К середине 2012 года законопроект рассмотрят и либо выделят на него деньги, либо отправят на доработку.
Ознакомиться с результатами исследования можно на сайте Комитета по транспортно-транзитной политике.
Комментарии
Как будто сложно сделать эти велодорожки! для этого не надо 80 метров шириной полосу подготавливать. Просто это никому не надо из правительства, а нас "завтраками кормят". ИМХО.
Видел только одну велодорожку - из шушар в колпино... Но много ли на ней катаются? чисто "туда-сюда", а чтобы использовать как транспорт велосипед...
Пока не увижу результатов болтовни, не поверю обещаниям... :(
ждемс...
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