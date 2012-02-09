Комитет по транспортно-транзитной политике опубликовал отчет о современном состоянии велотранспорта в Петербурге и международном опыте велосипедного движения. Помимо исследовательской информации, в документе есть планы дорожек, стоянок и перехватывающих парковок.

Количество владельцев велосипедов в Петербурге, по результатам соцопросов, — более 1,5 миллиона человек, а зарегистрированных в ГИБДД легковых автомобилей — 1,38 миллиона. При должных условиях пятая часть городского населения в теплое время года готова передвигаться на велосипеде.

Сейчас, согласно исследованию, велодвижение находится на начальном уровне развития: в общем пассажирском трафике его доля составляет менее 10 %. Так что о развитии инфраструктуры говорить рано. Сначала надо ее создать. К 2015 году планируют организовать полосы и дорожки, парковки и гаражи для двухколесного транспорта, зоны ограничения скоростного режима машин.

 

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Результаты исследования и план мероприятий по развитию велосети после дополнений от каждого района отправят в Правительство Санкт-Петербурга. К середине 2012 года законопроект рассмотрят и либо выделят на него деньги, либо отправят на доработку. 

Ознакомиться с результатами исследования можно на сайте Комитета по транспортно-транзитной политике.


 


Пресс-служба Комитета по транспортно-транзитной политике: «То, что сейчас есть в исследовании, — реальный план велоинфраструктуры, которая может появиться в Петербурге к 2015 году. Сейчас на его основе готовится проект постановления, который рассмотрит Правительство. Мы принимаем пожелания от администрации районов и представителей велосообществ. То есть еще могут быть внесены некоторые изменения. Как постановление проект пока не приняли. Его будут обсуждать летом и если не отправят на доработку, то выделят деньги из бюджета Петербурга и целевой программы развития транспортного комплекса».

Фотография на обложке: www.letsbikeit.ru