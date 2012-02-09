Комитет по транспортно-транзитной политике опубликовал отчет о современном состоянии велотранспорта в Петербурге и международном опыте велосипедного движения. Помимо исследовательской информации, в документе есть планы дорожек, стоянок и перехватывающих парковок.

Количество владельцев велосипедов в Петербурге, по результатам соцопросов, — более 1,5 миллиона человек, а зарегистрированных в ГИБДД легковых автомобилей — 1,38 миллиона. При должных условиях пятая часть городского населения в теплое время года готова передвигаться на велосипеде.

Сейчас, согласно исследованию, велодвижение находится на начальном уровне развития: в общем пассажирском трафике его доля составляет менее 10 %. Так что о развитии инфраструктуры говорить рано. Сначала надо ее создать. К 2015 году планируют организовать полосы и дорожки, парковки и гаражи для двухколесного транспорта, зоны ограничения скоростного режима машин.