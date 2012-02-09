Чтобы летом можно было купаться в черте города, на ближайшие три года в Петербурге запланировали ряд мероприятий по очистке и обеззараживанию воды. Экологическая ситуация в акватории Невы постепенно улучшается, считает генеральный директор ГУП «Водоканал» Феликс Кармазинов. Если инициативу Петербурга поддержат соседние области — Карелия, Ленинградская, Новгородская и Псковская, — то к 2015 году на пляжах можно будет не только загорать, но и купаться, не опасаясь за своё здоровье. Фоторепортаж: Крещенское купание в Петербурге

Первым шагом на пути к очищению Невы будет завершение строительства главного канализационного коллектора — к концу 2012-го он заработает на полную мощность. Таким образом, 95 % сточных вод будут очищены, и в главную реку города перестанут попадать прямые сливы.

Дальше воду в Неве начнут обеззараживать. На Центральной аэрационной и Северной водопроводной станциях установят системы очистки, которые позволят снизить уровень бактериологического загрязнения.





Наталия Ипатова, директор департамента информации и общественных связей ГУП «Водоканал»: «Уже с 2008 года большая часть сточных вод от больниц, детских садов, промышленных предприятий не сливается в Неву, как раньше, а проходит через коллектор. К концу года мы будем очищать 95 процентов сточных вод, для сравнения: в Брюсселе только недавно построили канализационные очистные сооружения, и сегодня они очищают примерно 78 процентов своих стоков. Но пляжи открываем не мы, а Роспотребнадзор. И ещё очень важно доделать систему обеззараживания и дождаться действий от наших соседей. В Неву впадают речки, которые несут с собой и промышленные, и бытовые отходы. Для того чтобы сделать воду не только безопасной, но и просто приятной для купания, нужно, чтобы очисткой занимались все регионы. Мы за свой участок отвечаем, но есть надежда, что ситуация сдвинется, этой проблемой будут серьёзно заниматься».﻿



Фотография на обложке: www.travelnetplanet.com