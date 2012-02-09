К 2015 году на пляжах Невы можно будет купаться Если области, граничащие с Петербургом, поддержат инициативу города об установке очистных сооружений, то к 2015 году на всех пляжах Невы можно будет купаться без вреда для здоровья.
Чтобы летом можно было купаться в черте города, на ближайшие три года в Петербурге запланировали ряд мероприятий по очистке и обеззараживанию воды. Экологическая ситуация в акватории Невы постепенно улучшается, считает генеральный директор ГУП «Водоканал» Феликс Кармазинов. Если инициативу Петербурга поддержат соседние области — Карелия, Ленинградская, Новгородская и Псковская, — то к 2015 году на пляжах можно будет не только загорать, но и купаться, не опасаясь за своё здоровье.
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Первым шагом на пути к очищению Невы будет завершение строительства главного канализационного коллектора — к концу 2012-го он заработает на полную мощность. Таким образом, 95 % сточных вод будут очищены, и в главную реку города перестанут попадать прямые сливы.
Дальше воду в Неве начнут обеззараживать. На Центральной аэрационной и Северной водопроводной станциях установят системы очистки, которые позволят снизить уровень бактериологического загрязнения.
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