Выставка черно-белых фотопортретов 70 петербургских художников откроется в «Новом музее» 17 февраля. Анатолий Белкин снял героев при естественном освещении на камеру Leica, а работы напечатал вручную без какой-либо цифровой обработки﻿.

Художники позировали Белкину на улицах, в мастерских, рядом с неоконченными работами и натурщиками. Пожилые и молодые, заслуженные и начинающие, известные и полузабытые герои на снимках Белкина занимаются повседневными делами: рисуют, разливают вино, курят, отдыхают на диване. Среди них постаревший Бугаев с туфлей в руке, Ольга Тобрелутс в своей мастерской вместе с ребенком, грозно смотрящий в кадр Дмитрий Шагин и сам Анатолий Белкин со своей собакой Корочкой. 

 

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Анатолий Белкин, художник и фотограф, в последние десять лет выставлялся в Эрмитаже, московском «Триумфе» и нескольких музеях Италии. Герои «Действующих лиц» — в основном хорошие знакомые Белкина. Задумывая выставку, он не хотел создавать современную антологию мастеров, собрание лиц или галерею образов, а попытался показать связь между своими моделями и художественный мир города как цех. ﻿Идея проекта появилась, когда фотограф перебирал старые снимки друзей-художников, чтобы сделать упорядоченный архив. Выставка «Действующие лица» стала способом увидеться со старыми друзьями, а заодно сделать несколько документальных фотосерий со значимыми для петербургского искусства художниками.﻿


 


Анатолий Белкин: «Все художники на самом деле действующие лица. Они работают и выставляются в стране и за её пределами, ведут активный образ жизни. Возможно, я кого-то пропустил, но в шестимиллионном городе художников всегда окажется больше, чем страниц в любой книге. Некоторые из героев видели отснятый материал, но 70 снимков, попавших в альбом и на выставку, я отобрал, руководствуясь только собственным представлением о том, как выглядит цех петербургского искусства. Наверное, многие обидятся, особенно женщины. Удивительно, но если бы я делал их портреты на бумаге, никому бы и в голову не пришло возмущаться. Но стоило только взять в руки фотоаппарат, как художницы вдруг переставали быть художницами и превращались в женщин. Они смотрели на снимки, будто они со свадьбы». 

 

Выставка «Действующие лица»
«Новый музей»
6-я линия Васильевского острова, 29
17 февраля — 25 марта 2012 года
Вход: от 100 до 200 рублей
Событие на Look At Me 

Фотографии: «Новый музей»