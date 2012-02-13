Семьдесят петербургских художников сфотографировались для выставки в «Новом музее» Сергей Бугаев-Африка, Дмитрий Шагин, Виталий Пушницкий и другие петербургские художники поучаствовали в фотопроекте Анатолия Белкина «Действующие лица».
Выставка черно-белых фотопортретов 70 петербургских художников откроется в «Новом музее» 17 февраля. Анатолий Белкин снял героев при естественном освещении на камеру Leica, а работы напечатал вручную без какой-либо цифровой обработки.
Художники позировали Белкину на улицах, в мастерских, рядом с неоконченными работами и натурщиками. Пожилые и молодые, заслуженные и начинающие, известные и полузабытые герои на снимках Белкина занимаются повседневными делами: рисуют, разливают вино, курят, отдыхают на диване. Среди них постаревший Бугаев с туфлей в руке, Ольга Тобрелутс в своей мастерской вместе с ребенком, грозно смотрящий в кадр Дмитрий Шагин и сам Анатолий Белкин со своей собакой Корочкой.
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Анатолий Белкин, художник и фотограф, в последние десять лет выставлялся в Эрмитаже, московском «Триумфе» и нескольких музеях Италии. Герои «Действующих лиц» — в основном хорошие знакомые Белкина. Задумывая выставку, он не хотел создавать современную антологию мастеров, собрание лиц или галерею образов, а попытался показать связь между своими моделями и художественный мир города как цех. Идея проекта появилась, когда фотограф перебирал старые снимки друзей-художников, чтобы сделать упорядоченный архив. Выставка «Действующие лица» стала способом увидеться со старыми друзьями, а заодно сделать несколько документальных фотосерий со значимыми для петербургского искусства художниками.
Комментарии
Забавно про женщин-художниц )
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