





Анатолий Белкин: «Все художники на самом деле действующие лица. Они работают и выставляются в стране и за её пределами, ведут активный образ жизни. Возможно, я кого-то пропустил, но в шестимиллионном городе художников всегда окажется больше, чем страниц в любой книге. Некоторые из героев видели отснятый материал, но 70 снимков, попавших в альбом и на выставку, я отобрал, руководствуясь только собственным представлением о том, как выглядит цех петербургского искусства. Наверное, многие обидятся, особенно женщины. Удивительно, но если бы я делал их портреты на бумаге, никому бы и в голову не пришло возмущаться. Но стоило только взять в руки фотоаппарат, как художницы вдруг переставали быть художницами и превращались в женщин. Они смотрели на снимки, будто они со свадьбы».