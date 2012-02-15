Центральный выставочный комплекс «Манеж» в 2013 году ожидает реставрация. Посетив музей, губернатор Георгий Полтавченко счел его физически и морально устаревшим и поручил чиновникам разработать проект реконструкции и смету. На ремонт комплекса в 2013 году собираются выделить из бюджета 300 млн рублей.

Масштабных изменений во внешнем облике «Манежа» не будет. Чиновники планируют отреставрировать исторический фасад здания и починить крышу. За последние четыре года здесь уже провели капитальный ремонт экспозиционного зала, теплотрассы, электроснабжения и установили туалеты для инвалидов. Теперь основной упор сделают на техническое переоснащение выставочного комплекса: закупят инженерное, мультимедийное и световое оборудование для проведения выставок различного уровня и сложности, в том числе международных.