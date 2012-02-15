Центральный выставочный комплекс «Манеж» в 2013 году ожидает реставрация. Посетив музей, губернатор Георгий Полтавченко счел его физически и морально устаревшим и поручил чиновникам разработать проект реконструкции и смету. На ремонт комплекса в 2013 году собираются выделить из бюджета 300 млн рублей.

Масштабных изменений во внешнем облике «Манежа» не будет. Чиновники планируют отреставрировать исторический фасад здания и починить крышу. За последние четыре года здесь уже провели капитальный ремонт экспозиционного зала, теплотрассы, электроснабжения и установили туалеты для инвалидов. Теперь основной упор сделают на техническое переоснащение выставочного комплекса: закупят инженерное, мультимедийное и световое оборудование для проведения выставок различного уровня и сложности, в том числе международных.

 

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Ашот Хачатрян, художник, резидент «Манежа»: «Я как художник классического толка не нуждался при подготовке своей последней выставки в новых технических средствах, у меня были другие проблемы: как всё успеть, вовремя открыть. Но „Манеж“ действительно нуждается в капитальной реставрации. На протяжении тридцати пяти лет там делали только косметический ремонт. Несомненно, нужно сделать его и более удобным для показов разных направлений, не только классических, но и современных. „Манеж“ — это единственный зал в городе, где художник может широко выставить своё творчество, разные периоды, большое количество картин, поэтому город просто обязан вложить деньги и поддержать его».

Справка: «Манеж» — крупнейший выставочный зал города с общей экспозиционной площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров. Он открылся для посетителей 5 ноября 1977 года выставкой произведений ленинградских художников «Искусство принадлежит народу».

Фотография на обложке: www.museum.ru