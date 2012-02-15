Мультфильмы о безопасности на транспорте будут показывать в метро, автобусах, трамваях и маршрутках С 20 февраля в общественном транспорте Петербурга начнут показывать мультфильмы, которые научат пассажиров правильно вести себя в экстремальных ситуациях и стойко переносить процедуры контроля.
На будущей неделе в общественном транспорте Петербурга начнут транслировать социальные ролики. В автобусах, коммерческих маршрутках и трамваях мультфильмы покажут на уже установленных мониторах, а в метро — на экранах информационных стоек.
Шесть социальных роликов сделаны по заказу Министерства транспорта РФ для всех городов страны. Героями мультфильмов стали обычные граждане, которые на своём примере демонстрируют типичные ошибки пассажиров при обнаружении бесхозных вещей, досмотре и встрече с подозрительными людьми. В роликах объясняют, в каких случаях стоит звонить в полицию, что делают контролеры и сотрудники службы транспортной безопасности и почему нужно проходить через металлоискатели и покупать билет на междугородние автобусы только при наличии паспорта.
Не отвлекайте сотрудников транспортной службы безопасности! Они выполняют важную работу!
Если вы заметили подозрительных людей на транспортных объектах — позвоните 02!
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