На будущей неделе в общественном транспорте Петербурга начнут транслировать социальные ролики. В автобусах, коммерческих маршрутках и трамваях мультфильмы покажут на уже установленных мониторах, а в метро — на экранах информационных стоек.

Шесть социальных роликов сделаны по заказу Министерства транспорта РФ для всех городов страны. Героями мультфильмов стали обычные граждане, которые на своём примере демонстрируют типичные ошибки пассажиров при обнаружении бесхозных вещей, досмотре и встрече с подозрительными людьми. В роликах объясняют, в каких случаях стоит звонить в полицию, что делают контролеры и сотрудники службы транспортной безопасности и почему нужно проходить через металлоискатели и покупать билет на междугородние автобусы только при наличии паспорта. 

 


«Подорожником» можно будет оплатить маршрутку, электричку и парковку

 

Не отвлекайте сотрудников транспортной службы безопасности! Они выполняют важную работу!

 

Если вы заметили подозрительных людей на транспортных объектах — позвоните 02!


 


Дмитрий Игнатьев, пресс-секретарь комитета по транспорту: «Нам пришло письмо от Министерства транспорта с предложением запустить эти ролики. Они сделаны современно, красиво, поэтому комитет постарался максимально быстро разместить их в общественном транспорте: в метро уже заканчивают переоборудование на информационных стойках. Мультики сделали под любой вид транспорта. Так, если в метро можно будет посмотреть их со звуком, то наземный транспорт лишён такой возможности. Поэтому ролики сделаны так, чтобы понять их можно было и без звука. А в конце видео в форме лаконичного предложения пишется общая идея».

Фотография на обложке: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга