На будущей неделе в общественном транспорте Петербурга начнут транслировать социальные ролики. В автобусах, коммерческих маршрутках и трамваях мультфильмы покажут на уже установленных мониторах, а в метро — на экранах информационных стоек.

Шесть социальных роликов сделаны по заказу Министерства транспорта РФ для всех городов страны. Героями мультфильмов стали обычные граждане, которые на своём примере демонстрируют типичные ошибки пассажиров при обнаружении бесхозных вещей, досмотре и встрече с подозрительными людьми. В роликах объясняют, в каких случаях стоит звонить в полицию, что делают контролеры и сотрудники службы транспортной безопасности и почему нужно проходить через металлоискатели и покупать билет на междугородние автобусы только при наличии паспорта.