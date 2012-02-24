Ситуация24 февраля 2012
На Александрийский столп поставят антивандальную систему Руководство Эрмитажа планирует потратить 600 тысяч рублей на установку сигнализации на ограде Александрийской колонны, с которой за последние 9 лет украли больше сотни декоративных орлов.
На ограду Александрийского столпа установят антивандальную систему, чтобы предотвратить пропажу бронзовых орлов и других декоративных элементов, сообщает деловая газета Marker.ru. За несколько лет туристы в качестве сувениров украли более сотни фигурок, украшающих решетку в центре Дворцовой площади. В этом году руководство Эрмитажа планирует потратить около 600 тысяч рублей на установку современного охранного оборудования. Сейчас вокруг памятника установили камеры наблюдения, но они могут лишь зафиксировать пропажу, а не предотвратить ее.
Пока не известно, какой именно системой оборудуют решетку. Вероятно, вдоль территории ограды под землей установят специальные вибродатчики, которые срабатывают на прыжки, или детекторы движения.
Дворцовый мост могут сделать пешеходным
В Русском музее появился мультимедийный центр и QR-коды к картинам
Справка: В 1834 году в центре Дворцовой площади установили колонну из розового гранита высотой 47,5 метра, созданную по проекту архитектора Монферрана. Император Николай Первый заказал памятник в честь брата, Александра Первого, одержавшего победу над Наполеоном. Вокруг Александрийской колонны стоит декоративный чугунный забор, украшенный небольшими двуглавыми имперскими орлами. На случай их пропажи в запасниках Эрмитажа всегда хранится несколько фигурок.
Фотография на обложке: www.spbfoto.spb.ru
Share
1
Комментарии
продукты в ашане:)
Тэги
Прочее