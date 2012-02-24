На ограду Александрийского столпа установят антивандальную систему, чтобы предотвратить пропажу бронзовых орлов и других декоративных элементов, сообщает деловая газета Marker.ru. За несколько лет туристы в качестве сувениров украли более сотни фигурок, украшающих решетку в центре Дворцовой площади. В этом году руководство Эрмитажа планирует потратить около 600 тысяч рублей на установку современного охранного оборудования. Сейчас вокруг памятника установили камеры наблюдения, но они могут лишь зафиксировать пропажу, а не предотвратить ее.

Пока не известно, какой именно системой оборудуют решетку. Вероятно, вдоль территории ограды под землей установят специальные вибродатчики, которые срабатывают на прыжки, или детекторы движения.