Весной в пространстве «Тайга» пройдут два тренинга на тему того, как сделать свой дом и офис зелеными. О простых способах вести более здоровую повседневную жизнь расскажут создатели бюро экорешений GreenUp Федор Тарабукин и Роман Саблин. Сейчас компания консультирует Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Опасные отходы можно сдать в экомобили у станций метро

1 марта

ТРЕНИНГ «ДОРОГОЙ НАШ МУСОР»

На тренинге по экологизации офисов менеджеры, управляющие, директора и рядовые сотрудники научатся разделять отходы и убеждать коллег в необходимости поменять отношение к экологии. Во время игры участники рассортируют мусор, узнают, куда и как сдать его на переработку в Петербурге, а также зачем печатать на двух сторонах бумаги и избавляться от пластиковых стаканчиков. Фёдор и Роман расскажут о том, как компания без значительных затрат может получить статус зелёной и как эффективно использовать это в своей PR-кампании.

10 марта

ТРЕНИНГ «ЖИТЬ ЭКОЛОГИЧНО»

Роман Саблин расскажет о 10 простых шагах, которые смогут сделать повседневную жизнь менее вредной для окружающей среды. Пришедшие узнают, почему нужно экономить воду и электроэнергию, зачем отказываться от пластиковых пакетов и лишних покупок, где в Петербурге продают здоровые продукты питания, косметику и другие экотовары.





Роман Саблин, создатель компании GreenUp﻿: «В Петербурге пока нет фирм со статусом зелёной компании. Хотя несколько компаний готовятся, но процедура сертификации ещё не началась. Проблема в том, что в Петербурге в отличие от Москвы, например, нет единого подрядчика, который бы вывозил и раздельно собранный, и общий мусор. Компаниям, которые стремятся быть экологичными, приходится заключать договоры с разными фирмами. Но тут возникает ещё одна проблема: некоторые берутся вывозить только объёмы более 100–200 кг, а для этого нужно помещение для хранения отходов. Мы хотим показать, что в Петербурге пусть нелегко, но возможно внедрять методы экологизации. Мы хотим, чтобы сотрудники офисов посмотрели в свои мусорки и поняли, как их содержимое связано с сокращением ресурсов на планете».

Справка: GreenUp — московско-петербургская компания, занимается озеленением офисов. Её открыли бывший координатор движения «Мусора.Больше.Нет» Федор Тарабукин и один из основателей экологического эксперимента «ЭкоЛофт на Пятницкой» Роман Саблин. GreenUp не только предлагают методы введения более экологического производства и потребления, но и проводят тренинги, игры по вовлечению в процесс экологизации сотрудников компании, мечтающей получить статус зелёной. Компания работала с известной консалтинговой фирмой PricewaterhouseCoopers.

Тренинги «Дорогой наш мусор» и «Жить экологично»

Пространство «Тайга»

Дворцовая наб., 20

1 и 10 марта 2012 года

Билеты: «Дорогой наш мусор» — 100 рублей, необходима предварительная регистрация; «Жить экологично» — бесплатно, необходима предварительная регистрация

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