В «Тайге» расскажут, как сделать дом и офис экологичнее На тренингах в пространстве «Тайга» расскажут о том, как жить и работать без вреда для окружающей среды, зачем нужно сортировать и сдавать мусор в Петербурге и что нужно, чтоб офис стал зеленым.
Весной в пространстве «Тайга» пройдут два тренинга на тему того, как сделать свой дом и офис зелеными. О простых способах вести более здоровую повседневную жизнь расскажут создатели бюро экорешений GreenUp Федор Тарабукин и Роман Саблин. Сейчас компания консультирует Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
Опасные отходы можно сдать в экомобили у станций метро
1 марта
ТРЕНИНГ «ДОРОГОЙ НАШ МУСОР»
На тренинге по экологизации офисов менеджеры, управляющие, директора и рядовые сотрудники научатся разделять отходы и убеждать коллег в необходимости поменять отношение к экологии. Во время игры участники рассортируют мусор, узнают, куда и как сдать его на переработку в Петербурге, а также зачем печатать на двух сторонах бумаги и избавляться от пластиковых стаканчиков. Фёдор и Роман расскажут о том, как компания без значительных затрат может получить статус зелёной и как эффективно использовать это в своей PR-кампании.
10 марта
ТРЕНИНГ «ЖИТЬ ЭКОЛОГИЧНО»
Роман Саблин расскажет о 10 простых шагах, которые смогут сделать повседневную жизнь менее вредной для окружающей среды. Пришедшие узнают, почему нужно экономить воду и электроэнергию, зачем отказываться от пластиковых пакетов и лишних покупок, где в Петербурге продают здоровые продукты питания, косметику и другие экотовары.
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