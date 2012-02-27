Главный музей города обзавелся приложением для iPhone. Hermitage Museum — бесплатное приложение, которое позволяет совершать стандартные экскурсии, покупать электронные билеты и получать новости об Эрмитаже﻿. Приложение включает планы всех этажей Зимнего Дворца и информацию о 3 миллионах картин, скульптур, гобеленов, украшений из коллекции. Если вы не заказали экскурсию, то искать информацию о понравившемся произведении искусства придется самостоятельно, по названию, так как картины не снабжены QR-кодами. Понравившееся изображение можно сохранить в собственную библиотеку, отправить другу по e-mail или загрузить в Twitter. Программа также сообщит владельцу, сколько времени осталось до открытия музея и через сколько он закрывается. 

Пока Hermitage Museum доступен на русском и английском, но вскоре разработчики планируют перевести его еще на несколько языков. Дополнительно к приложению за 1,99 долларов можно приобрести электронные образовательные курсы, тематические экскурсии по музею и 100 виртуальных панорам Эрмитажа.

 

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Алексей Григорьев, начальник компьютерного департамента Государственного Эрмитажа«Приложение создано по инициативе Государственного Эрмитажа и компании Museum On Line. В России подобных инициатив пока практически нет. Существует приложение по Екатерининскому дворцу, но намного слабее. Наше приложение содержит виртуальный визит, когда вы можете прогуляться по залам и посмотреть увеличенные изображения, а также образовательные курсы. Например, вы открываете курс по Рембрандту — там есть все программы Эрмитажа, касающиеся художника, каталог его картин и описание. При создании мы использовали все существующие на сегодня научные наработки в Эрмитаже».

Фотография на обложке: www.itunes.apple.com