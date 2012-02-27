У Эрмитажа появилось iPhone-приложение С помощью Hermitage Museum можно совершить виртуальную экскурсию по музею, купить билеты, узнать о каждом произведении из коллекции и послать его другу по электронной почте.
Главный музей города обзавелся приложением для iPhone. Hermitage Museum — бесплатное приложение, которое позволяет совершать стандартные экскурсии, покупать электронные билеты и получать новости об Эрмитаже. Приложение включает планы всех этажей Зимнего Дворца и информацию о 3 миллионах картин, скульптур, гобеленов, украшений из коллекции. Если вы не заказали экскурсию, то искать информацию о понравившемся произведении искусства придется самостоятельно, по названию, так как картины не снабжены QR-кодами. Понравившееся изображение можно сохранить в собственную библиотеку, отправить другу по e-mail или загрузить в Twitter. Программа также сообщит владельцу, сколько времени осталось до открытия музея и через сколько он закрывается.
Пока Hermitage Museum доступен на русском и английском, но вскоре разработчики планируют перевести его еще на несколько языков. Дополнительно к приложению за 1,99 долларов можно приобрести электронные образовательные курсы, тематические экскурсии по музею и 100 виртуальных панорам Эрмитажа.
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Комментарии
Как раз можно купить билеты on-line. Кажется и через приложение и через сайт эрмитажа. И очередь остается позади. только, кажется, такой билет несколько дороже...
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