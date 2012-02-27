Главный музей города обзавелся приложением для iPhone. Hermitage Museum — бесплатное приложение, которое позволяет совершать стандартные экскурсии, покупать электронные билеты и получать новости об Эрмитаже﻿. Приложение включает планы всех этажей Зимнего Дворца и информацию о 3 миллионах картин, скульптур, гобеленов, украшений из коллекции. Если вы не заказали экскурсию, то искать информацию о понравившемся произведении искусства придется самостоятельно, по названию, так как картины не снабжены QR-кодами. Понравившееся изображение можно сохранить в собственную библиотеку, отправить другу по e-mail или загрузить в Twitter. Программа также сообщит владельцу, сколько времени осталось до открытия музея и через сколько он закрывается. Пока Hermitage Museum доступен на русском и английском, но вскоре разработчики планируют перевести его еще на несколько языков. Дополнительно к приложению за 1,99 долларов можно приобрести электронные образовательные курсы, тематические экскурсии по музею и 100 виртуальных панорам Эрмитажа.