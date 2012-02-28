Узнать, где поблизости проезжает свободное такси, и быстро заказать его теперь можно через приложение KwikPik Taxi для iPhone и Android. Поймать машину через новый сервис легче и безопаснее, чем голосовать на улице.

Работает приложение очень просто. Пользователь пишет, где он находится и куда желает ехать, а также время и стоимость поездки, которая его устроит. Здесь же можно указать дополнительные параметры: некурящий водитель, место для багажа, наличие детского кресла, дополнительные адреса, через которые нужно проехать. Запрос отсылается нескольким водителям из базы, которые находятся поблизости.

В течение двух минут на обращение отвечают свободные таксисты, проезжающие неподалеку и готовые везти вас за цену, максимально близкую к назначенной вами. На экране появляются имя водителя, стоимость поездки, марка машины, время ожидания и рейтинг. Первыми будут показаны предложения от проверенных шофёров: каждый пассажир после поездки оценивает стиль вождения, состояние авто, комфорт и вежливость перевозчика. После того как выбор сделан, пользователь сможет следить за подъезжающей машиной по карте. На этой же странице можно позвонить водителю или отменить заказ.

 

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Александр Меньшиков, директор по маркетингу сервиса KwikPik: «Нас всех раздражают хамские водители, опоздания, невозможность пожаловаться на водителя. Такси сейчас — это кот в мешке. Идея возникла как фантазия на тему „может ли это стать лучше“ и оказалась провокацией в сфере такси. По сути, мы создаем рынок внутри рынка. Цены определяются по модели аукциона, водители ранжируются по рейтингу, который им присваивает пассажир. Наша площадка регулирует себя сама. Мы прогнозируем, что это приведет к снижению средней цены поездки, а также к улучшению сервиса, ведь это прямые следствия свободной конкуренции. Устанавливается приложение бесплатно, мы получаем прогрессивную комиссию с водителя. Чем лучше он ездит, тем меньше платит. Это выгодно и водителям, и пассажирам, и нам».

Фотография на обложке: www.kwikpik.me