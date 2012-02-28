Узнать, где поблизости проезжает свободное такси, и быстро заказать его теперь можно через приложение KwikPik Taxi для iPhone и Android. Поймать машину через новый сервис легче и безопаснее, чем голосовать на улице.

Работает приложение очень просто. Пользователь пишет, где он находится и куда желает ехать, а также время и стоимость поездки, которая его устроит. Здесь же можно указать дополнительные параметры: некурящий водитель, место для багажа, наличие детского кресла, дополнительные адреса, через которые нужно проехать. Запрос отсылается нескольким водителям из базы, которые находятся поблизости.

В течение двух минут на обращение отвечают свободные таксисты, проезжающие неподалеку и готовые везти вас за цену, максимально близкую к назначенной вами. На экране появляются имя водителя, стоимость поездки, марка машины, время ожидания и рейтинг. Первыми будут показаны предложения от проверенных шофёров: каждый пассажир после поездки оценивает стиль вождения, состояние авто, комфорт и вежливость перевозчика. После того как выбор сделан, пользователь сможет следить за подъезжающей машиной по карте. На этой же странице можно позвонить водителю или отменить заказ.