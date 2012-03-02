Оснастить все избирательные участки видеокамерами Владимир Путин предложил на прямой линии с народом 15 декабря. Сейчас этот процесс практически завершен во всех регионах России. На каждом участке должно быть установлено по две камеры: одна снимает общий план, а другая направлена на урны для бюллетеней. Чтобы следить за трансляцией, нужно зарегистрироваться на сайте «Веб-выборы» до 3 марта, а потом просто выбрать свой участок и добавить его в «Мои участки». Трансляция будет вестись во время всего голосования, а после закрытия участка на время прервется. Снова камеры заработают с 21:00 по московскому времени, когда голосование завершится в Калиниградской области. Это связано с требованием законодательства, которое запрещает оглашать результаты выборов, пускай даже предварительные, до окончания голосования во всей стране. Правда, непонятно, удастся ли соблюсти закон, ведь недавно в интернет уже просочились видео с 176 официально закрытых камер. На них запечатлена, например, драка школьников, урок физкультуры и обед в столовой — практически реалити-шоу.

15 миллиардов рублей потратили на то, чтобы оборудовать камерами все участки Ожидается, что трансляцию выборов будут смотреть 500 тысяч человек