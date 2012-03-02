Голос: Как готовятся к выборам 4 марта Школы наблюдателей, мобильные приложения, сводная таблица депутатов, сбор протоколов, прозрачные урны и веб-камеры — The Village суммировал основные способы контроля за ходом предстоящих выборов.
После думских выборов в декабре, скандалов с фальсификациями и митингов очевидно, что на выборах президента играть всем придется по новым правилам. 4 марта больше ста тысяч человек придут на избирательные участки в качестве наблюдателей, сотни тысяч будут следить за голосованием через веб-камеры, а миллионы просто опустят в урны бюллетени, чтобы лично распорядиться своим голосом. За два дня до голосования The Village суммировал основные способы, которые должны помочь избежать хотя бы части нарушений.
ИЗБИРАТЕЛИ
Самый обычный избиратель может поучаствовать в контроле над выборами. В сети активно обсуждают, когда лучше приходить на избирательный участок и на что обратить внимание. Чтобы проверить комиссию на честность, лучше прийти на участок в самом конце дня. Перед закрытием избиркомы особым образом помечают отказников и, как правило, именно за них голосуют карусельщики. Если за вас проголосовали, надо сфотографировать подпись, которую оставили в журнале регистрации, а затем написать заявления в полицию и прокуратуру.
Еще в сети бурно обсуждается вопрос, как поступить, если ни один кандидат не нравится: испортить бюллетень, забрать его с собой или вообще не идти на участок. Так вот по закону о выборах президента недействительный бюллетень фактически приравнивается к графе «против всех». Победитель должен получить 50 % плюс один голос от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. Поэтому испорченный бюллетень будет в равной мере отнимать голоса у всех кандидатов, а значит работать в пользу второго тура. Главное — опустить бюллетень в урну.
109 947 323 избирателя в России и за ее пределами смогут принять участие в выборах 4 марта
В Москве голосовать могут 7 060 879 человек
Евгения Власова, проводит тренинги для наблюдателей: «Рядовым избирателям всё равно следует посмотреть „дорожную карту нарушений“. Когда вы придете голосовать, посмотрите, нет ли на участке агитации, как ведут себя члены УИК. Если есть конфликт между членами комиссии и независимым наблюдателем, можно подойти и узнать, в чем дело, а при необходимости выступить в качестве свидетеля при составлении жалобы. Психологическая обстановка на участке часто бывает очень тяжелой, и тут любой дружественный жест будет кстати».
НАБЛЮДАТЕЛИ
Несколько сотен тысяч человек по всей стране выразили желание стать наблюдателями на президентских выборах, и это при том, что самих избирательных участков около 95 тысяч. Абсолютный рекорд. Штабы и отделения всех кандидатов активно регистрировали наблюдателей, многие прошли специальные тренинги и приходили на лекции по праву, появилось несколько специальных сайтов, которые координируют работу наблюдателей, а также мобильные приложения, помогающие фиксировать нарушения.
«РОСВЫБОРЫ»
Проект «РосВыборы» команда юриста Алексея Навального запустила еще в конце прошлого года, сайт координирует действия по набору наблюдателей. Главная особенность сайта в том, что он не просто позволяет получить направление от штабов одного из трех кандидатов — Прохорова, Зюганова и Жириновского, — но и распределяет людей на самые опасные места. Для этого составлен список всех участков, где во время декабрьских выборов «Единая Россия» набрала подозрительно много голосов — более 70 %. Вероятность нарушений там, очевидно, выше.
Более 17 тысяч человек зарегистрировались на сайте «Росвыборы»
КОРПУС «ЗА ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ»
Свой набор наблюдателей объявила «Ассоциация молодых юристов России». Ее поддержал премьер-министр и кандидат в президенты Владимир Путин — именно от его имени получат направления наблюдатели, зарегистрировавшиеся на сайте. Из-за этого многие считают этот проект прокремлевским и созданным для того, чтобы помешать работе независимых наблюдателей. Тем не менее зарегистрироваться здесь может любой желающий. Сейчас у корпуса «Чистых выборов» 75 тысяч человек.
Корпус наблюдателей возглавила Тина Канделаки
Елена Бабченкова, координатор «За чистые выборы»: «Все наши тренинги абсолютно открытые, так что любой, кто сомневается в нашей позиции, может их посетить и проверить. На думских выборах в декабре я лично работала членом УИК от „Справедливой России“ — на самом деле не важно, какое имя стоит в направлении, главное, чтобы была возможность пресекать нарушения. У нас региональные отделения по всей России, наши члены получают юридическое образование, так что, думаю, мы сможем внести свой вклад в чистоту выборов».
ПРИЛОЖЕНИЕ «Я НАБЛЮДАТЕЛЬ»
В помощь наблюдателям москвич Алексей Чистяков разработал приложение для смартфонов «Я наблюдатель», причем бесплатно. Программа содержит общие рекомендации, на что нужно обратить внимание на избирательном участке, перечень всех процедур осмотра и контроля, а также образцы и шаблоны жалоб на выявленные нарушения. Нажатием одной кнопки можно передать всю информацию, видео и фотографии на горячую линию. Данные будут обрабатывать юристы и оперативно на них реагировать.
В App Store доступно также приложение «Веб-наблюдатель»
Алексей Чистяков, разработчик: «Идея создать такое приложение пришла ко мне после митингов 5 декабря, где собрались недовольные результатами выборов. Я был на Лубянке и думал, чем я могу помочь. А так как я по роду деятельности занимаюсь разработкой приложений, то появилась такая идея. Сам я не разбираюсь во всех тонкостях выборного законодательства, но в итоге помогли юристы из партии „Яблоко“. В субботу мы намерены провести мастер-класс, как пользоваться приложением. В наблюдатели идут не только молодые, но и пожилые люди. Для них не всё так просто — будем помогать».
«СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ»
Созданная после митингов «Лига избирателей» подготовила платформу, которая обобщит результаты работы наблюдателей. Как показали декабрьские выборы, основная часть нарушений происходит уже после подсчета голосов на избирательном участке. Итоговый протокол загадочным образом меняется, пока идет в вышестоящий орган. Но на руках у наблюдателей остаются копии протоколов — и с ними можно идти в суд. «Лига» создала систему, куда будут вводится отчеты наблюдателей всех кандидатов в президенты, кроме Путина, и копии протоколов. Эта система станет как бы аналогом официального сайта ЦИК. Так любой желающий сможет увидеть масштаб фальсификаций, сравнив данные по участкам на официальном ресурсе и на сайте проекта. Отчеты система начнет принимать 4 марта в девять вечера по Москве, когда выборы в стране официально завершатся.
Ассоциация «Голос» запустила проект «SMS-ЦИК» — наблюдатели будут присылать сообщения с результатами голосования, которые публикуются на сайте sms.golos.org
КАНДИДАТЫ
Одновременно с президентскими в Москве будут проходить и выборы в муниципальные советы, в них участвуют несколько тысяч кандидатов. И если раньше москвичи эти выборы просто не замечали или ставили галочку за первое симпатичное лицо в списке, то теперь всё изменилось. Во многих районах кандидатами в депутаты стали те самые люди, которые в декабре приходили на митинги. И многие уверены, что у них есть возможность повлиять на развитие своего района и города.
ПРОЕКТ «НАШ ГОРОД»
Проект «Наш город» вырос из инициативы преподавателя кафедры политической социологии РГГУ и по совместительству депутата муниципального собрания района «Отрадное» Михаила Вельмакина. Еще в ноябре прошлого года он создал проект «Школа депутатов» — в небольшом помещении на Студенческой улице проходили лекции о том, с чем придется столкнуться кандидатам в муниципалитеты, какие полномочия имеет депутат, как вести предвыборную кампанию. Ближе к президентским выборам там же стали проходить и лекции для наблюдателей. Проект «Наш город» объединяет гражданских кандидатов в муниципальные собрания, которые вместе намерены бороться не только за честные выборы, но и за последующее расширение местного самоуправления: за право контролировать ход реформы ЖКХ, благоустройство района, новое строительство на территории. Всего «Наш город» выдвинул 210 человек, 17 кандидатам отказали в регистрации.
Личный опыт: Максим Кац о том, зачем идти в муниципальный совет
Михаил Вельмакин, создатель школы: «Я сам депутат муниципального собрания и столкнулся с тем, что, чтобы реализовать какие-то идеи, очень часто не хватает единомышленников среди депутатов. Ко мне пришла идея создать эту школу, чтобы объединить всех, кто намерен работать, продвигать какие-то грамотные проекты. После выборов проект будет развиваться, и все, кто прошел нашу школу, будут сотрудничать друг с другом».
ТАБЛИЦА ДЕПУТАТОВ
Чтобы москвичи сделали осознанный выбор, физик и независимый исследователь выборов Сергей Шпилькин провел титаническую работу и составил сводную таблицу с информацией по всем муниципальным кандидатам. А это 4 744 человека. Шпилькин советует обратить внимание на возраст кандидата: если самовыдвиженец слишком молод, то, вероятнее всего, его направила «Единая Россия» или прокремлевские движения вроде «Наших». Таблица выложена в открытом доступе и включает информацию о том, от каких партий тот или иной кандидат выдвигался в прошлые годы. Это особенно важно, ведь после провала на парламентских выборах в столице многие кандидаты от «Единой России» предпочитают скрывать свое прошлое и идут как самовыдвиженцы или представители «Общероссийского народного фронта».
Всего по результатам выборов в Москве раздадут 1 560 мандатов.
Сергей Шпилькин, создатель таблицы: «Идея сделать это пришла от одного из читателей моего „ЖЖ“. Вся информация, собранная в таблице, есть на сайтах избиркомов, я просто собрал ее по разным местам. Для этого надо было написать достаточно простую компьютерную программу».
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
Власти не могли не отреагировать на декабрьские митинги: и если сперва премьер Путин сравнивал белые ленты с «контрацептивами», а глава ЦИК Владимир Чуров говорил о «мелких людишках с извращенной фантазией», то вскоре государственная машина пошла на уступки. Президент Медведев предложил провести политические реформы, тот же Путин выдвинул идею установить на все участки веб-камеры, а Чуров — прозрачные урны для голосования.
ВЕБ-КАМЕРЫ НА УЧАСТКАХ
Оснастить все избирательные участки видеокамерами Владимир Путин предложил на прямой линии с народом 15 декабря. Сейчас этот процесс практически завершен во всех регионах России. На каждом участке должно быть установлено по две камеры: одна снимает общий план, а другая направлена на урны для бюллетеней. Чтобы следить за трансляцией, нужно зарегистрироваться на сайте «Веб-выборы» до 3 марта, а потом просто выбрать свой участок и добавить его в «Мои участки».
Трансляция будет вестись во время всего голосования, а после закрытия участка на время прервется. Снова камеры заработают с 21:00 по московскому времени, когда голосование завершится в Калиниградской области. Это связано с требованием законодательства, которое запрещает оглашать результаты выборов, пускай даже предварительные, до окончания голосования во всей стране. Правда, непонятно, удастся ли соблюсти закон, ведь недавно в интернет уже просочились видео с 176 официально закрытых камер. На них запечатлена, например, драка школьников, урок физкультуры и обед в столовой — практически реалити-шоу.
15 миллиардов рублей потратили на то, чтобы оборудовать камерами все участки
Ожидается, что трансляцию выборов будут смотреть 500 тысяч человек
ПРОЗРАЧНЫЕ УРНЫ
Еще одна мера — установка прозрачных урн для голосования. Вернее, урны полупрозрачные, сквозь стенки можно рассмотреть сложенные пачки бюллетеней, а вот увидеть, в каком именно квадратике поставлена галочка, не получится. Это поможет сохранить тайну голосования. Демонстрируя новшество, Владимир Чуров, кстати, заодно показал журналистам, как снять высокохудожественный кадр: «Когда луч солнца под определенным углом попадает на прозрачную урну для голосования, еще не полностью заполненную бюллетенями, появляется очень редкое красивое оптическое явление». Президент Медведев, напомним, еще в декабре назвал Чурова «волшебником».
100 % участков в Москве и области оборудуют прозрачными урнами
Комментарии
Молодая, так сказать, гвардия!
Тэги
Прочее