К осени в Петербурге появятся первые велопарковки у главных транспортных узлов В 2012 году в Петербурге должны построить первые перехватывающие парковки для велосипедистов. Всего к 2025 году их будет 115.
Комитет по транспортно-транзитной политике разрабатывает пилотный проект перехватывающих велопарковок на базе уже существующих автомобильных. Осенью в городе появится от двух до четырёх подобных мест. На каких именно из 8 перехватывающих парковок оборудуют стоянки для велосипедов, пока не известно. Глава сообщества «ВелоПитер» Илья Гуревич предложил в ближайший год создать сеть велопарковок возле важнейших транспортных узлов: у Московского, Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов. В течение нескольких недель в Комитете обсудят этот вопрос и внесут его в план.
Сейчас в городе нет перехватывающих парковок и только две велотрассы вдоль автодорог: по проспекту Луначарского (от Выборгского шоссе до Руставели) и на улице Софийской. Веломаршруты в последние годы появились в Муринском парке, на Крестовском острове и вдоль побережья озера Разлив. Вместе с тем, согласно исследованию, проведённому Смольным, в Петербурге около полутора миллионов велосипедистов.
Схему велодорожек в Петербурге отправят на рассмотрение в Смольный
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Уже летом на сайте комитета появится проект постановления «О развитии велосипедного движения в Санкт-Петербурге», который к тому моменту должен пройти первое рассмотрение в Смольном. Документ будет в открытом доступе, и все горожане смогут высказать своё мнение.
АДРЕСА ВЕЛОПАРКОВОК
- Витебский проспект (юго-восточнее пересечения со Звездной улицей);
- Заневский проспект (у дома 65, литера А);
- проспект Народного Ополчения (у дома 16);
- проспект Просвещения (южнее д.30, к.1, литера А);
- Касимовская улица (напротив дома 10 по Касимовской улице);
- улица Грибакиных (восточнее дома 27, литера А);
- Синопская набережная (у дома 30);
- Политехническая улица (западнее дома 29, литера П по Политехнической улице);
- Парголово, 3-ий Верхний пер., напротив вестибюля станции метро «Парнас» (северо-восточнее дома 162, литера Р по проспекту Энгельса).
Комментарии
Какой смысл велопарковок возле метро,если в большинстве случаев человеку необходимо доехать до метро на велике и поднявшись на другом конце города продолжить движение на велосипеде??
Че за бред ехать на велике до метро Парнас,если там пешком 10 минут идти от домов там построеных?? И кто будет следить за тем чтобы какие-то узбеки не подъехали на газеле с ножницами по металлу и не увезли брошенные на улице "700-2000 долларов"?
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