Комитет по транспортно-транзитной политике разрабатывает пилотный проект перехватывающих велопарковок на базе уже существующих автомобильных. Осенью в городе появится от двух до четырёх подобных мест. На каких именно из 8 перехватывающих парковок оборудуют стоянки для велосипедов, пока не известно. Глава сообщества «ВелоПитер» Илья Гуревич предложил в ближайший год создать сеть велопарковок возле важнейших транспортных узлов: у Московского, Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов. В течение нескольких недель в Комитете обсудят этот вопрос и внесут его в план.

Сейчас в городе нет перехватывающих парковок и только две велотрассы вдоль автодорог: по проспекту Луначарского (от Выборгского шоссе до Руставели) и на улице Софийской. Веломаршруты в последние годы появились в Муринском парке, на Крестовском острове и вдоль побережья озера Разлив. Вместе с тем, согласно исследованию, проведённому Смольным, в Петербурге около полутора миллионов велосипедистов. 

 

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Уже летом на сайте комитета появится проект постановления «О развитии велосипедного движения в Санкт-Петербурге», который к тому моменту должен пройти первое рассмотрение в Смольном. Документ будет в открытом доступе, и все горожане смогут высказать своё мнение.


АДРЕСА ВЕЛОПАРКОВОК

  • Витебский проспект (юго-восточнее пересечения со Звездной улицей);
  • Заневский проспект (у дома 65, литера А);
  • проспект Народного Ополчения (у дома 16);
  • проспект Просвещения (южнее д.30, к.1, литера А);
  • Касимовская улица (напротив дома 10 по Касимовской улице);
  • улица Грибакиных (восточнее дома 27, литера А);
  • Синопская набережная (у дома 30);
  • Политехническая улица (западнее дома 29, литера П по Политехнической улице);
  • Парголово, 3-ий Верхний пер., напротив вестибюля станции метро «Парнас» (северо-восточнее дома 162, литера Р по проспекту Энгельса).


 


Олеся Сулина, пресс-секретарь комитета по транспортно-транзитной политике: «Внедрение велопарковок на существующие перехватывающие автостоянки будет проводить Комитет по транспортно-транзитной политике, привлечение других организаций для этого не потребуется. О механизме использования этих стоянок для велосипедистов сообщим позднее».

Фотография на обложке: www.wikipedia.org