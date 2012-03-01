Комитет по транспортно-транзитной политике разрабатывает пилотный проект перехватывающих велопарковок на базе уже существующих автомобильных. Осенью в городе появится от двух до четырёх подобных мест. На каких именно из 8 перехватывающих парковок оборудуют стоянки для велосипедов, пока не известно. Глава сообщества «ВелоПитер» Илья Гуревич предложил в ближайший год создать сеть велопарковок возле важнейших транспортных узлов: у Московского, Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов. В течение нескольких недель в Комитете обсудят этот вопрос и внесут его в план. Сейчас в городе нет перехватывающих парковок и только две велотрассы вдоль автодорог: по проспекту Луначарского (от Выборгского шоссе до Руставели) и на улице Софийской. Веломаршруты в последние годы появились в Муринском парке, на Крестовском острове и вдоль побережья озера Разлив. Вместе с тем, согласно исследованию, проведённому Смольным, в Петербурге около полутора миллионов велосипедистов.