20:07

Избирательные участки в Москве закрылись. По новым данным ЦИК, явка по стране — 56,3%. А вот в Чечне, например, проголосовало 94,89%. Уже традиционный рекорд. Тем временем мы позвонили телекритику Анне Качкаевой и узнали, как сегодня федеральные каналы освещали выборы и что изменилось по сравнению с декабрем: — Все утро каналы рассказывали о главном нововведении — веб-камерах на участках. А также представляли выборы как настоящий праздник: показывали счастливых голосующих людей и танцы. До семичасового выпуска на НТВ нигде не сообщали о нарушениях во время голосования. На НТВ же коротко сказали, что большое число людей в этот раз голосует по открепительным талонам. В остальных новостях о происшествиях говорили только в том ключе, что где-то сбой, где-то проблема, вот в Ижевске гражданин так впечатлился камерой, что нецезурно выругался на нее. По телевизору не говорят, конечно, ни о каких «каруселях», ни об автобусах, которыми уже заставлен весь центр. Однако все равно трансляции этих выборов отличаются от думских: все-таки журналисты поняли, что смешно показывать совершенно иную картину, так как у сегодняшних избирателей много альтернативных источников информации. Да и митинги сделали свое дело. Именно поэтому хотя бы на НТВ появились сюжеты про нарушения.