Прямая трансляция: День выборов Весь день The Village следит за тем, как проходят выборы президента в Москве и регионах, сообщает все самые важные новости с избирательных участков и публикует свидетельства наблюдателей.
109 947 323 избирателя, 95 тысяч участков, 5 кандидатов в президенты и еще тысячи кандидатов в местные собрания — сегодня в России день выборов, и каким бы ни был их результат, они войдут в историю. На завтра уже запланированы митинги протеста, сегодня свою досрочную победу будут праздновать на улицах Москвы активисты прокремлевских движений — но предсказать дальнейшие события сейчас не берется никто. Весь день The Village будет следить за происходящим в стране, публиковать сообщения наблюдателей о нарушениях, данные по явке и другие важные новости. Следите за обновлениями.
22:21
На федеральных каналах обсуждают итоги выборов, весь центр города стоит в огромной пробке, на Манежной площади празднуют, приезжают Путин и Медведев, Путин пускает скупую слезу и благодарит всех за победу, хотя ЦИК продолжает подсчет голосов. По данным на этот момент, кандидат в президенты Владимир Путин лидирует с 63,18%, обработана четверть протоколов. Окончательные результаты выборов будут известны утром.
21:06
Тверская перекрыта, а на Манежной площади начался митинг сторонников Владимира Путина. Ведущий — спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Людей очень много, и судя по мерам безопасности, в финале на сцену все-таки может подняться сам премьер. А вот как радуются его сторонники. Или даже поклонники.
Выборы, кстати, официально завершены во всей стране. И уже поступили первые данные exit poll от ВЦИОМ. Владимир Путин набирает 58,3%, за ним идет Геннадий Зюганов — 17,7%.
20:07
Избирательные участки в Москве закрылись. По новым данным ЦИК, явка по стране — 56,3%. А вот в Чечне, например, проголосовало 94,89%. Уже традиционный рекорд. Тем временем мы позвонили телекритику Анне Качкаевой и узнали, как сегодня федеральные каналы освещали выборы и что изменилось по сравнению с декабрем:
— Все утро каналы рассказывали о главном нововведении — веб-камерах на участках. А также представляли выборы как настоящий праздник: показывали счастливых голосующих людей и танцы. До семичасового выпуска на НТВ нигде не сообщали о нарушениях во время голосования. На НТВ же коротко сказали, что большое число людей в этот раз голосует по открепительным талонам. В остальных новостях о происшествиях говорили только в том ключе, что где-то сбой, где-то проблема, вот в Ижевске гражданин так впечатлился камерой, что нецезурно выругался на нее. По телевизору не говорят, конечно, ни о каких «каруселях», ни об автобусах, которыми уже заставлен весь центр. Однако все равно трансляции этих выборов отличаются от думских: все-таки журналисты поняли, что смешно показывать совершенно иную картину, так как у сегодняшних избирателей много альтернативных источников информации. Да и митинги сделали свое дело. Именно поэтому хотя бы на НТВ появились сюжеты про нарушения.
19:21
Весь центр запружен автобусами с табличками «Обзорные экскурсии по Москве» или просто «Заказной». Только на проспекте Сахарова, где проходил митинг «За честные выборы», их несколько десятков. В соседнем переулке — перевалочный пункт с биотуалетами. Большинство автобусов с номерами Москвы и Московской области, однако есть и те, что приехали из Смоленской, Тульской, Брянской, Костромской областей. Аналогичная картина на Театральной площади, разве что монотонный пейзаж на Большой Дмитровке раздавляет десяток военных грузовиков. С журналистами гости столицы общаются неохотно, но хотя бы честно предупреждают, что сейчас разобьют телефон. Наверное, ребята злятся, что экскурсии оказались такими короткими и скучными.
19:07
Шеф-редактор The Village Ольга Полищук заглянула в штаб ЛДПР и поговорила с пресс-секретарем Алексеем Диденко:
— Выборы проходят довольно стабильно. Никаких массовых нарушений, как 4 декабря, нет. Но есть определенные моменты, которые говорят, что используется технология с открепительными удостоверениями. Один человек позвонил из Химок, он был внедрен в группу избирателей и за 2500 рублей по чужому открепительному проголосовал. В Москву свозили активистов из регионов на митинги, ну и, видимо, совмещая приятное с полезным, они еще и проголосовали. К нам на «горячую линию» сегодня поступило около 300 звонков со всей страны. В этот раз граждане гораздо активнее сообщают о возможных нарушениях. Многие зарегистрировались на сайте «Веб-выборы», хотя это абсолютно бесполезное нововведение, никакое нарушение камерами не зафиксируешь.
18:39
То ли наблюдатели, то ли сами члены избирательной комиссии общаются с миром при помощи веб-камеры. Сообщают вот процент явки. Участки закроются в Москве через час с небольшим.
18:16
«Выбор сделан» — под таким лозунгом сегодня в 21:30 начнется митинг прокремлевского движения «Наши» на Манежной площади. Кажется, они не сомневаются, кто в итоге победит. Главная интрига — выйдут ли под скорбный мотив «Любэ» на сцену первые лица государства, как это было в марте 2008-го.
17:40
По данным ЦИК на три часа дня, на выборах проголосовали уже 47,6% зарегистрированных избирателей. Это на несколько процентов выше аналогичного показателя в 2008 году. В Москве явка составила 34,03%. На Дальнем Востоке уже идет подсчет, но до окончания голосования в самой западной точке страны — Калининграде — публикация даже промежуточных результатов запрещена.
16:50
Грузовики с военными стоят в центре Москвы — на Театральной площади, на Васильевском спуске, на Болотной и Пушкинской.
16:15
Участок №163 недалеко от Храма Христа Спасителя.
15:55
Тем временем у российского посольства в Лондоне проходит пикет.
15:34
Поступает очень много информации о группах с открепительными талонами. Автобусы с ними курсируют по всему городу. Самая вопиющая ситуация, судя по всему, в районе Строгино. Вот что рассказал нам главный редактор журнала «Большой город» Филипп Дзядко, который сегодня работает в мобильной группе:
— На избирательный участок №2888 приехало 1 113 человек, которых изначально не было в списках по месту жительства. Все они были с открепительными талонами, стояли в отдельной очереди и создали настоящий хаос на участке. Во-первых, сами жители района не могли проголосовать из-за давки и уходили оттуда. Во-вторых, когда у этих людей потребовали показать заявления, выяснилось, что все они подписаны одной рукой. Все говорят, что работают на некую фирму «Космос». На участке довольно сильная группа наблюдателей, которые собираются забраковать выборы. Параллельно один из автобусов, который привез рабочих, был замечен и на другом участке. Это очевидно «карусели». Абсолютно такая же схема замечена на участке в районе метро «Аэропорт». Там стоит их бригадир, человек с золотыми зубами, который пропускает на участок по пять человек и говорит им, за какой стол садится и куда идти голосовать.
15:06
Патриарх Кирилл голосовал на дому.
14:36
Наш корреспондент Олеся Шмагун работает наблюдателем на участке №388. И вот что она рассказывает: «Около 10 утра пришли три женщины голосовать по открепительным. Они оказались мне подозрительными. В это время на участке присутствовала мобильная группа, и я попросила ребят проследить за ними. Позже выяснилось, что эти женщины встретились с еще двумя голосовавшими, вместе они сели в машину с номером Т 667 ЕТ и направились на соседний участок. Остановили около него машину, но заметив слежку, выходить не стали. Что дальше произошло, я не знаю».
По данным «Лиги избирателей», к 12 часам дня зафиксировано более 2 тысяч нарушений, а на «горячую линию» поступило свыше 4,5 тысяч звонков с жалобами на работу УИКов.
14:05
В сети все больше сообщений о возможных нарушениях, каруселях, толпах с открепительными. Особенно вопиющий случай в Строгино. Мы сейчас готовим сводку. А пока — еще одно удивительное видео с веб-камер. Президент Чечни Рамзан Кадыров танцует на избирательном участке — правда, в пресс-службе президента уже заявили, что «Кадыров в этот день не танцевал, а ходил голосовать с мамой».
13:54
А вот новости с лент. Премьер-министр Путин по дороге к урне уронил бюллетень. Корреспонденты «Новой газеты» рассказывают, что к участку №3185 в Строгино подвезли 1,5 тысячи человек с открепительными. Ассоциация «Наблюдатели Петербурга» зафиксировала к часу дня 226 нарушений. В Екатеринбурге задержали команду пьяных «карусельщиков» — 10 человек проголовали на одном участке и нетвердой походкой собирались идти на другой. На Болотной площади стоит 100 автобусов с молодыми людьми, которых развозят по городу голосовать по открепительным. Активистки Femen разделись на участке, куда чуть раньше приезжал Путин.
13:50
Подборка историй, которыми делятся в интернете наблюдатели:
— «Престарелые бабушки все голосуют самизнаетезакого. Просят проголосовать за мужа, который умер месяц назад: “Мы с ним обсуждали”».
— «Рядом сидят две размалеванные фифы-наблюдатели от Путина и строчат закодированные смс о наличии нарушений, подпевают песням из радио и пудрят носики. Один мужик пытался бюллетень засунуть в ящик, подсоединенный к вебкамере».
— «Уик 4004 на Ленинградском вокзале. Выдаю бюллетени голосующим по открепительным, а их на вокзале более чем. Все тихо, наблюдателей слушают, а меня просят не говорить громко про второй тур - веб-камеры все слышат. Ое! Чуваки, киньте лук. Как у вас дела?»
— «Ааааааааа меня с уик 1400 уже дважды удалили как наблюдателя. Зарегился как сми и по жалобе урода из единой россии собираются снова удалять. Девушку с соседнего уже удалили».
— «В городе Железнодорожном на моем избирательном участке наблюдатели слушают Ваенгу и режут апельсины».
13:08
На всякий случай напомним, как рядовые избиратели могут проверить на честность свой участок. Приходить лучше в самом конце дня, ведь перед закрытием сотрудники ТИК особым образом помечают отказников и, как правило, именно за них голосуют «карусельщики». Если за вас проголосовали, надо сфотографировать подпись, которую оставили в журнале регистрации, а затем написать заявления в полицию и прокуратуру. Подробнее — в этом посте.
12:50
На этих выборах работает рекордное количество наблюдателей — больше ста тысяч по всей стране. В блогах и на Facebook многие пишут об автобусах, которые дежурят у избирательных участков или привозят подозрительные группы людей с открепительными. Кстати, наблюдателем работает даже Леонид Парфенов, в своем родном Череповце — вот его поймала веб-камера.
12:00
Голосование в Москве идет всего 4 часа, а вот на Дальнем Востоке уже вечер и избирательные участки там скоро закроются. О данных явки, даже самых предварительных результатах и количестве фальсификаций говорить пока рано. Но в любом случае — эти выборы запомнятся надолго. И не в последнюю очередь благодаря веб-камерам, которые установили на всех участках. Реалити-шоу такого масштаба на Земле еще не снимали. Уроки физкультуры и драки в столовой, школьные дискотеки, спящие полицейские и одинокий автомат Калашникова на столе — одним словом, «Выборы-2».
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Фото на обложке: Alexander Belenkiy
Комментарии
так самое важное то, что происходит сейчас. А если кому интересно - идешь в обратной хронологии
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