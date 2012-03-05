В Петербурге около 10 000 человек стали наблюдателями на прошедших президентских выборах. Пятеро из них рассказали The Village, почему они решили посвятить воскресенье не обычным делам, а работе на избирательном участке.

С утра наблюдателей под разными предлогами массово отказывались регистрировать. На многие участки не допускали больше 2-х человек, а тем, кто регистрировался в штабе Прохорова, отказывали, так как его доверенное лицо Кучеренко закончил свои полномочия накануне вечером. Не прошли многие журналисты, у которых по новому требованию ЦИК не было с собой копии регистрации СМИ. Ситуация часто оборачивалась тем, что на участках на оказывалось ни одного представителя СМИ или наблюдателя.



САША ХАЗИНА Переводчик с французского языка и журналист 1319 участок, Петроградский район

Пойти наблюдателем — это и был самый важный выбор 4 марта: я не испытывала особых иллюзий, и дело было не в конечном результате. Еще с декабрьских событий я твердо уверена, что волна протестов — это начало огромного пути, пусть и плоды этих усилий появятся не сразу, не сейчас, не на этих выборах. Трансляция: День выборов

По наивности, мне казалось, что нарушения — это скорее исключения из правил и я просто проведу скучнейший день в своей жизни. Но хлебнули мы сполна: обнаружение «карусельщиков», вброс и погоня, дважды — вызов мобильной группы и десятки звонков в колл-центр и координатору, ежечасные перепалки с членами комиссии по любой мелочи и ворох жалоб… Комиссия — это поразительные люди, они недолюбливают вас еще до первого замечания. Для них мы армия чужаков, которые пытаются бороться за то, что лежит вне их системы координат: у них есть только эти унылые школьные коридоры и эта молитва, которую шептала наша председатель во время подсчета: «Только бы, только бы в один тур, а то через три недели опять эта волокита, кому она нужна!»

До 2024 года в этой стране еще хватит копирки на все те жалобы, которые мы научились писать.

Сейчас нам всем просто нужно учиться тому, что называется политическим мышлением: дело не просто в том, чтобы отстаивать свои права, а в том, чтобы быть информированным, понимать, что правила диктуем мы и в нашем знании наша сила. Иметь более весомые аргументы, чем «России нужна крепкая рука» или «Он такой симпатичный!». Нужно по кирпичику складывать то, что в будущем будет основой для мирных, но кардинальных изменений. А пока что большинство людей вокруг меня просто не понимает, что между неустроенностью их жизни и нашей властью есть непосредственная связь. А мы уже давно это поняли и поэтому будущее за нами. И до 2024 года в этой стране еще хватит копирки на все те жалобы, которые мы научились писать.



АЛЕКСЕЙ БЫСТРОВ Дизайнер 1208 участок, Невский район





4 марта для меня началось задолго до четвертого марта. Я не имею в виду многочисленные митинги и шествия. Я имею в виду бесконечное преодоление новых и новых административных барьеров, которые, чем ближе к выборам, тем чаще ставили наблюдателям. Все это напоминало сцены из кино: бесконечные собрания, конспиративные квартиры, крысы, сдающие ЦИКу наши последние уловки для обхода препятствий. Восхищаюсь выносливостью и мужеством координаторов и юристов, благодаря которым все-таки получилось стать наблюдателем.

Одна пенсионерка, растрогавшись, сказала, что хочет оставить после себя хоть что-то хорошее, Путина, например.

Я вооружился направлением члена комиссии с совещательным правом голоса от штаба Прохорова и двумя комплектами документов представителя прессы. Меня упорно не хотели регистрировать на участке, выдумывая самые разные причины, но когда поняли, что у меня за спиной рюкзак бумаги, а за первые 15 минут я уже настрочил стопку жалоб, все же допустили. Приключений было много, нарушений тоже: рука устала писать. Довольно быстро мы нашли действенную стратегию: использовать жалобы исключительно как инструмент давления для соблюдения наших требований: если оно выполнено вовремя — жалоба отзывается. Председатель, женщина на 7-8 месяце беременности, непрерывно кричала, что родит прямо сейчас, если мы не прекратим. Нас тихо ненавидели и побаивались. Мы провели сутки на ногах. По итогам практически все нарушения на нашем участке были либо от тотального незнания закона и самодеятельности комиссии, либо из-за администрации района, подавшей неверные и потенциально уязвимые для «каруселей» списки избирателей.





Большое впечатление на меня произвело выездное голосование — мы ходили по квартирам бабушек, которые уже не могут передвигаться самостоятельно. Государственные каналы сработали хорошо, пенсионеры в один голос и со слезами на глазах говорили: «Ну конечно за Путина, он же святой». Одна женщина, растрогавшись, сказала, что хочет оставить после себя хоть что-то хорошее, Путина например. Хроника выборов: Нарушения, цифры и два стихийных митинга в Петербурге

Председатель, женщина на 7-8 месяце беременности, непрерывно кричала, что родит прямо сейчас, если мы не прекратим. Нас тихо ненавидели и побаивались.

На нашем участке Путин взял 51%, Прохоров — 23%. С точки зрения избирательного процесса это честный результат, мы практически уверены. В ТИК для сверки итогового протокола нам прорваться так и не удалось, но это уже не важно. Зато стало понятно, что тех, кто на твоей стороне, отличить очень легко: у них глаза не бегают, остальные же довольно серьезно напуганы. У нас все еще впереди.



САША ЧЕРНОВ Режиссер документального кино, владелец хостела

24 участок, Адмиралтейский район

Причины, побудившие меня пойти наблюдателем, понятны и одинаковы для всех честных людей: мы ждали нарушений и надеялись предотвратить их. Я пришел на участок к 7 утра. Председатель, девушка средних лет, была приветлива и без вопросов записала меня в реестр наблюдателей. Это удивило: лента в твиттере была переполнена сообщениями о недопуске наблюдателей на участки. Наши отношения начали портиться, как только я достал требование о выдаче копии финального протокола и разрешение на фото- и видеосъемку.

Ничего не происходило и с тановилось все яснее, что основные нарушения начнутся когда участок закроют, и тогда уже никто не сможет помочь — ни мобильные группы с юристами, ни СМИ.







Весь день я ждал «карусели», вбросов и других нарушений, много передвигался по участку, пытаясь контролировать процесс, получал выговоры. Однако ничего не происходило и становилось все яснее, что основные нарушения начнутся когда участок закроют, и тогда уже никто не сможет помочь – ни мобильные группы с юристами, ни СМИ. Когда все избиратели ушли, а участок закрыли, появился новый персонаж, постоянно обсуждающий что-то с председателем. На вопрос, кто этот человек, мы услышали лишь неубедительные ответы: "Тоже член комиссии, пришел позже". Онлайн-трансляция (Петербург): Митинги за честные выборы

Начался подсчет. Когда бюллетени были разложены в стопки по кандитатам, все члены комиссии стали одновременно вести подсчет голосов: это грубейшее нарушение законодательства. Более того, подсчитывали они, перелистывая уголки, а не перекладывая листы – что тоже является нарушением, так как мы, наблюдатели, не можем проконтролировать процесс. Дальше вступил наш новый гость (скорее всего, он был представителем ТИКа, который не имел права находиться на участке во время подсчета). Он стал подходить к тем, кто вел подсчет, и нашептывать им результаты. Мы поняли, что здесь правду не найдем, и стали писать жалобы в ТИК.

Что будет дальше, непонятно. Мы уже всячески — митингами, шествиями, кольцами и наблюдениями показали власти, что мы против, и мы следим за ними. А они показали, что им до этого нет дела и все равно найдется способ обмануть. Сегодня я буду на Исаакиевской. Протест продолжается. Не знаю, будет ли он мирным.







ЕВГЕНИЙ РЕШЕТОВ Архитектор 1448 участок, Приморский район

Я стал наблюдателем на участке 1448 — это моя бывшая школа, где весь день голосования прошел в общем-то спокойно, если не считать некоторого хамства и некомпетентности комиссии. Однако в 20.00 вечера после завершения голосования участковый полицейский Максим Епичев вручил мне и всем более или менее активным наблюдателям решения комиссии о нашем удалении с участка. Комиссия не заседала и не голосовала, что обязана делать перед удалением наблюдателя — просто председатель и секретарь подписались. Мотивом в моем случае стало ведение агитации за одного из кандидатов, что, разумеется, вообще не соответствует правде. Также были отстранены от подсчета голосов члены комиссии, которым удалось вписаться в нее от ассоциации «Наблюдатели Петербурга». Фоторепортаж: Митинг против фальсификации выборов в Петербурге

В 20.00 после завершения голосования участковый полицейский вручил всем более или менее активным наблюдателям решения комиссии о нашем удалении с участка.

В течение всего дня на участке присутствовал невнятный мужчина в черном пальто, с аккредитацией от газеты «Черная Речка». Позднее в ТИКе от наблюдателей я узнал, что с аккредитацией от этой газеты и на других участках были странные люди, которые не гнушались открытых провокаций. Мужчина этот активно общался с председателем УИКа, ходил везде где ему угодно, а после 20.00 активно участвовал в выдворении наблюдателей с участка.

Продолжу ли я ходить на митинги или как-то иначе выражать свое несогласие со сложившейся системой? Буду, конечно! Простите за штамп, но Путин действительно украл наши голоса.



ВИКТОР БЕРГАРТ Режиссер 58 участок , Адмиралтейский﻿ район

Наверное, многие пошли наблюдателями в свои школы. И, надеюсь, немногие увидели то, что увидел я. Дело не в председателях — изворотливых, улыбчивых, шутливых и бесконечно врущих. На моем 58-м участке в течение нескольких часов не было ни одного наблюдателя и представителя СМИ. Меня и мою подругу (члена комиссии с совещательным голосом) председатель отказался регистрировать. Он говорил: «Закон здесь — я!» и трактовал слово «несколько» как «не более двух». На двух участках в одной школе был всего один вменяемый зарегистрированный наблюдатель. Все остальные — подставные. Без бланков заявлений, без видеотехники, без всякой подготовки. Сервисный центр: Комфортная страна или государство как сервис

Дело в моих учителях. Они врали мне и себе, поджимая хвост при виде председателя. Хотя прав у них, как у членов комиссии с решающим голосом, было немало. Это те люди, которые учили нас и учат или будут учить наших детей. У моего директора школы, так же как у моей классной руководительницы (членов комиссии с решающим голосом) была возможность зарегистрировать меня от СМИ. Хотя они даже не знали, что их голоса — решающие. Они нервно оглядывались по сторонам, как завравшиеся ученики, и что-то мямлили.

Не зря все же большинство избирательных участков находится на территории школ. Это место, где старательно уничтожается индивидуальность, решительность, способность к поступку, независимое мышление.

Я сказал все, что я думаю о полиции , когда прибывший наряд отказался прореагировать на мое заявление об административном правонарушении (употреблял уничижительные выражения). Я называл председателя «немужчиной» (после того как он отказался от данного им слова). Председатель ответил, что он просто «из другого поколения». Все они были готовы терпеть оскорбления с улыбкой, лишь бы «дело» спорилось.



Не зря все же большинство избирательных участков находится на территории школ. Мне кажется, это очень символичное место. Это место, где старательно уничтожается индивидуальность, решительность, способность к поступку, независимое мышление.

Где успеваемость важнее знания, где правильность ответа важнее уникального решения, где следование общепринятому важнее искренности.



Все это большие дети, для которых главное получить правильный ответ: «65%». Их не учили при этом быть благородными, самостоятельными, уметь искать решение самостоятельно. А не подгонять его под ответ.





Справка: Всего ассоциация "Наблюдатели Петербурга" зафиксировала 762 нарушения, в том числе 356 удалений, или недопусков, 22 вброса, 26 сообщений о каруселях и 32 сбежавших в ТИК председателей УИКов, которые не выдали наблюдателям копии протоколов.