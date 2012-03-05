Сегодня на Исаакиевской площади оппозиционеры планируют провести несанкционированный митинг и разбить палаточный лагерь. В конце февраля они подавали заявку на митинг у здания Мариинского дворца, но мероприятие не было согласовано. Позже стало известно, что активисты оппозиционного движения «Парнас» намереваются  устроить бессрочный палаточный лагерь перед зданием городского парламента после выборов президента РФ 5 марта. Ольга курносова из Объединённого гражданского фронта сообщила The Village,  что «палаточный лагерь точно организуют, но о количестве участников пока судить рано, это зависит от возможности площади. Принять участие в палаточной развёртке планировали около 40 организаций».

В данный момент полиция и ОМОН перекрыли Исаакиевскую площадь во избежание несакционированного митинга. По периметру установлены металлические заграждения, сама площадь полностью очищена от автомобилей, которых обычно здесь паркуется очень много. На территорию пускают только туристические автобусы. 

 

Прямая трансляция: День выборов
Онлайн-трансляция (Петербург): Митинги за честные выборы

Сегодняшний несанкционированный митинг начнётся в 18:30. За час до этого на Дворцовой стартует бесплатный городской концерт, где выступят диджеи радио «Рекорд»: MC Zhan, DJ Riga, Matisse, Sadko, DJ Feel и DJ Цветкоff. Анонс мероприятия появился на сайте радио только сегодня.


 


Даниил Клубов, координатор ассоциации «Наблюдатели Петербурга»: «Вчера мы, ассоциация „Наблюдатели Петербурга“, работали в штабе двадцать один час без перерыва на еду или сон, с нами по всему городу работали еще 30 районных штабов и 4000 человек наблюдателей. Что планируется на митинге — сказать невозможно, потому что он несанкционированный. Никаких палаточных лагерей с нашей стороны разворачиваться не будет, просто люди, которые видели сами, как проходили выборы, и не могут молчать, выйдут на митинг. Понятно, что будут задержания. Исаакиевскую площадь как-то странно перекрыли, пройти на неё, по-моему, всё равно можно». 

Справка: Ассоциацией «Наблюдатели Петербурга» в Петебурге зафиксировано 762 нарушения, в том числе 356 удалений или недопусков, 22 вброса, 26 сообщений о «каруселях» и 32 сбежавших в ТИК председателей УИКов, которые не выдали наблюдателям копию протокола. По последним данным в Петербурге Владимир Путин набрал 58,73% голосов избирателей, Михаил Прохоров — 15,39%. На третьем месте — Геннадий Зюганов с 13,16%,  далее — Сергей Миронов (6,64%) и Владимир Жириновский (4,70%).