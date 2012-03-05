Сегодня на Исаакиевской площади оппозиционеры планируют провести несанкционированный митинг и разбить палаточный лагерь. В конце февраля они подавали заявку на митинг у здания Мариинского дворца, но мероприятие не было согласовано. Позже стало известно, что активисты оппозиционного движения «Парнас» намереваются устроить бессрочный палаточный лагерь перед зданием городского парламента после выборов президента РФ 5 марта. Ольга курносова из Объединённого гражданского фронта сообщила The Village, что «палаточный лагерь точно организуют, но о количестве участников пока судить рано, это зависит от возможности площади. Принять участие в палаточной развёртке планировали около 40 организаций».

В данный момент полиция и ОМОН перекрыли Исаакиевскую площадь во избежание несакционированного митинга. По периметру установлены металлические заграждения, сама площадь полностью очищена от автомобилей, которых обычно здесь паркуется очень много. На территорию пускают только туристические автобусы.