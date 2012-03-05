На Исаакиевской площади пройдут выступления оппозиции, а на Дворцовой — диджеев Сегодня вечером у петербуржцев будет выбор: поддержать оппозицию, которая собирается разбить на Исаакиевской площади палаточный лагерь, или пойти на бесплатный концерт Радио Рекорд на Дворцовой.
Сегодня на Исаакиевской площади оппозиционеры планируют провести несанкционированный митинг и разбить палаточный лагерь. В конце февраля они подавали заявку на митинг у здания Мариинского дворца, но мероприятие не было согласовано. Позже стало известно, что активисты оппозиционного движения «Парнас» намереваются устроить бессрочный палаточный лагерь перед зданием городского парламента после выборов президента РФ 5 марта. Ольга курносова из Объединённого гражданского фронта сообщила The Village, что «палаточный лагерь точно организуют, но о количестве участников пока судить рано, это зависит от возможности площади. Принять участие в палаточной развёртке планировали около 40 организаций».
В данный момент полиция и ОМОН перекрыли Исаакиевскую площадь во избежание несакционированного митинга. По периметру установлены металлические заграждения, сама площадь полностью очищена от автомобилей, которых обычно здесь паркуется очень много. На территорию пускают только туристические автобусы.
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Сегодняшний несанкционированный митинг начнётся в 18:30. За час до этого на Дворцовой стартует бесплатный городской концерт, где выступят диджеи радио «Рекорд»: MC Zhan, DJ Riga, Matisse, Sadko, DJ Feel и DJ Цветкоff. Анонс мероприятия появился на сайте радио только сегодня.
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