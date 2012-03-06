В тестовом режиме заработал новый сайт Комитета по транспорту, где пассажиры могут проложить нужный маршрут и узнать график движения общественного транспорта. Расписание основывается на текущих навигационных данных, полученных с помощью системы ГЛОНАСС. В нем учитывают все дорожные условия: пробки, аварии, погодные изменения. Пока на сайте можно проложить путь только на метро и автобусе, но вскоре в систему добавят троллейбусы, трамваи и коммерческие маршруты. «Подорожником» можно будет оплатить маршрутку, электричку и парковку

Для того чтобы проложить маршрут, необходимо, как и в аналогичных сервисах google.maps и yandex.maps, задать место отправления и прибытия. Причём в адресной строке можно написать только название улицы, номер дома придётся разыскать и отметить на карте.

Указав конечные точки поездки, прокладываем маршрут. Например, от проспекта Тореза до 1-го Озерковского переулка. Пока система работает в тестовом режиме и часто предлагает совершить три пересадки с километровыми прогулками от остановки до места назначения, хотя в реальности достаточно одного автобуса. Плюс системы в том, что она выдаёт стоимость поездки.

Узнать расписание предложенных автобусов можно, кликнув по нужному номеру. Система переведет пользователя на страницу, где показан весь маршрут следования с иконками остановок. Нажав на нужную остановку, вы получите ближайшее расписание автобусов, проходящих через нее.

Остается только добежать до остановки с надеждой на комитет и современные технологии. Заявленный в 12:59 автобус №40 пришёл в 13:07, что можно считать большой удачей — часто его приходится ждать больше 40 минут.





Дмитрий Игнатьев, пресс-секретарь Комитета по транспорту: «Изначально была разработана система для диспетчеров, чтобы они могли отслеживать, сколько проехал тот или иной маршрут. А потом появилась идея позволить пассажирам также смотреть время прибытия общественного транспорта. То, что сейчас пользователи могут видеть на экранах, практически идентично тому, что видят наши диспетчеры. Уже в 2013 году будут внедряться первые электронные табло на остановках и развиваться система sms-оповещения, когда пассажир сможет на телефон получать изменения в движении тех маршрутов, которые его интересуют».



Фотография на обложке: www.beckermanphoto.com