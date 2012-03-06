Отслеживать расписание транспорта с учетом пробок теперь можно в интернете Комитет по транспорту в тестовом режиме запустил сайт, на котором можно проложить маршрут поездки и узнать актуальное расписание движения наземного транспорта с учетом данных о пробках и авариях.
В тестовом режиме заработал новый сайт Комитета по транспорту, где пассажиры могут проложить нужный маршрут и узнать график движения общественного транспорта. Расписание основывается на текущих навигационных данных, полученных с помощью системы ГЛОНАСС. В нем учитывают все дорожные условия: пробки, аварии, погодные изменения. Пока на сайте можно проложить путь только на метро и автобусе, но вскоре в систему добавят троллейбусы, трамваи и коммерческие маршруты.
«Подорожником» можно будет оплатить маршрутку, электричку и парковку
Для того чтобы проложить маршрут, необходимо, как и в аналогичных сервисах google.maps и yandex.maps, задать место отправления и прибытия. Причём в адресной строке можно написать только название улицы, номер дома придётся разыскать и отметить на карте.
Указав конечные точки поездки, прокладываем маршрут. Например, от проспекта Тореза до 1-го Озерковского переулка. Пока система работает в тестовом режиме и часто предлагает совершить три пересадки с километровыми прогулками от остановки до места назначения, хотя в реальности достаточно одного автобуса. Плюс системы в том, что она выдаёт стоимость поездки.
Узнать расписание предложенных автобусов можно, кликнув по нужному номеру. Система переведет пользователя на страницу, где показан весь маршрут следования с иконками остановок. Нажав на нужную остановку, вы получите ближайшее расписание автобусов, проходящих через нее.
Остается только добежать до остановки с надеждой на комитет и современные технологии. Заявленный в 12:59 автобус №40 пришёл в 13:07, что можно считать большой удачей — часто его приходится ждать больше 40 минут.
Комментарии
О БОГИ! СПАСИБО!
да, русавтобус хорош. но наши госструктуры не любят привлекать "чужих людей", ибо бюджет с кем-то делить надо)
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