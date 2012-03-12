Каждый петербуржец сможет проводить для иностранцев экскурсии В Петербурге появился сайт, на котором жители города могут предложить иностранцам авторскую экскурсию по коммуналкам, рюмочным или дворам-колодцам, а заодно «подтянуть язык» и заработать денег.
В апреле начнет полноценную работу сайт Sptn!k, где любой житель города сможет предложить иностранцам свою необычную экскурсию. Авторы идеи — Саша Скоробогатова и Саша Ким уже больше года организуют бесплатные встречи «meet locals and meet travelers», на которых собираются петербуржцы, желающие попрактиковать английский, и иностранцы, мечтающие узнать город изнутри.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Для того чтобы предложение появилось на сайте, местный житель должен заполнить форму, которая пока работает в тестовом режиме. Пока организаторы лично знакомятся с каждым претендентом, и в качестве эксперимента предлагают провести первую экскурсию в рамках «meet locals and meet travelers». Скоро к описанию можно будет приложить иллюстрации. При большом наплыве желающих на сайте будет действовать модерация экскурсий, система отзывов и оценок. Для тех, кто уже зарекомендовал себя, введут значок «Verified», означающий, что создатели сайта лично познакомились с заявителем и ему можно доверять.
Экскурсии будут проводить на разных языках. На сайте, кроме английского, уже заявлены португальский, немецкий и турецкий. Плату за экскурсию назначает ее организатор. Предположительно, средняя стоимость на одного человека будет варьироваться от 450 до 600 рублей, то есть от 15 до 30 долларов.
МЕСТА
Среди уже существующих экскурсий на сайте есть прогулки по современным арт-центрам, таким как «Этажи», «Пушкинская 10», «Квартира Алексея Сергиенко», поход в пышечную, пельменную, бар «Стирка», рюмочные и дворы-колодцы. Недавно на сайте появилось предложение о проведении международного урока дзюдо, в планах — повести иностранцев варить щи в коммуналке и рисовать на крышах.
Комментарии
спасибо за развернутый комментарий!
вы попали в точку! именно этого мы и хотим.
мы сейчас проверяем вообще модель работы. как будет удобно местным и иностранцам.
мы начинаем ориентироваться на иностранцев в первую очередь (а русских ребят никто не ограничивает, они также могут посещать наши экскурсии. просто приоритет языковой будет в сторону иностранцев)
огромное спасибо за global greeter! очень интересно!
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