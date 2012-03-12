В апреле начнет полноценную работу сайт Sptn!k, где любой житель города сможет предложить иностранцам свою необычную экскурсию. Авторы идеи — Саша Скоробогатова и Саша Ким уже больше года организуют бесплатные встречи «meet locals and meet travelers», на которых собираются петербуржцы, желающие попрактиковать английский, и иностранцы, мечтающие узнать город изнутри. Чего боятся иностранцы в Москве

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Для того чтобы предложение появилось на сайте, местный житель должен заполнить форму, которая пока работает в тестовом режиме. Пока организаторы лично знакомятся с каждым претендентом, и в качестве эксперимента предлагают провести первую экскурсию в рамках «meet locals and meet travelers». Скоро к описанию можно будет приложить иллюстрации. При большом наплыве желающих на сайте будет действовать модерация экскурсий, система отзывов и оценок. Для тех, кто уже зарекомендовал себя, введут значок «Verified», означающий, что создатели сайта лично познакомились с заявителем и ему можно доверять.

Экскурсии будут проводить на разных языках. На сайте, кроме английского, уже заявлены португальский, немецкий и турецкий. Плату за экскурсию назначает ее организатор. Предположительно, средняя стоимость на одного человека будет варьироваться от 450 до 600 рублей, то есть от 15 до 30 долларов.

МЕСТА

Среди уже существующих экскурсий на сайте есть прогулки по современным арт-центрам, таким как «Этажи», «Пушкинская 10», «Квартира Алексея Сергиенко», поход в пышечную, пельменную, бар «Стирка», рюмочные и дворы-колодцы. Недавно на сайте появилось предложение о проведении международного урока дзюдо, в планах — повести иностранцев варить щи в коммуналке и рисовать на крышах.﻿





Александра Скоробогатова, создательница сайта: «Низкое знание языка не обязательно является проблемой. Мы знаем людей, которые недостаточно хорошо владеют тем же английским, но харизма и умение найти общий язык с иностранцами оставили позитивнейшее впечатление от экскурсии. Умение создать атмосферу, коммуникативные навыки ценятся даже выше чем отличное знание грамматики. Грамматику всегда можно подтянуть. А вот человеческие качества — это то, что с нами от рождения и окружения. На данный момент мы планируем брать процент с экскурсии. За оплаченную через сайт экскурсию берем 15%. Часть этой суммы идет на оплату процессинга, часть — в хостелы, с помощью которых люди узнают об экскурсиях, и часть — нам. Запускать рекламу на сайт мы бы не хотели».



Фотография на обложке: www.rentbike.org