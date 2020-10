Адрес: Белинского, 9

Метро: «Площадь Восстания»

Открывают: Юрий Ялин, Билли Новик (Billy's Band) и Сид Фишер Terminal Bar)

THE HAT

1 МАЯ Первый в городе джаз-бар открывают Юрий Ялин, Билли Новик из группы Billy's Band и Сид Фишер, один из учредителей «Терминала» на улице Рубинштейна. The Hat хозяева называют «классическим нью-йоркским джем-сет пулом образца 40–50-х». В баре собираются воссоздать настроение книг Буковски и Керуака и старых американских фильмов. В интерьере — кожаные диваны и мягкий свет с акцентами на сцену и дубовую стойку. Ключевым элементом станет картина Лоры Зомби Old Time Beatniks on a Swing Shift — ностальгическая отсылка к поколению битников. Из еды появятся классические американские сэндвичи. Алкогольное меню с упором на крепкие напитки по ценовому диапазону будет сравнимо с «Терминалом»: от 100 до 300 рублей.