«Ростелеком» в Петербурге начал выпуск банковских карт «Электронное правительство» со специальным чипом, позволяющим подписывать документы электронно-цифровой подписью. Благодаря электронной подписи пользователь получает доступ к своему личному кабинету на портале www.gosuslugi.ru и возможность оформлять услуги без дополнительной регистрации и необходимости появляться в учреждениях лично. Вместе с картой выдаётся специальное USB-устройство для её чтения.

Карту можно использовать и как обычную банковскую: с её помощью можно оплачивать товары и услуги, в том числе покупки через интернет, и совершать операции с наличными.

Потенциально такая карта может стать носителем самой разной информации: быть удостоверением личности, медицинским полисом или пропуском в спортзал. Пока в Петербурге она выпускается в тестовом формате с ограниченным набором функций.