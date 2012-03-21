Петербуржцы смогут оформлять карту «Электронное правительство» Расплачиваться в магазине и оформлять документы на портале Gosuslugi.ru жители Петербурга смогут с помощью одной карты с электронно-цифровой подписью.
«Ростелеком» в Петербурге начал выпуск банковских карт «Электронное правительство» со специальным чипом, позволяющим подписывать документы электронно-цифровой подписью. Благодаря электронной подписи пользователь получает доступ к своему личному кабинету на портале www.gosuslugi.ru и возможность оформлять услуги без дополнительной регистрации и необходимости появляться в учреждениях лично. Вместе с картой выдаётся специальное USB-устройство для её чтения.
Карту можно использовать и как обычную банковскую: с её помощью можно оплачивать товары и услуги, в том числе покупки через интернет, и совершать операции с наличными.
Потенциально такая карта может стать носителем самой разной информации: быть удостоверением личности, медицинским полисом или пропуском в спортзал. Пока в Петербурге она выпускается в тестовом формате с ограниченным набором функций.
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Сейчас карту «Электронное правительство» можно получить в офисе банка «Санкт-Петербург» по адресу Малоохтинский проспект, 64, лит. А. Для оформления нужно предъявить паспорт, свидетельство об обязательном пенсионном страховании или его копию и ИНН. В первый год стоимость обслуживания составит 1 500 рублей, во второй и третий — 750 рублей. Скоро к программе присоединится большинство крупных банков Петербурга.
Комментарии
Это отлично! Давно пора вплотную заняться, ведь весь проект электронного правительства весьма перспективный.
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