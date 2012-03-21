«Ростелеком» в Петербурге начал выпуск банковских карт «Электронное правительство» со специальным чипом, позволяющим подписывать документы электронно-цифровой подписью. Благодаря электронной подписи пользователь получает доступ к своему личному кабинету на портале www.gosuslugi.ru и возможность оформлять услуги без дополнительной регистрации и необходимости появляться в учреждениях лично. Вместе с картой выдаётся специальное USB-устройство для её чтения.

Карту можно использовать и как обычную банковскую: с её помощью можно оплачивать товары и услуги, в том числе покупки через интернет, и совершать операции с наличными. 

Потенциально такая карта может стать носителем самой разной информации: быть удостоверением личности, медицинским полисом или пропуском в спортзал. Пока в Петербурге она выпускается в тестовом формате с ограниченным набором функций.

 

Стой смирно: Электронные очереди в Петербурге
Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновников

Сейчас карту «Электронное правительство» можно получить в офисе банка «Санкт-Петербург» по адресу Малоохтинский проспект, 64, лит. А. Для оформления нужно предъявить паспорт, свидетельство об обязательном пенсионном страховании или его копию и ИНН. В первый год стоимость обслуживания составит 1 500 рублей, во второй и третий — 750 рублей. Скоро к программе присоединится большинство крупных банков Петербурга. 


 


Людмила Бершадская, аналитик Центра технологий электронного правительства НИУ ИТМО: «Электронная карта должна соединить в себе документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также платежную банковскую карту. Сегодня сложно говорить о том, что будет реализовано на практике. Основная проблема здесь в нормативной базе, которая не определяет до конца, как такие карты будут работать. В Европе есть многолетний опыт внедрения подобных карт, например в Германии и Италии. Но они сразу же опубликовали интерфейс универсальных карт, чтобы разные компании могли привязывать к ним свои услуги. В результате получается: у гражданина на одной карте есть удостоверение личности, история болезни, пропуск в спортивный клуб, ключ зажигания для автомобиля и т. д. У нас подобные сдвиги уже есть: планируется прикрепить данные полисов ОСАГО к карте. Кроме этого, в Европе используются бесконтактные электронные карты, мы планируем внедрение контактных, что требует их замены через 2–3 года. Удобство в использовании таких карт могут обеспечить специальные картридеры. В Европе стоимость таких гаджетов — 5–6 евро. Поэтому человек, приобретая картридер, может свободно использовать свою карту и авторизоваться в других системах». 

Фотография на обложке: www.e-gov.by