Правительство Петербурга приняло «Программу мероприятий по охране окружающей среды на 2012–2014 годы». В городе будут очищать реки и водоемы, перерабатывать опасные отходы, увеличат зону особо охраняемых природных территорий на 10 % и займутся экологическим просвещением. Кроме того, чиновники озаботились борьбой с пыльными бурями, которые могут начаться уже в апреле.

Комитет по благоустройству займется чисткой дна и берегов 13 водных объектов, а более 40 бесхозных гидротехнических сооружений вернут в собственность правительства. Город выделит средства на ремонт Охтинской плотины и плотин Ижорского водохранилища, которые находятся в аварийном состоянии. За переработкой опасных отходов тоже будут следить пристальнее: кроме передвижных экомобилей, появятся специальные пункты сбора ртутьсодержащих приборов и современный комплекс их утилизации.