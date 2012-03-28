Правительство Петербурга приняло «Программу мероприятий по охране окружающей среды на 2012–2014 годы». В городе будут очищать реки и водоемы, перерабатывать опасные отходы, увеличат зону особо охраняемых природных территорий на 10 % и займутся экологическим просвещением. Кроме того, чиновники озаботились борьбой с пыльными бурями, которые могут начаться уже в апреле.

Комитет по благоустройству займется чисткой дна и берегов 13 водных объектов, а более 40 бесхозных гидротехнических сооружений вернут в собственность правительства. Город выделит средства на ремонт Охтинской плотины и плотин Ижорского водохранилища, которые находятся в аварийном состоянии. За переработкой опасных отходов тоже будут следить пристальнее: кроме передвижных экомобилей, появятся специальные пункты сбора ртутьсодержащих приборов и современный комплекс их утилизации. 

 

Опасные отходы можно сдать в экомобили у  метро
Иностранный опыт: 5 реагентов в борьбе с гололедом

А в самое ближайшее время в городе будут решать проблему пыльных бурь, которые появятся с окончанием зимы. Смесь из песка, соли, земли и сухого помета скоро будут наблюдать жители всех районов Петербурга. Главная причина возникновения пыльных бурь — оставшиеся на улицах противогололедные реагенты и выхлопы автомобилей. Борются с ними с помощью специальных вакуумных пылесосов: город закупил 108 машин для чистки тротуаров и 91 — для проезжей части. Такого количества хватит лишь для того, чтобы содержать в порядке центр города. 


 


Анжела Пиаже, пресс-секретарь движения «Мусора.Больше.Нет»: «Пылесосы — это борьба с последствиями, тогда как лучше бороться с причинами. Бури возникают из-за экологического перекоса. И одна из причин появления пыльных бурь — это реагенты. Нужно менять их на гранитную крошку по опыту наших соседей. Ведь достаточно посмотреть на собственные сапоги, чтобы увидеть воздействие реагентов на окружающую среду. По этой же причине гибнут и деревья с кустарниками, которые служат главным оружием в борьбе с пыльными бурями. Попадая в почву с тающим снегом, реагенты уничтожают растения, а новые никто не сажает».

Фотография на обложке: www.esalienko.livejournal.com