ПАВЕЛ РАССУДОВ

Основатель

«Переход к электронной демократии, конечно, не произойдет внезапно, но это дело ближайших 5–10 лет. Сначала должна появиться возможность голосовать через интернет на выборах, затем — открытое законотворчество. Все законопроекты должны обсуждаться с гражданами. Сейчас читать законы невозможно: они написаны казенным и совершенно непонятным языком. Если в силу каких-то объективных причин их нельзя формулировать по-человечески, разработчики должны рисовать к ним инфографику, чтобы каждой бабушке было понятно, о чем идет речь. Потом должны появиться электронные петиции, когда под инициативой можно собрать несколько тысяч подписей, и она поступит на обязательное рассмотрение. Не так, чтобы все подписались, а потом Медведев или Путин будут думать, надо это или не надо. И уже на последнем этапе должны появиться экспертные сообщества, где будут разрабатываться законопроекты, а каждый гражданин сможет голосовать за них напрямую. Программное обеспечение под эту систему уже разработано».