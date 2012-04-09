Добавить в избранные: 5 новых партий в России «Субтропическая Россия», партия любителей пива, женщин и любви — The Village поговорил с 5 движениями, которые после президентской реформы смогут получить регистрацию, и узнал их программу.
За последние 5 лет в России не было зарегистрировано ни одной новой партии, причем отказы получили не только оппозиционные движения вроде «Парнаса» или «Другой России» Эдуарда Лимонова, но и, казалось бы, безобидные «Женщины России». Теперь власть решилась на реформы: по предложению президента Медведева, создать свою партию сможет каждый, кто наберет инициативную группу в 500 человек. В итоге заявки в Минюст понесли Казачья партия, Монархическая партия, «Клуб друзей русского народа», партия «Без названия» — всего более семидесяти наимнований. The Village поговорил с представителями лишь 5 движений, которые вот-вот могут получить официальный статус и наряду с другими будут бороться за власть в городе и стране.
«СУБТРОПИЧЕСКАЯ РОССИЯ»
Дата основания: 1993 год
Лидер: Владимир Прибыловский, руководитель сайта «Антикомпромат»
Электорат: любой россиянин, поддерживающий климатический переворот в России
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОГРАММЫ
Радикальная климатическая реформа, в результате которой в России установится субтропический климат со средней температурой +20 градусов.
Снижение температуры кипения воды.
Повышение градуса водки (впрочем, от этой идеи временно решили отказаться, потому что это может сделать каждый в домашних условиях).
Введение новых государственных праздников: День приземления Матиаса Руста, День вынесения коробки из-под ксерокса из Белого дома, День замачивания террористов, День рождения основателя партии и других.
ВЛАДИМИР ПРИБЫЛОВСКИЙ
«Идея создать подобную партию пришла ко мне еще в 1993 году. Был октябрь, очень холодно, я вышел из метро и увидел, как омоновцы кого-то бьют. Им это нравилось, понимаете, они хотели согреться. Тогда я понял, в чем проблема России, и решил создать партию, которую, правда, до сих пор не удалось зарегистрировать. Я понимаю, что кто-то считает наши идеи неосуществимыми, кто-то назовет нас сумасшедшими. Но в России все политические идеи неосуществимы — вот, например, Егор Тимурович Гайдар выдвигал идею построения экономической модели по западному образцу, а получился криминально-политический капитализм; целый ряд благих и нормальных идей оборачивался чем-то ненормальным».
Для каждого нового праздника «Субтропическая Россия» придумала свой особый ритуал. Например, День Матиаса Руста предлагают отмечать 28 мая торжественным ожиданием второго пришествия на Васильевском спуске.
ПАРТИЯ ЛЮБВИ И ПОХУИЗМА
Дата основания: 2012 год
Лидер: Александр Донской, в прошлом мэр Архангельска, сейчас — владелец музея эротики «Точка G»
Электорат: все те, кто был на Болотной и Сахарова, но разочаровался в системных
и несистемных лидерах.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОГРАММЫ
Любовь и похуизм: мы ни на кого не ориентируемся, нам похуй.
Не бороться ни за что самим, требовать от других партий выполнения обещаний.
Проводить как можно более скандальные акции. Следующая акция —ритуальное примирение «партии Путина» и «партии Навального», возможно, с использованием сексуальных практик.
АЛЕКСАНДР ДОНСКОЙ
«Все политические лидеры — скучные. Единственная надежда была на Прохорова, он хотя бы молодой. Но он как-то был на телеканале „Дождь“ в шоу Ксении Собчак, и мне удалось задать ему вопрос о том, что он в последний раз покупал в секс-шопе. Его реакция меня абсолютно разочаровала: он ответил что-то вялое, что был там с друзьями, но вроде ничего не покупал. В общем, тогда я понял, что это не мой кандидат. Наша партия — абсолютно популистская, а основная задача наших региональных лидеров — проводить как можно более яркие акции. Если нас будут называть сумасшедшими — хорошо. К нам присоединяются самые разные люди, с самой разной сексуальной ориентацией, мы всех принимаем».
Лидер архангельской ячейки Партии любви — Дмитрий Анатольевич Медведев. Впрочем, сейчас в паспортном столе он меняет имя на Владимир Путин. Ходит в шапке с мигалкой.
ПАРТИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА
Дата основания: 1994 год
Основатель: Константин Калачев, политтехнолог и имиджмейкер
Электорат: те, кто любят пиво, и те, кто не любят пиво.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОГРАММЫ
Пиво — символ мира, взаимопонимания и неформального общения.
Чтобы люди жили так же комфортно, как в пивных странах — Чехии, Великобритании.
Чтобы было выпить и закусить.
Победить водочный алкоголизм с помощью насаждения культуры распития пива.
Развитие сети маленьких пабов.
КОНСТАНТИН КАЛАЧЕВ
«Идея наша очень простая — мы хотели создать по-настоящему народную партию, но в шутливой форме. При этом все наши требования, относящиеся к пиву, можно распространить и на другие сферы. Вот мы говорим о конкуренции на пивном рынке, но на самом деле мы бы способствовали развитию конкуренции в целом. Говорим о развитии сети небольших пабов — но тут речь в целом о малом предпринимательстве, которому нужно помочь подняться с колен. Пиво — только символ будущей России».
Гимн партии:
ПИРАЦЦКАЯ ПАРТИЯ, ПАРТИЯ «БЕЗ НАЗВАНИЯ»
И ПИРАТСКАЯ ПАРТИЯ
Дата основания: 2009 год
Лидер: Павел Рассудов, консультант в сфере политической психологии
Электорат: все пользователи файлообменников
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОГРАММЫ
Качать! Не только в сети, но и свои права.
Прямая электронная демократия, в будущем каждый гражданин сможет сам голосовать за все законопроекты через специальную программу, которая сейчас разрабатывается.
Защита персональных данных.
Реформа авторского права. Резкое сокращение срока защиты авторских прав: для кино — один год, для книг — пять лет, для музыки — нет авторских прав вообще.
Декриминализация некоммерческого файлообмена.
ПАВЕЛ РАССУДОВ
«Переход к электронной демократии, конечно, не произойдет внезапно, но это дело ближайших 5–10 лет. Сначала должна появиться возможность голосовать через интернет на выборах, затем — открытое законотворчество. Все законопроекты должны обсуждаться с гражданами. Сейчас читать законы невозможно: они написаны казенным и совершенно непонятным языком. Если в силу каких-то объективных причин их нельзя формулировать по-человечески, разработчики должны рисовать к ним инфографику, чтобы каждой бабушке было понятно, о чем идет речь. Потом должны появиться электронные петиции, когда под инициативой можно собрать несколько тысяч подписей, и она поступит на обязательное рассмотрение. Не так, чтобы все подписались, а потом Медведев или Путин будут думать, надо это или не надо. И уже на последнем этапе должны появиться экспертные сообщества, где будут разрабатываться законопроекты, а каждый гражданин сможет голосовать за них напрямую. Программное обеспечение под эту систему уже разработано».
Оргкомитет Пиратской партии России подал сразу три заявки с разными названиями. Сделано это для того, чтобы избежать проблем с Минюстом: если им, как в прошлый раз, откажут в регистрации из-за того, что пиратство — уголовно наказуемое преступление.
ПАРТИЯ «ЗА ЖЕНЩИН»
Дата основания: 2009 год
Лидер: Галина Хавраева, до создания партии работала
в Управлении делами президента
Электорат: женщины и мужчины
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОГРАММЫ
Восстановление института семьи: это нравственность общества, пока не будет семьи, никакие инновации не помогут, всё катится в тартарары.
Поставить женщину рядом с мужчиной, чтобы она участвовала во всех политических процессах.
Не подменять мужчину, а встать рядом с ним.
ГАЛИНА ХАВРАЕВА
«Основной принцип нашей работы — как в семье: женщина — знай свое место! Надо не угнетать мужчину, а помогать ему. Для этого мы будем рядом с мужчинами решать все государственные вопросы. Наша политическая цель — пройти во власть и там поднимать вопросы нравственности».
Из стихотворения, опубликованного на сайте партии
Комментарии
Хоть и не являюсь женщиной, но являюсь сторонником нравственности общества и института семьи и поэтому с удовольствием поддержал бы партию "За женщин" =)
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