Создатели международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» устроят в Петербурге ярмарку «Самый большой магазин комиксов». Седьмого апреля в баре Line на Звенигородской издатели и коллекционеры будут продавать самые разные комиксы: от классических выпусков с супергероями и манга до самиздата молодых российских художников. Отдельное место займут релизы 90-х годов, старые диснеевские журналы, а также экранизированный в прошлом году Мэттью Воном комикс «Пипец». К концу мероприятия организаторы проведут показ фильма «Скотт Пилигрим против всех».

На ярмарку привезут работы иллюстраторов из Петербургского комикс-сообщества, от творческого дуэта Live Bubbles и недавно вышедшую книгу Алексея Никитина Britolz — серию абсурдных рисунков о великой музыкальной группе. Эти одностраничные комиксы появились в 2006 году, их часто выставляли в галереях и публиковали в журналах. Теперь лучшие рисунки серии объединили в книгу. Кроме этого, на маркете собираются продавать и другие альбомы с иллюстрациями художников-комиксистов, а также иностранные журналы, посвященные данной теме.