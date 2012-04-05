Создатели международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» устроят в Петербурге ярмарку «Самый большой магазин комиксов». Седьмого апреля в баре Line на Звенигородской издатели и коллекционеры будут продавать самые разные комиксы: от классических выпусков с супергероями и манга до самиздата молодых российских художников. Отдельное место займут релизы 90-х годов, старые диснеевские журналы, а также экранизированный в прошлом году Мэттью Воном комикс «Пипец». К концу мероприятия организаторы проведут показ фильма «Скотт Пилигрим против всех».

На ярмарку привезут работы иллюстраторов из Петербургского комикс-сообщества, от творческого дуэта Live Bubbles и недавно вышедшую книгу Алексея Никитина Britolz — серию абсурдных рисунков о великой музыкальной группе. Эти одностраничные комиксы появились в 2006 году, их часто выставляли в галереях и публиковали в журналах. Теперь лучшие рисунки серии объединили в книгу. Кроме этого, на маркете собираются продавать и другие альбомы с иллюстрациями художников-комиксистов, а также иностранные журналы, посвященные данной теме. 

 

Свои люди: Дмитрий Яковлев, организатор фестиваля «Бумфест»
В Санкт-Петербурге пройдёт международный фестиваль комиксов


 

 
Дмитрий Яковлев, организатор «Самого большого магазина комиксов»: «У нас есть ежегодный фестиваль „Бумфест“, но нам хотелось, чтобы, кроме него, проводились и другие мероприятия. Было огромное желание собрать в одном месте всё, что в последнее время издается на русском языке. Сейчас рынок комиксов переживает достаточно тяжелые времена. Мы придумали самый большой магазин комиксов, его ярмарочный формат позволит собрать статистику, чтобы понять, сколько людей заинтересовано в комиксах и какие из комиксов наиболее привлекательны для покупателей. Мы рассчитываем, что мероприятие посетит не менее 200 человек». 

Бар Line
Звенигородская ул., 1
7 апреля с 14:00 до 20:00
Вход: свободный

Фотографии: www.zammap.deviantart.com, www.boomkniga.livejournal.com, www.comics.aha.ru